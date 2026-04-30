Condenaron a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un country en Salta

Mercedes Kvedaras fue asesinada en agosto de 2023 (Foto/El Tribuno)

Para la Justicia de Salta condenó este mediodía a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en un country de esa provincia en agosto de 2023. El hombre era el único acusado en el juicio.

El tribunal consideró acreditado que se trató de un homicidio doblemente calificado: por el vínculo —en el marco de una relación de pareja preexistente— y por haber mediado violencia de género.

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Antes de la lectura del veredicto, al ejercer su derecho a las últimas palabras, Figueroa pidió perdón a la familia de la víctima, a sus propios familiares y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”. Ya lo había hecho días, cuando pidió la palabra para transmitir un mensaje personal: “Les fallé, les fallé como padre. Les prometí que iba a ser un padre y les fallé. Todos los días rezo por ellos. Les pido perdón. Son mis hijitos”, afirmó.

Tras la deliberación, los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans dieron a conocer el fallo, al que arribaron por unanimidad, y lo declararon autor material y penalmente responsable del delito. En la misma resolución, el tribunal ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

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Al momento de escucharse el veredicto del tribunal, familiares de la víctima celebraron la condena a prisión perpetua en la sala de audiencias.

Antes de la lectura del veredicto, al ejercer su derecho a las últimas palabras, Figueroa pidió perdón a la familia de la víctima (Fuente/La Gaceta)

El caso y el debate oral

El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal, en la provincia de Salta. Por el hecho fue imputado desde el inicio su esposo, José Eduardo Figueroa, con quien tenía dos hijos.

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La investigación descartó desde el comienzo otras hipótesis y se centró en la dinámica de la pareja. Para la fiscalía, el crimen se produjo en un contexto de violencia de género sostenida, marcado por una relación desigual de poder. Testigos del entorno coincidieron en que la víctima atravesaba situaciones de violencia psicológica y buscaba separarse, algo que el acusado no aceptaba.

La autopsia fue una de las pruebas clave del expediente: determinó que Kvedaras murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento, sofocación y compresión torácica. Los peritos señalaron que hubo una acción sostenida durante varios minutos y múltiples lesiones compatibles con una situación de lucha.

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Durante el juicio oral, que se desarrolló durante el mes de abril de 2026, declararon familiares, empleados de la casa y especialistas. Sus testimonios permitieron reconstruir la vida cotidiana de la pareja y aportaron elementos sobre el vínculo, atravesado —según la acusación— por episodios de control y agresiones.

La sala de audiencias durante los alegatos en el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras (Captura de video)

En los alegatos, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, sostuvo que el acusado mató a su esposa cuando ella decidió poner fin a la relación y recuperar su autonomía. En esa línea, calificó el hecho como femicidio y pidió la pena de prisión perpetua.

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La defensa, en cambio, intentó desacreditar la hipótesis de violencia de género y planteó que el hecho pudo haber ocurrido en un contexto de “emoción violenta”, con el objetivo de obtener una pena menor.

El juicio quedó atravesado también por una fuerte disputa técnica: la fiscalía y la querella cuestionaron informes periciales presentados por la defensa e incluso pidieron investigar a algunos especialistas por presunto falso testimonio.

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Finalmente, tras la ronda de alegatos y las últimas palabras del acusado, el tribunal avanzó hacia el veredicto que este mediodía lo condenó a prisión perpetua.