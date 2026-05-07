El Salvador

El Estado salvadoreño impulsa acciones para la protección trinacional de la cuenca del río Lempa

La validación de medidas y la articulación entre autoridades, comunidades y expertos buscan fortalecer la administración conjunta de los recursos hídricos y garantizar efectos positivos en los tres países que comparten la cuenca

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Las comunidades y autoridades buscan alianzas reales para cuidar la cuenca que abastece a miles de personas (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)
Las comunidades y autoridades buscan alianzas reales para cuidar la cuenca que abastece a miles de personas (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

En El Salvador, representantes de instituciones públicas, comunidades locales y especialistas participaron este martes en el Taller de validación de resultados del diagnóstico transfronterizo y desarrollo del Programa de Acción Estratégico (PAE) para la protección de la cuenca del Río Lempa. Esta actividad se enmarca en el proyecto Fomentando la Seguridad Hídrica en la Región del Trifinio, respaldado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con ejecución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y coordinación de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT).

El encuentro tuvo como objetivo validar medidas prioritarias para fortalecer la gestión sostenible del agua, mejorar la coordinación trinacional y garantizar que las acciones resultantes del diagnóstico técnico y el conocimiento territorial tengan impacto en los tres países de la región, de acuerdo con información proporcionada por el Plan Trifinio este miércoles.

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Durante la jornada, el secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, subrayó la importancia de un enfoque integral que incluya componentes hidrológicos, medioambientales y sociales como base para definir estrategias adecuadas para el territorio.

Urbina remarcó que el avance de esta iniciativa se apoya en instrumentos como el Plan Maestro y los planes de manejo de la Reserva de Biosfera, los cuales facilitarán la alineación trinacional y fortalecerán los esfuerzos conjuntos para la protección de los recursos hídricos. Además, los equipos de trabajo reunidos propusieron nuevas acciones para asegurar la efectividad, continuidad y la coordinación participativa en la ejecución del PAE.

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Nuevos talleres y alianzas internacionales abordan la preocupación creciente por la protección del afluente ante riesgos que involucran intereses públicos y privados en varios países (Foto cortesía Plan Trifinio)
Nuevos talleres y alianzas internacionales abordan la preocupación creciente por la protección del afluente ante riesgos que involucran intereses públicos y privados en varios países (Foto cortesía Plan Trifinio)

Búsqueda de soluciones solicitadas por la ciudadanía

En julio de 2024 organizaciones ambientalistas de El Salvador solicitaron al Estado la elaboración e impulso de un acuerdo regional con Guatemala y Honduras para la protección de la cuenca del Río Lempa, el más extenso de Centroamérica, con un área total de 17.790 kilómetros cuadrados. De ese total, 10.082 kilómetros corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala. El cauce principal del río se extiende a lo largo de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 atraviesan territorio salvadoreño, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Jessica González, representante del movimiento Ecofeminista de El Salvador y de la Mesa Nacional Frente a la Minería, advirtió para entonces, que la cuenca del Río Lempa enfrenta un grave peligro por el proyecto minero Cerro Blanco, gestionado por la empresa canadiense Bluestone Resources en Jutiapa (Guatemala), cerca de la frontera con El Salvador. González afirmó la necesidad de que el Estado salvadoreño oriente sus esfuerzos hacia la creación de condiciones hidrodiplomáticas con Guatemala y Honduras para alcanzar un acuerdo regional que proteja la cuenca compartida y exija el cierre de la mina, debido al riesgo de contaminación.

El agua del Río Lempa es utilizada principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica. La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, manifestó en enero pasado al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco.

Especialistas y líderes sociales apuestan a una gestión integral que enfrente retos ambientales y mineros compartidos (Foto cortesía Plan Trifinio)
Especialistas y líderes sociales apuestan a una gestión integral que enfrente retos ambientales y mineros compartidos (Foto cortesía Plan Trifinio)

La mina, ubicada a 5 kilómetros del pueblo de Asunción Mita (Guatemala) y a 15 kilómetros de la frontera salvadoreña, no logró extraer oro y plata durante 24 años bajo el método subterráneo. En 2017, la empresa solicitó un nuevo permiso para operar a cielo abierto, modalidad que fue autorizada por el Gobierno de Alejandro Giammattei poco antes de finalizar su mandato. El actual Gobierno de Guatemala, encabezado por Bernardo Arévalo, buscó revertir esa autorización.

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