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El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

El actor compartió una serie de postales llenas de ternura y agradecimiento, mostrando la complicidad y el cariño que lo unen a su madre, en una publicación que llenó de corazones los comentarios y reacciones

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Facundo Arana comparte un emotivo saludo de cumpleaños a su mamá, destacando el amor y los valores familiares que recibió desde la infancia
Facundo Arana comparte un emotivo saludo de cumpleaños a su mamá, destacando el amor y los valores familiares que recibió desde la infancia

Facundo Arana volvió a mostrar su costado más sensible y familiar al dedicarle un mensaje especial de cumpleaños a su mamá, acompañado de una seguidilla de imágenes que inundaron de ternura las redes. El actor, que siempre se ha mostrado orgulloso de sus raíces y de la familia que lo formó, eligió un posteo emotivo y directo: “Feliz día a mi vieja del alma, que siempre me llenó de amor y me inculcó el respeto a todo el mundo”.

La publicación, que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios de colegas y seguidores, está ilustrada con postales que reflejan la complicidad y el afecto entre madre e hijo. La imagen principal muestra a Facundo abrazando y dándole un beso a su mamá, ambos sonrientes y en un entorno natural, rodeados de verde y flores, mientras ella lo sostiene, transmitiendo la calidez y la conexión que los une.

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El posteo de Facundo Arana en Instagram muestra una colección de fotos junto a su madre y hermanos que celebra la contención y la complicidad familiar
El posteo de Facundo Arana en Instagram muestra una colección de fotos junto a su madre y hermanos que celebra la contención y la complicidad familiar
Las imágenes seleccionadas por Facundo Arana incluyen momentos espontáneos y retratos íntimos llenos de abrazos, sonrisas y el entorno natural de su hogar
Las imágenes seleccionadas por Facundo Arana incluyen momentos espontáneos y retratos íntimos llenos de abrazos, sonrisas y el entorno natural de su hogar

Entre las imágenes, destaca una foto en blanco y negro de la infancia de Arana, junto a su madre y hermanos, donde se la ve joven y rodeada de sus hijos, otra postal familiar que refuerza la idea de una historia marcada por el amor y la contención. A lo largo del carrete, también aparecen momentos de vacaciones, escenas de la niñez y la adultez, y retratos espontáneos en los que madre e hijo comparten abrazos y risas, con la mirada luminosa y el gesto cómplice de quienes han construido un lazo inquebrantable.

La reacción de la comunidad en redes no tardó en llegar. Figuras como Natalia Oreiro y Eleonora Wexler dejaron corazones y mensajes de cariño, sumándose a la ola de afecto que despertó el posteo. Los seguidores celebraron la autenticidad del mensaje y la forma en que Arana elige mostrar ese costado íntimo, lejos de la pose y el artificio de la exposición mediática. En los comentarios, muchos destacaron la sonrisa de la madre del actor, la energía positiva que transmite y la importancia de los valores familiares. Además, se sorprendieron por su parecido físico: “Sos igual a tu mami. Muy feliz cumple para esa hermosa persona”, escribieron.

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La filosofía de vida de Facundo Arana, basada en el respeto, la humildad y el amor, queda reflejada en el mensaje dedicado a su madre por su cumpleaños
La filosofía de vida de Facundo Arana, basada en el respeto, la humildad y el amor, queda reflejada en el mensaje dedicado a su madre por su cumpleaños
Seguidores y colegas celebraron la autenticidad y el mensaje familiar que Facundo Arana transmitió con su publicación de cumpleaños para su madre
Seguidores y colegas celebraron la autenticidad y el mensaje familiar que Facundo Arana transmitió con su publicación de cumpleaños para su madre

El texto publicado por Arana resume en pocas palabras una filosofía de vida que sostiene desde sus comienzos: el respeto, la humildad y el amor como pilares fundamentales. “Siempre me llenó de amor y me inculcó el respeto a todo el mundo”, escribió, dejando en claro el rol clave que su mamá tuvo en su formación personal y profesional. No es la primera vez que el actor dedica palabras de agradecimiento a su familia.

Recientemente, el actor eligió abrir su corazón y rendir homenaje a uno de los grandes pilares de su vida: su tío, Raúl Edmundo Pietranera, a quien define con orgullo y ternura como su “tío papá”. La publicación que hizo en su Instagram, acompañada por una fotografía en la que Facundo aparece abrazado por el artista plástico, invita a los seguidores a conocer un costado poco habitual del actor: el de un hombre agradecido, nostálgico y profundamente conectado con sus raíces familiares. “Tengo dos padres. Quizá a alguno de ustedes le pasó eso en la vida. Es tener muuuuucha, mucha suerte… Esta foto es de hoy. En la Chacra. Es mi Tío Papá. Se llama Raúl Edmundo Pietranera. Todos quienes me conocen saben de él, ¡ya les había contado!”, comienza el posteo, marcando desde el inicio el tono de confesión y gratitud.

El actor también rindió homenaje en Instagram a Raúl Edmundo Pietranera, su 'tío papá', mostrando su gratitud y el fuerte vínculo con sus raíces familiares
El actor también rindió homenaje en Instagram a Raúl Edmundo Pietranera, su 'tío papá', mostrando su gratitud y el fuerte vínculo con sus raíces familiares

El mensaje de Arana va mucho más allá de un simple recuerdo. En sus palabras, decidió desplegar una lista de aprendizajes y momentos compartidos con Pietranera, que revelan el impacto decisivo que tuvo en su vida. “Me enseñó a hablar sin sonido. A leer los labios. A hablar claro sin palabras innecesarias. A entender y disfrutar del Silencio. Y a disfrutar del Arte. Me enseñó a dibujar. Y me acompañó a convertir, con unos buenos mates, las preguntas sin respuestas en sueños a alcanzar. Su sola compañía pulveriza lo triste. Convierte todo en Luz. Es un Artista maravilloso… Todos tenemos ese grupo chiquito de personas que más queremos en el mundo. Bueno. Ahí está mi tío Raúl”, expresó Facundo, abriendo su corazón a sus seguidores.

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