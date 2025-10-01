Ciencia

Cómo cambia el equilibrio en cada etapa de la vida, según la ciencia

Desde la infancia hasta la adultez, las habilidades para mantener la estabilidad y coordinar movimientos evolucionan, según un estudio. Claves para preservar el bienestar a cualquier edad

Por Constanza Almirón

Guardar
El estudio revela que el
El estudio revela que el equilibrio y la motricidad alcanzan su punto máximo entre los 20 y 35 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saltar, girar, caminar en línea recta con los ojos cerrados, mantener el equilibrio en un pie o manipular objetos pequeños con precisión, son habilidades que se modelan durante la niñez, alcanzan su esplendor en la juventud y experimentan un descenso a medida que avanza la edad adulta.

Estos datos se desprenden de una investigación realizada por la Universidad de Zúrich y el Hospital Infantil de Zúrich, que identificó el momento exacto en que el equilibrio y la motricidad llegan a su punto máximo y analiza cómo distintas funciones motoras evolucionan y decrecen a lo largo de toda la vida.

El desarrollo y el pico de las capacidades motoras

El estudio, publicado en Frontiers in Aging Neuroscience, evaluó a 1.620 personas de entre 6 y 80 años residentes en la región de Zúrich. Para ello se utilizó la Evaluación Neuromotora de Zúrich (ZNA), una prueba estandarizada que compara el rendimiento de todos los grupos de edad aplicando las mismas consignas, ajustando solo el número de repeticiones según la etapa de vida.

Esta metodología permite observar con objetividad la progresión y el declive de las habilidades motoras gruesas, asociadas a la fuerza y la coordinación corporal, y las habilidades finas, como la destreza manual.

Durante la infancia, los investigadores detectaron una aceleración del desarrollo motor, especialmente antes de los 10 años. El punto máximo de rendimiento en equilibrio, coordinación y fuerza se registra entre los 20 y 35 años. La investigación identificó una diferencia de tiempo entre sexos: el pico motor en hombres ocurre aproximadamente un año después que en mujeres.

Las habilidades motoras gruesas y
Las habilidades motoras gruesas y la fuerza disminuyen más rápido tras los 35 años, según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La ventaja de esta prueba es que todos los grupos de edad, desde escolares hasta adultos mayores, realizan los mismos ejercicios bajo idénticas condiciones. Así, los datos obtenidos permiten realizar comparaciones directas y sólidas”, explicó Tanja Kakebeeke, integrante del equipo del Hospital Infantil de Zúrich.

El envejecimiento afecta de forma desigual a las funciones motoras

Uno de los resultados centrales del trabajo es que el ritmo de declive varía según el tipo de habilidad. La fuerza muscular, la motricidad gruesa y el equilibrio comienzan a disminuir de manera más rápida después de los 35 años. En cambio, las habilidades motoras finas, como la manipulación precisa de objetos y la agilidad de los dedos, se mantienen estables durante más tiempo, exhibiendo solo una baja moderada en la vejez.

El estudio también halló diferencias vinculadas al sexo. Las mujeres mostraron mayor destreza en motricidad fina y equilibrio, mientras que los hombres obtuvieron mejores resultados en fuerza y motricidad gruesa. Además, el índice de masa corporal (IMC) impacta en el rendimiento: valores elevados de IMC se asocian con menor equilibrio y un rendimiento inferior en habilidades gruesas, aunque no afectan de forma significativa las habilidades finas.

Las habilidades motoras finas se
Las habilidades motoras finas se mantienen estables durante más tiempo y solo bajan moderadamente en la vejez (Freepik)

Estos datos suministrados por la Universidad de Zúrich resaltan la importancia de considerar el sexo y la condición física global al analizar el desempeño motor en distintas etapas de la vida.

Curvas de referencia y aplicaciones clínicas

Como parte de la investigación, el equipo desarrolló curvas percentiles que sirven como referencia para comparar el rendimiento individual en función de la edad y el sexo, aplicadas a cuatro áreas clave de la evaluación neuromotora.

El profesor Oskar Jenni, especialista en pediatría del desarrollo de la Universidad de Zúrich, explicó: “Esto nos permite identificar desviaciones relevantes o un descenso temprano del rendimiento, especialmente en los extremos de la vida, e iniciar medidas terapéuticas cuando corresponde”.

La actividad física regular ayuda
La actividad física regular ayuda a preservar la autonomía y la calidad de vida en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación destaca que el mantenimiento de la autonomía y la calidad de vida en la vejez está fuertemente relacionado con el fortalecimiento de la musculatura y el trabajo sobre el equilibrio. El equipo apunta que la actividad física regular y la incorporación de rutinas de ejercicio adecuadas a cada etapa de la vida tienen impacto en la preservación de las capacidades motoras y la independencia funcional.

Las conclusiones del trabajo publicado por Frontiers in Aging Neuroscience ofrecen un marco para evaluar con mayor precisión la evolución de la motricidad humana. Detectar cambios sutiles o alteraciones permite intervenir a tiempo y adaptar las estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación, contribuyendo así a un envejecimiento activo y saludable.

Temas Relacionados

Habilidades motorasEquilibrioUniversidad de ZúrichEnvejecimientoEvaluación Neuromotora de ZúrichCalidad de vida en la vejezNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una vacuna tetravalente redujo en Brasil un 68% las hospitalizaciones de un brote de dengue

El estudio constituye la primera prueba de efectividad de la vacuna Qdenga desde su aprobación por autoridades sanitarias

Una vacuna tetravalente redujo en

“Si logras vivir los próximos diez años, vivirás otros 50”: el pronóstico de un prestigioso inmunólogo sobre el poder de la IA

Derya Unutmaz afirma que la inteligencia artificial es el motor de una revolución que curará enfermedades hoy incurables y revertirá el envejecimiento en un horizonte de apenas dos décadas

“Si logras vivir los próximos

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Investigadores realizaron análisis en pacientes post mortem y detectaron diminutas aglomeraciones de proteínas, consideradas los inicios de la enfermedad. La opinión de dos neurólogos a Infobae

Detectan por primera vez las

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

El avance fue realizado por científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Cómo la técnica podría abrir una nueva puerta para quienes no pueden tener hijos con sus propios óvulos

Óvulos hechos de piel: el

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Lo advirtió un estudio en Noruega y Grecia. Detectaron que descendientes de hombres que fumaban antes de los 15 años presentan una edad biológica superior a la cronológica

El daño del tabaco se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró otra muerte de

Se registró otra muerte de un menor en Córdoba: una chica de 12 años sufrió un infarto y falleció

Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

Las grandes ciudades registraron un aumento del 25% de los días de calor extremo en 30 años: cuáles son las más afectadas

Un informe privado mostró cómo las tasas municipales aumentan el costo del crédito en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Francia abordó un petrolero ruso

Francia abordó un petrolero ruso de la “flota fantasma” que estaría vinculado a los drones detectados en Dinamarca

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

El hallazgo de un broche milenario en Turquía redefine la historia de Troya y la Edad del Bronce

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

TELESHOW
Las Trillizas de Oro sorprendieron

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"