Generación Silver

La genética explica hasta el 55% de la esperanza de vida al excluir causas externas

La disminución de muertes por accidentes y la mayor similitud ambiental potencian la discusión sobre la influencia de la biología humana

Guardar
La comunidad científica subraya que
La comunidad científica subraya que la interacción entre genética y ambiente es clave para entender la longevidad, descartando que un único factor sea determinante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones han reavivado el debate sobre la incidencia de la genética en la longevidad, aportando datos que desafían estimaciones previas. Según BBC Mundo, recientes análisis sitúan la influencia genética en la esperanza de vida entre 50 y 55% al excluir causas externas como accidentes e infecciones. Estudios anteriores la ubicaban en torno al 20 o 25%.

Este cambio se apoya en trabajos con gemelos escandinavos y descendientes de centenarios en Estados Unidos, que permiten observar la transmisión hereditaria en diferentes ambientes.

La revista médica The Lancet Healthy Longevity publicó en 2024 un metaanálisis que revisó datos de más de dos millones de personas en Europa y América del Norte. Sus conclusiones muestran que la contribución genética aumenta en países donde la mortalidad por factores externos es baja y predominan enfermedades asociadas al envejecimiento.

Un estudio de la Universidad de Exeter en Reino Unido, citado por el portal Genetics Home Reference, confirma que la proporción atribuida a los genes varía dependiendo del acceso a la salud, la dieta y el nivel de riesgo ambiental. En entornos donde el ambiente es más homogéneo, la genética adquiere más peso estadístico.

Según detalla la revista científica Science, el peso de la herencia genética se incrementa en países desarrollados donde han disminuido las muertes por causas externas gracias a los avances en salud pública y seguridad. En estos escenarios, los fallecimientos se relacionan principalmente con problemas vinculados al envejecimiento, como enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas o cáncer, de modo que los genes adquieren mayor protagonismo en la determinación de la longevidad.

Los investigadores precisan que este fenómeno no implica una mayor “fuerza” de los genes, sino que, en contextos donde el ambiente se vuelve más homogéneo, la proporción atribuida a la genética aumenta de forma matemática al reducirse la variabilidad ambiental.

En países desarrollados, la disminución
En países desarrollados, la disminución de muertes por causas externas aumenta el peso de los genes en la esperanza de vida, según destaca la revista Science - Imagen Ilustrativa Infobae

El concepto de heredabilidad es clave en este debate. Define la fracción de la variabilidad de un rasgo explicada por factores genéticos en una población concreta. Según Nature Genetics, la heredabilidad no es una cifra fija, sino que depende de la uniformidad del entorno. En sociedades igualitarias, la influencia genética parece mayor. En regiones con desigualdades socioeconómicas, el ambiente tiene un papel más relevante.

Especialistas advierten que la longevidad es resultado de la interacción entre genes y entorno. La Mayo Clinic destaca que la alimentación, el ejercicio, la exposición a contaminantes y el estrés pueden modificar la expresión de los genes ligados al envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también subraya la relevancia de los determinantes sociales y ambientales para la salud y la supervivencia a largo plazo.

Los avances en secuenciación genética han permitido identificar variantes asociadas a una mayor esperanza de vida, como las del gen FOXO3, descritas en un estudio de la Universidad de Hawái. Sin embargo, estas variantes interactúan con el ambiente, lo que impide fijar un porcentaje universal sobre la influencia biológica. Los expertos advierten que cada sociedad y época presenta una combinación única de herencia y entorno, por lo que los datos deben entenderse como referencias contextuales.

El desarrollo de bancos internacionales de datos genómicos, como el UK Biobank, y los estudios longitudinales prometen mayor precisión sobre el peso de los factores biológicos y ambientales en la longevidad humana. Este campo en expansión podría influir en políticas de salud pública y en la personalización de estrategias preventivas.

Comprender la longevidad exige un enfoque flexible y multidimensional. Los investigadores coinciden en que las cifras actuales reflejan la complejidad de este fenómeno y deben interpretarse siempre a la luz del contexto social, cultural y científico.

Temas Relacionados

Hallazgos CientíficosFamiliares de CentenariosIncremento Influencia GenéticaEsperanza de VidaNewsroom BUEgeneracion silver

Últimas Noticias

El Tai chi, la práctica que previene caídas e impulsa el bienestar mental en la tercera edad

Especialistas en la disciplina resaltan que mejora el equilibrio, reduce el estrés y favorece la calidad del sueño en personas mayores, recomendando su integración junto a tratamientos médicos convencionales, nunca como sustituto principal

El Tai chi, la práctica

El FMI sitúa a la economía silver como eje del crecimiento global

Innovación, tecnología y el auge del consumo adulto redefinen oportunidades de inversión y desarrollo para una región en pleno cambio demográfico

El FMI sitúa a la

Ángel Fernández, la Generación X y la metamorfosis de internet: de la utopía de los foros al dominio silencioso de los algoritmos

El escritor español presenta el libro ‘Contralgoritmia’ en donde sostiene que el entorno digital actual favorece el entretenimiento pasivo y la gratificación inmediata, reduciendo el tiempo para la deliberación y la reflexión

Ángel Fernández, la Generación X

La ciencia identifica dos saltos biológicos claves en el envejecimiento humano

Un estudio de la Universidad de Stanford revela que el cuerpo humano no envejece de forma gradual, sino que experimenta dos transformaciones biológicas críticas a los 44 y 60 años, cambiando la comprensión médica tradicional

La ciencia identifica dos saltos

Señales y hábitos cotidianos que delatan el paso del tiempo

Según una encuesta realizada a adultos mayores de cuarenta años, gestos, rutinas y preferencias sociales revelan cambios profundos en la vida cotidiana al dejar atrás la juventud

Señales y hábitos cotidianos que
DEPORTES
7 frases de Úbeda tras

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Gustavo Dudamel, entre un largo

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”

¿Su padre blanco se casó con su madre negra por amor o para investigar?

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso