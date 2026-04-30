Foro Llao Llao: la reina Máxima aconsejó a los millonarios argentinos sobre cómo deben influir en la salud financiera de sus empleados

Máxima en el Llao LLao (@federomerofoto)

Desde Bariloche - La reina Máxima de los Países Bajos disertó ante más de 100 empresarios, alguno de ellos están entre los más ricos del país, y emprendedores que participan de una nueva edición del Foro Llao Llao. Los alentó a generar medidas para garantizar la salud financiera de sus trabajadores, a partir del impulso de métodos de capacitación para mejorar las economías domésticas.

La principal invitada de la cumbre empresaria dialogó con Federico Braun, presidente del consejo de administración de la cadena de supermercados La Anónima, quien además es cofundador del Foro.

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La esposa del rey Guillermo Alejandro es asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

La monarca de Países Bajos es la principal invitada a la cumbre empresaria (@federomerofoto)

Máxima expuso durante más de una hora y media, en la que desarrolló métodos que pueden adoptar los trabajadores para lograr una resiliencia financiera, como el ahorro y el acceso a créditos accesibles.

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Además impulsó a los empresarios y emprendedores a involucrarse en la realidad financiera de sus empleados, a través del impulso de cursos de presupuesto y programas para fomentar el ahorro en las familias.

Máxima aterrizó en el aeropuerto de Bariloche este miércoles y se trasladó por tierra hasta el emblemático hotel, en una caravana modesta que incluyó la presencia de asesores y miembros de su seguridad privada.

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Luego de su arribo recorrió las instalaciones del hotel, donde ocupó la suite presidencial, dialogó con empresarios y emprendedores en los espacios comunes del hotel.

Fuentes de la organización admitieron que no está descartada la presencia del presidente Javier Milei para brindar un discurso de despedida de la cumbre, el viernes.

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Otra de las imágenes de Máxima, esta tarde en el Llao Llao

Días atrás, en comunicado, la Casa Real informó que Máxima tendrá “varias conversaciones bilaterales con altos representantes de bancos, el sector fintech y agrícola, empresas y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur de Sudamérica. Abordará con ellos el papel que pueden desempeñar para mejorar la salud financiera de los hogares”.

También detallaron adelantaron su charla de hoy: “una charla informal sobre salud financiera, junto con el presidente del consejo de administración de La Anónima [Federico Braun], una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina, cofundador del Foro Llao Llao. Entre los temas a tratar se incluyen la resiliencia financiera de los hogares, que puede fortalecerse mediante el ahorro y los seguros, los préstamos accesibles que permiten invertir en un futuro mejor y el papel que pueden desempeñar los empleadores en la salud financiera de sus empleados".

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Paneles y hermetismo

El evento, restringido para la prensa, prevé exposiciones de nuevos emprendedores, como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

Este año la organización extendió invitaciones a referentes del deporte, entre quienes están el célebre ajedrecista Faustino Oro, David Nalbandian, Felipe Contempomi y Juan Martín Hernández, y al músico Charly Alberti, quien tiene arraigo con la ciudad patagónica, donde tiene una residencia en la zona de Villa Mascardi.

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Uno de los atractivos del encuentro está relacionado al desarrollo de la ciencia y al impuso de nuevas tecnologías de exploración, con la presentación de Daniel Lauretta – investigador del Conicet- quien estuvo a cargo del relevamiento del lecho marino argentino, cuyas imágenes recorrieron los principales sitios de investigación científica del mundo.

El encuentro se desarrolla con estricto hermetismo. Empresas de seguridad privada y fuerzas de seguridad custodian de forma celosa el ingreso al hotel.

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La actividad, que se extenderá hasta este viernes, contemplaba opciones de esparcimiento para los invitados como excursiones lacustres y rondas de golf en las canchas del hotel, aunque la inclemencia climática frustró los planes y varios asistentes optaron por el uso de las piletas y el spa para disfrutar de los espacios sin actividad.