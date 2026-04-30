Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Los elogios de Gasly al público argentino por su apoyo a Colapinto (REUTERS/Issei Kato)

La impresionante exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires generó fuertes repercusiones en el paddock de la Fórmula 1. En la antesala al Gran Premio de Miami, Pierre Gasly, su compañero de Alpine, hizo hincapié en el Road Show y se mostró enormemente sorprendido por el apoyo que recibió el joven de 22 años. Además, se deshizo en elogios con los fanáticos albicelestes, que concretaron una convocatoria que superó las 600 mil personas en las calles de Palermo.

“Fue bastante increíble. Lo estuve siguiendo a través de nuestras redes sociales, casi como si fuera en vivo, y fue una locura”, comentó el francés en diálogo con Motorsport en la previa de la carrera en los Estados Unidos. Inmediatamente, Gasly lanzó una contundente reflexión sobre el público argentino que acompaña a Colapinto sin importar lo que “pase” en la pista: “Creo que hoy probablemente tenga la comunidad más grande detrás suyo de todos los pilotos del paddock”.

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En esta misma línea, completó: “Es realmente impresionante ver cuánto apoyo y cuánto interés está viniendo desde Argentina, porque nunca había visto algo así antes de que Franco llegara a la parrilla. Es como si todo un país se hubiera sumado al deporte en el momento en que él apareció. Me gusta eso. Me gusta ver que el país, pase lo que pase, apoya a su piloto de la manera en que lo hace, así que es bastante fascinante”.

Más de 600 personas dijeron presentes en la exhibición de Colapinto en Argentina

“Eran cuadras y cuadras de gente para atrás. Son increíbles. Fue algo muy lindo. Más allá de la gente que se juntó, el poder traer un Fórmula 1 y dar el show por las calles de Buenos Aires es único. Sé el sacrificio que hacen para venir a verme, apoyarme y bancarme carrera tras carrera. Haber tenido la oportunidad de ser yo el que les lleve el auto, que vean la emoción del Fórmula 1 con el ruido de cerca, es esa sensación", destacó Colapinto en una entrevista con ESPN en Miami, donde también habló sobre su encuentro con Lionel Messi.

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En esta misma línea, sumó: “Argentina es muy fierrera. Tiene el automovilismo allá arriba, después del fútbol. Tener la oportunidad de haberles llevado un show tan lindo de cerca, y tener un F1 después de tantos años, fue algo único. Personalmente, lo soñaba de chiquito y lo disfruté mucho. Es un momento que me voy a acordar por siempre. Ojalá pueda repetir, pero también que sea un gran puntapié para que pueda haber un Gran Premio en el país”.

Una multitud de más de 600.000 personas presenció la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el joven piloto argentino condujo tanto el Lotus E20 de 2012 como la réplica del clásico Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, en un evento que reintegró a la Fórmula 1 en la vida porteña después de catorce años.

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*La emoción de Colapinto al hablar de la exhibición en Palermo

Pierre Gasly, por su parte, se refirió a lo que será la participación de Alpine en el GP de Miami. “Sabemos que va a ser una carrera de desarrollo y será interesante ver aquí, después de cinco semanas, a todos llegando con piezas nuevas y comprobar si eso cambia ligeramente el orden. Porque al final del día todo sigue estando extremadamente apretado. Especialmente en nuestra zona, hay una brecha mayor entre nosotros y, digamos, los tres primeros. Pero aun así, no creo que sea imposible reducirla en las próximas semanas”.

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A esto, en diálogo con Motorsport, destacó: “Red Bull definitivamente va a ser una amenaza porque, conociendo su capacidad y potencial, estoy seguro de que resolverán sus problemas bastante rápido. Pero sería genial mantenernos por delante de ellos el mayor tiempo posible y, ojalá, unirnos pronto al grupo que está delante de nosotros”.

En un fin de semana especial que contará con carrera Sprint y en el que Gasly tendrá una mejora extra en el alerón trasero de su monoplaza que Colapinto recién utilizará en Canadá, Alpine buscará sumar puntos al igual que en las primeras tres carreras. La atracción principal en el Gran Premio de Miami será el domingo a las 17:00.

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