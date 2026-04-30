El Salvador

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

La propuesta de reforma legal precisa que el Ministerio de Agricultura y Ganadería será responsable de la certificación y control de la producción nacional e internacional de carne, lácteos, miel, ovoproductos y productos acuícolas

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Canasta de mimbre sobre una mesa de madera llena de chorizos, queso, crema, miel de abeja, huevos y mariscos en un mercado borroso de fondo.
El cambio normativo permitiría que la cartera asuma la responsabilidad en la validación, supervisión y certificación de procesos y establecimientos nacionales y extranjeros referentes a la producción y exportación de alimentos de origen animal y vegetal (Imagen de referencia IA)

El gobierno de El Salvador presentó una propuesta de reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no Procesados de Origen Vegetal o Animal con el objetivo de precisar la autoridad competente para certificar procesos y establecimientos de alimentos cárnicos, lácteos, miel, ovoproductos y productos acuícolas y pesqueros.

La iniciativa, enviada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca definir las atribuciones de esta cartera en control, validación, verificación y vigilancia de dichos productos, tanto para consumo nacional como para exportación.

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Según la documentación revisada, el MAG solicita modificar el numeral 34 del artículo 4 de la normativa vigente, para establecer que será responsable de certificar los procesos de elaboración de alimentos de origen avícola, porcino, bovino, productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos, así como productos acuícolas y pesqueros. El ministerio también asumiría la certificación de los establecimientos nacionales y extranjeros que producen estos alimentos y la ejecución de medidas de control, validación, verificación y vigilancia.

La reforma incluye una redacción específica del artículo 79, en la que se establece que el MAG debe garantizar la calidad de los alimentos mencionados. Entre las tareas asignadas figuran: certificar los procesos de elaboración adoptando medidas de equivalencia conforme a normativa internacional y acuerdos comerciales ratificados por El Salvador, certificar los establecimientos implicados y ejercer las medidas de control y vigilancia.

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La propuesta indica que, respecto a productos lácteos y sus mezclas, se seguirá la normativa técnica del Reglamento Técnico Centroamericano número 67.04.65:12 Uso de Término Lechero. Además, se deroga el artículo 80, con lo cual se elimina la disposición transitoria que confería a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) la competencia en alimentos balanceados para animales a partir de 2027.

La carne de bovino es el segundo producto más importado, debido a que la producción nacional no cubre la demanda de restaurantes y supermercados. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador)
La carne de bovino es el segundo producto más importado, debido a que la producción nacional no cubre la demanda de restaurantes y supermercados. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería sostiene que las reformas permitirán establecer con claridad la autoridad competente para realizar el procedimiento correspondiente para la certificación de los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos, productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros, así como la implementación y ejecución de las medidas de control, validación, verificación y vigilancia de los mismos.

La entidad afirma que la reforma otorgará certeza jurídica a los usuarios sobre la autoridad responsable, cumpliendo con la ley vigente, la cual le atribuye la planificación y ejecución de acciones sanitarias y fitosanitarias para proteger la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los alimentos no procesados.

El texto de la reforma aclara que las competencias del MAG abarcarán tanto el ámbito nacional como internacional, incluyendo la certificación de establecimientos extranjeros que exporten productos al país. La reforma no cambia el resto de atribuciones que la ley otorga al ministerio.

La iniciativa presentada ante la Asamblea busca modificar la legislación actual para establecer la autoridad responsable de certificar los procesos y lugares de producción de productos cárnicos, lácteos, ovoproductos, miel y acuícolas. (Captura de pantalla de la correspondencia emitida)
La iniciativa presentada ante la Asamblea busca modificar la legislación actual para establecer la autoridad responsable de certificar los procesos y lugares de producción de productos cárnicos, lácteos, ovoproductos, miel y acuícolas. (Captura de pantalla de la correspondencia emitida)

El documento se dio por recibido en el pleno de la Asamblea Legislativa este miércoles y se estableció que sea estudiada por la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

“El objeto es establecer con claridad la autoridad competente para realizar el procedimiento correspondiente para la certificación de los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos, productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros, así como de la implementación y ejecución de las medidas de control, validación, verificación y vigilancia de los mismos”, señaló el viceministro Óscar Domínguez en la correspondencia.

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