Panamá

Brecha entre aspiraciones y empleo marca el mercado laboral panameño

La mitad de los trabajadores admite no haber alcanzado sus metas profesionales.

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Solo el 17% de los trabajadores en Panamá ejerce la profesión que soñaba en su niñez. (Freepik)
Solo el 17% de los trabajadores en Panamá ejerce la profesión que soñaba en su niñez. (Freepik)

En Panamá, solo el 17% de las personas trabajadoras ejerce la profesión que soñaba en su niñez, según un reciente estudio de Konzerta, lo que convierte al país en el de peor desempeño en la región en esta medición.

El informe revela una brecha significativa entre las aspiraciones infantiles y la realidad laboral, en un contexto donde la mayoría de los trabajadores no ha logrado alinearse con sus objetivos profesionales iniciales.

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El estudio indica que el 83% de los trabajadores en Panamá no ejerce la profesión que soñaba, una cifra que además aumentó ocho puntos porcentuales respecto a 2025, cuando el 75% manifestaba lo mismo.

Este incremento refleja una tendencia creciente de desconexión entre vocación y empleo, posicionando al país por encima de otros mercados laborales como Argentina, Chile o Ecuador, donde también se observa el fenómeno, pero con menor intensidad.

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La creciente insatisfacción laboral en Perú se atribuye a diversos factores, desde compañeros tóxicos hasta salarios insuficientes y horarios poco favorables. (Composición: infobae)
El 84% cambiaría su empleo actual por el trabajo que soñaba si tuviera la oportunidad. (Composición: infobae)

La consecuencia directa de esta situación es un impacto en la satisfacción laboral, ya que el 50% de las personas encuestadas asegura sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños profesionales.

Sin embargo, el estudio también revela matices: un 42% afirma no sentirse frustrado, argumentando que sus intereses cambiaron con el tiempo, mientras que un 8% considera que su aspiración original era demasiado difícil de lograr.

A pesar de esta realidad, el deseo de cambio sigue presente en una amplia mayoría. El informe señala que el 84% de los trabajadores cambiaría su empleo actual por el que soñaba en su infancia, si tuviera la oportunidad, lo que evidencia un nivel significativo de insatisfacción latente en el mercado laboral.

Solo un 16% se mantiene conforme con su situación actual, lo que confirma una tendencia de baja realización profesional.

Más de la mitad de quienes se formaron en su área no trabaja en ese campo. (Freepik)
Más de la mitad de quienes se formaron en su área no trabaja en ese campo. (Freepik)

El estudio también pone en evidencia una desconexión entre la formación académica y el empleo real, ya que solo el 36% de las personas estudió algo relacionado con lo que soñaba, mientras que el 64% no siguió esa línea.

Incluso entre quienes sí lo hicieron, el 58% no trabaja en un área vinculada a su formación, lo que profundiza la brecha entre educación y mercado laboral.

Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.com en Jobint, explicó que “el estudio refleja una realidad desafiante”, al evidenciar la brecha entre aspiraciones y empleo, lo que impacta directamente en la satisfacción laboral de los trabajadores.

En términos de género, los datos muestran patrones interesantes. Entre las mujeres, el 25% soñaba con ser médica, el 13% profesora y el 8% diseñadora, mientras que actualmente muchas se desempeñan como cajeras (38%) o vendedoras (28%).

En el caso de los hombres, el 18% aspiraba a ser ingeniero y el 14% médico, pero hoy predominan ocupaciones como vendedor (28%) y cajero (18%), lo que evidencia un desplazamiento hacia actividades distintas a las aspiradas.

Las profesiones más soñadas incluyen medicina, ingeniería y educación. Europa Press
Las profesiones más soñadas incluyen medicina, ingeniería y educación. Europa Press

Este desajuste también se refleja en la percepción emocional de quienes no trabajan en su área de estudio. El informe destaca que el 43% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su campo, mientras que un 23% expresa frustración por no ejercer su profesión.

Otros grupos se muestran esperanzados (16%) o insatisfechos (15%), lo que refleja una diversidad de respuestas frente a una misma realidad.

Más allá de la profesión, el estudio identifica cuáles son las habilidades más valoradas en el mercado laboral actual. Entre ellas destacan el trabajo en equipo (30%), las competencias tecnológicas (27%) y el manejo de idiomas (16%), lo que sugiere que el mercado prioriza habilidades prácticas por encima de la formación vocacional original.

El informe, en el que participaron 2,391 trabajadores de Panamá y otros países de la región, plantea una reflexión sobre el funcionamiento del mercado laboral y la forma en que las personas construyen sus carreras.

La evidencia muestra que, aunque los sueños de infancia siguen presentes, la realidad económica, educativa y social termina moldeando el rumbo profesional de la mayoría.

En este contexto, el desafío para Panamá no solo está en generar más empleo, sino en crear oportunidades que permitan una mayor conexión entre vocación y trabajo, reduciendo la brecha entre aspiraciones y realidad.

Mientras tanto, los datos reflejan una constante: la mayoría de los trabajadores sigue construyendo su carrera lejos de lo que alguna vez imaginó.

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