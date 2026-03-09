Generación Silver

Los silver en los parques de Los Ángeles: nostalgia, recorridos cinematográficos y el renacer de una pasión

El valor afectivo de visitar estudios que transformaron la cultura audiovisual cobra fuerza entre familias diversas. Los nuevos recorridos abren puertas a vivencias compartidas y memorias recobradas

Los parques temáticos y estudios de cine de Los Ángeles despiertan una conexión generacional profunda entre la llamada generación silver y la cultura audiovisual, transformando la visita de muchos mayores de 50 años en una experiencia de reencuentro con la historia del cine y la televisión, según el análisis del cronista de viajes Damián Umansky.

Esta propuesta, que supera la simple oferta de entretenimiento infantil, se apoya en la nostalgia, la memoria colectiva y la riqueza cultural de los destinos, consolidando a Los Ángeles como un núcleo de turismo experiencial y multigeneracional.

Según Damián Umansky, la participación creciente de viajeros silver en estos parques y tours temáticos es preponderante. Si bien la edad promedio de los visitantes ronda los 30 a 36 años, la presencia de turistas seniors refleja una tendencia en alza.

“La presencia de visitantes seniors es real y evidencia un potencial turístico que merece ser destacado”, sostiene Umansky. En particular, se observa que la generación silver representa un segmento de consumidores culturales activos que buscan algo más que entretenimiento pasivo en su visita.

Los Ángeles consolida su atractivo como epicentro de la cultura cinematográfica

La ciudad de Los Ángeles, ubicada en el sur de California, no solo es el centro neurálgico de la industria televisiva y cinematográfica de Estados Unidos, sino que estructura su oferta turística en torno a este hecho diferencial.

Estudios como Paramount Pictures, Universal y Warner Bros. brindan recorridos detrás de escena que permiten comprender la maquinaria que sustenta algunos de los títulos más influyentes de la historia audiovisual.

Además de la concentración de estudios, lugares como el Paseo de la Fama o el Teatro Chino de Grauman en Hollywood Boulevard refuerzan este vínculo entre la ciudad y la memoria cinéfila mundial.

En estos puntos, los visitantes pueden ver las huellas de manos y pies de celebridades y acceder a mapas que revelan la ubicación de las residencias de famosos. Barrios como Bel Air, Westwood, Brentwood, Hollywood, Silver Lake y Los Feliz suman especificidad y diversidad a la experiencia urbana que, en muchos casos, figura como extensión simbólica de la industria cinematográfica.

Turismo temático y multigeneracional: tres propuestas emblemáticas

Entre las principales propuestas ligadas al turismo del cine y la televisión, Umansky distingue tres polos de atracción fundamentales.

En primer lugar, Disneyland se presenta como el único parque de la factoría Disney diseñado personalmente por Walt Disney, dividido en dos áreas: Disneyland Park —con el castillo y los clásicos fundacionales— y Disney California Adventure, volcado a licencias contemporáneas como Pixar y Marvel.

Su fórmula combina una narrativa clásica, apelando a la nostalgia de quienes crecieron en la posguerra viendo títulos como La Cenicienta o Mary Poppins. Para la generación silver, estos contenidos constituyen un puente directo con la cultura familiar del siglo XX.

El fenómeno Star Wars, estrenado originalmente en la década de 1970, adquiere una dimensión emocional en los visitantes mayores, que encuentran en Galaxy’s Edge y otras áreas temáticas un reencuentro con el impacto cultural que generó la primera proyección de la saga.

El Universal Studios Hollywood se diferencia al articular su propuesta en torno al cine en acción. Es un estudio activo que permite recorrer sets vinculados a títulos emblemáticos como Tiburón y el E.T., que fusiona ciencia ficción con un registro de ternura y asombro propio de los años ochenta, y Back to the Future, síntesis de la fascinación de esa época por el tiempo, la tecnología y el optimismo social.

Para muchas personas de la generación silver, la llegada de Jurassic Park significó la primera experiencia en efectos visuales hiperrealistas, definiendo un antes y un después en la percepción de lo posible en pantalla. Completa la oferta la referencia a universos culturales del presente, como los espacios dedicados a Los Simpson o Harry Potter.

Por otro lado, el Warner Bros. Studio Tour Hollywood se destaca por su orientación cultural y pedagógica. El acceso a los sets de filmación y el recorrido por los bastidores permiten entender cómo se construyen narrativas visuales que acompañaron distintas etapas vitales de los visitantes.

El abanico abarca desde producciones históricas como Casablanca, piedra angular del estudio, hasta franquicias contemporáneas como Batman, Superman y series icónicas como Friends. Según Umansky, el valor reside en la posibilidad de “comprender el detrás de escena, ver cómo se construyen los relatos que acompañaron su vida”.

El turismo silver y la experiencia intergeneracional en los parques

Contrario a la creencia extendida de que los parques temáticos constituyen un territorio infantil, la experiencia documentada por Umansky revela que los silver son protagonista de un fenómeno distinto.

Estas personas presenciaron el auge del Nuevo Hollywood en los años setenta, participaron del nacimiento del Blockbuster en los ochenta y vivieron la consolidación de franquicias globales.

Este bagaje los convierte en consumidores activos de bienes culturales, interesados en propuestas que vinculen el pasado con el presente y faciliten un intercambio entre generaciones.

Esta tendencia se refuerza por la aparición de itinerarios familiares conocidos como viajes multigeneracionales, donde abuelos, hijos y nietos encuentran un terreno común en el turismo temático de Los Ángeles.

Según Umansky, estos destinos se convierten en “destinos culturales y experienciales que conectan con recuerdos, industria cinematográfica y consumo turístico de alto valor”.

