Juicio por Maradona: declaran los médicos que dijeron que no había que operar a Diego de la cabeza

Diego Maradona con Leopoldo Luque después de la operación de cabeza

Cada nueva audiencia del juicio por la muerte de Maradona es clave para reconstruir cómo fueron los últimos días del Diez con vida. La jornada de este jueves no será la excepción: luego de que se mostraran los detalles de la autopsia y quedara en evidencia el deterioro de su cuerpo, declararán los médicos que lo atendieron exactamente un mes antes de su fallecimiento.

Se trata de los profesionales que le hicieron los chequeos de rutina en el sanatorio Ipensa de La Plata luego de haberlo visto perdido y mal físicamente durante la celebración de su cumpleaños 60 en el estadio de Gimnasia, en octubre de 2020.

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Entre los testigos citados están el médico traumatólogo del club, Flavio José Tunessi; el clínico del centro de salud, Marcos Correa; y los neurólogos Guillermo Pablo Burry y Martín Emiliano Cesarini.

Tunessi fue quien gestionó el ingreso del Diez a Ipensa después del festejo en la cancha. “Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo: ‘Me voy, no estoy bien’. Al otro día me habla Luque, me comentó que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa. Yo dije que no tenía drama”, relató el testigo en el debate oral nulo de 2025.

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Los médicos que declararán son los que detectaron el hematoma subdural de su cabeza

Correa, Burry y Cesarini fueron quienes lo revisaron y detectaron que Diego tenía un hematoma subdural en la cabeza. Sin embargo, tras hacerle varios análisis, determinaron que el cuadro no requería de una cirugía: dijeron que no era una emergencia y que, en un paciente como Maradona, era un riesgo someterlo a un quirófano si no era necesario.

Quién sí consideró que era operable fue el imputado Leopoldo Luque, según los testigos. En este contexto, él insistió en operarlo y las autoridades de Ipensa se negaron a prestar sus instalaciones para eso. El motivo: tenían miedo de que se descompensara. Por este motivo, lo trasladaron a Clínica Olivos donde finalmente lo intervinieron el 3 de noviembre de 2020.

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Fanáticos en la puerta de la Clínica Olivos cuando operaron a Maradona

Dicha cirugía se realizó con éxito y fue el propio Luque quien luego habló ante los medios para llevar tranquilidad. Dijo que la operación se concretó en buenos términos y que Diego estaba bien. Luego se supo que, aunque él se adjudicó la intervención, no la había ejecutado.

Además de los médicos de La Plata también declarará Carlos Casinelli, el otro forense que participó de la autopsia de Maradona, quien hará hincapié en algunos detalles que no se mencionaron en la audiencia anterior.

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Al finalizar su relato, el imputado Leopoldo Luque adelantó que volverá a pedir ampliar su indagatoria para hablar sobre el examen al cadáver.

Los resultados clave de la autopsia forense de Diego Maradona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los daños en los órganos que tenía Maradona según la autopsia

El hígado tenía sufrimiento, padecía una patología. Su cuadro era compatible con una cirrosis hepática”.

" El riñón también estaba dañado. Tiene daño a nivel glomerular y a nivel de los túmulos. Tenía glomeruloesclerosis, que se produce en meses. También una necrosis tubular aguda que tenía se produce en horas”.

“El corazón tenía varias patologías. Una es infiltración grasa , otra la ondulación y rotura de las fibras miocárdicas, y también miocardio fibrosis que es un proceso que se forma con tiempo”.

“ En la arteria también tenía depósito de colesterol y el sistema de conducción eléctrica del corazón tenía una hiperplasia, que es engrosamiento de una de las arterias, y una aterosclerosis calcificada y áreas de fibrosis”.

“ Su pulmón era un pulmón de asfixia . Estaba lleno de edema. Entraba el aire pero no podía salir, entonces se empezaron a romper los tabiques y generaba unas asfixia. Esto se produce con días”.

“También tenía edema en el cerebro. Para mí era por una descompensación. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado”.