Expertos en salud deportiva recomiendan 5 ejercicios para prevenir el dolor lumbar

Especialistas proponen una rutina sencilla para fortalecer la musculatura de la espalda baja y reducir el riesgo de molestias

para prevenir el dolor lumbar asociado a largas horas sentado

Quienes permanecen muchas horas sentados suelen desarrollar molestias en la parte baja de la espalda. El dolor lumbar afecta a millones de personas y, según los especialistas de Desert Spine and Sports Physicians citados por GQ, fortalecer los músculos es fundamental para prevenirlo.

La revista reunió los cinco ejercicios más recomendados para proteger la columna vertebral y evitar lesiones asociadas al sedentarismo. Esta visión es compartida por la American College of Sports Medicine, la principal asociación global de medicina deportiva, que subraya la importancia de la actividad física regular para preservar la salud de la columna y reducir el dolor lumbar.

La debilidad muscular causada por la inactividad o los movimientos incorrectos es la principal causa del dolor lumbar. De acuerdo con GQ y la American College of Sports Medicine, los expertos subrayan que fortalecer el core disminuye el riesgo de lesiones y molestias que pueden limitar la vida cotidiana. Establecer una rutina con ejercicios específicos para la espalda baja ayuda a evitar la aparición de dolor, especialmente en quienes pasan largas jornadas sentados.

Consejos previos y prevención de lesiones

Fortalecer la zona lumbar y
Fortalecer la zona lumbar y el core reduce el riesgo de molestias y lesiones producidas por el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier ejercicio para la espalda baja, es esencial conocer los límites físicos personales. Para principiantes, lo adecuado es comenzar con variantes simples y utilizando el propio peso corporal, siempre bajo la supervisión de un profesional para asegurar la técnica correcta.

Una ejecución precisa de los movimientos resulta fundamental, ya que la mala técnica puede agravar el dolor lumbar, advirtió GQ. Con experiencia, es posible avanzar a ejercicios más complejos e incorporar peso adicional cuando corresponda. La American College of Sports Medicine enfatiza que la progresión debe ser paulatina para evitar sobrecargas y lesiones. Estos son los ejercicios recomendados para fortalecer la espalda baja y prevenir molestias asociadas al sedentarismo:

1. Puente de glúteos para la espalda baja

El puente de glúteos se realiza acostado de espaldas, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Desde esa posición, se eleva la cadera mientras se contraen glúteos y zona lumbar; se mantiene durante unos segundos y se baja de manera controlada.

Este ejercicio fortalece principalmente los glúteos y la parte baja de la espalda, incrementa la resistencia muscular y contribuye a estabilizar la columna.

2. Ejercicio Superman para fortalecer la zona lumbar

El ejercicio Superman activa la
El ejercicio Superman activa la musculatura profunda de la espalda baja y favorece una mejor postura y equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ejecutar el Superman, es necesario tumbarse boca abajo y estirar tanto brazos como piernas. Luego, se elevan ambos al mismo tiempo, separándolos algunos centímetros del suelo. El Superman activa la musculatura profunda de la espalda baja y, además, mejora la postura y el equilibrio.

3. Postura de gato-vaca para la movilidad de la columna

La postura de gato-vaca es un ejercicio de movilidad que se realiza apoyando manos y rodillas en el suelo y alternando dos movimientos: arquear la espalda hacia arriba (como un gato), luego bajar la pelvis y elevar el pecho y la cabeza (como una vaca).

Estos movimientos aumentan la flexibilidad de toda la columna y disminuyen el riesgo de tensiones localizadas. Según GQ, es importante coordinar cada cambio de postura con respiraciones profundas. La American College of Sports Medicine recomienda ejercicios de movilidad articular para mantener la salud de la espalda y potenciar la recuperación muscular.

4. Sentadillas de peso corporal para fortalecer piernas y espalda

Las sentadillas de peso corporal inician de pie, con los pies separados al ancho de hombros; se baja la cadera y se mantiene la espalda recta, sin equipamiento. Es fundamental alinear las rodillas y el tronco para evitar sobrecargas.

Las sentadillas de peso corporal
Las sentadillas de peso corporal fortalecen piernas y espalda, favoreciendo una alineación postural adecuada sin necesidad de equipamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio fortalece las piernas y la musculatura lumbar, promoviendo una alineación postural adecuada. Resulta útil tanto para principiantes como para quienes buscan una rutina simple y segura.

5. Ejercicio buenos días para la zona lumbar

Para realizar los buenos días, se parte de pie con las manos detrás de la cabeza y las rodillas levemente flexionadas. Luego, se inclina el torso hacia adelante sin perder la curvatura natural de la espalda baja y se regresa suavemente a la posición inicial. Este movimiento refuerza la parte posterior del cuerpo, en especial la zona lumbar, los isquiotibiales y los glúteos. Se recomienda ejecutarlo con control para evitar tensiones innecesarias.

Integrar los ejercicios de espalda baja en la rutina diaria

El equipo de especialistas citado por GQ y la American College of Sports Medicine aconsejan combinar estos ejercicios en un circuito ajustable, alternándolos en sesiones breves o distribuyéndolos en rutinas de cuerpo completo.

La incorporación gradual de estos cinco movimientos permite fortalecer el core y la zona lumbar de manera efectiva. La práctica regular de estos ejercicios contribuye a proteger la espalda baja y reduce la probabilidad de lesiones, favoreciendo la movilidad y el bienestar a largo plazo.

