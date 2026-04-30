De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Aston Villa cayó 1-0 ante Nottingham Forest en City Ground por el cruce de ida correspondiente a las semifinales de la UEFA Europa League. Emiliano Martínez fue una de las figuras de su equipo con una atajada descomunal, pero un insólito penal de su compañero Lucas Digne provocó la única emoción. Ahora, el cuadro de Birmingham deberá dar vuelta la serie en una semana como local para avanzar a la definición.

La acción más destacada del primer tiempo tuvo a Dibu como el protagonista central para evitar la apertura del marcador. A los 32 minutos, Morgan Gibbs-White lanzó un centro a media altura en el área para la posterior volea de Igor Jesus a corta distancia. El marplatense, que estaba muy pegado a uno de sus palos, tuvo una fabulosa reacción en milésimas de segundo: su elasticidad permitió que tape la pelota en la línea con dos contactos en sus brazos izquierdo y derecho hasta controlar el balón sobre la raya.

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A continuación, el comentarista de ESPN, Jorge Baravalle, se deshizo en elogios con el marplatense: “La pelota que sacó... Qué atajada. Tremenda. Qué bestia, porque no es solo llegar, sino que no se te escape. Tiene el reflejo y la trae en el segundo toque. Es tremenda la segunda reacción para evitar que la pelota se meta. Impresionante”. “La atajada del mes”, concluyó.

*La atajada del Dibu Martínez

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El otro guardameta, Stefan Ortega Moreno, también se lució con dos intervenciones previas a esa tremenda atajada del campeón del mundo con la selección argentina. El ex hombre del Manchester City despejó dos remates a distancia de Youri Tielemans y Morgan Rogers antes de la media hora de juego en los dos avances más peligrosos de los Villanos.

Ya en la segunda parte, Emiliano Martínez tuvo escaso trabajo en su área. Solo se destacó un tímido intento sin potencia de Omari Hutchinson, que terminó en sus manos. Mientras tanto, Ollie Watkins falló un mano a mano frente a Ortega Moreno y, a los 66 minutos, llegó la jugada insólita de la jornada.

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El lateral izquierdo, Lucas Digne, se confió más de la cuenta y pensó que la pelota se iba por el fondo. Al mismo tiempo, Hutchinson tuvo más confianza que nadie y llegó a tirar el centro justo antes de que se vaya de la cancha. La trayectoria del balón rebotó en uno de los brazos de Digne, que los había elevado dentro del área de manera incomprensible. El árbitro João Pinheiro fue llamado por el VAR, a cargo de Tiago Martins, y cobró la pena máxima anotada por Chris Wood a los 70′. “Uno de los penales más tontos que vi desde que comento fútbol”, lo definió en pocas palabras Baravalle. Este gol selló la historia en el tiempo reglamentario.

*Insólito penal y gol: así rompió la paridad Nottingham Forest

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Más allá de que esa infracción opacó el trabajo colectivo, Emiliano Martínez fue el argentino más destacado del primer cruce de semifinales con esa espectacular atajada en el primer tiempo. El arquero de 33 años arribó a Nottingham con 12 vallas invictas en 38 juegos de la presente temporada. Cuatro de esos arcos en cero sucedieron en el ámbito de la Europa League ante Maccabi Tel Aviv de Israel en la Fase Liga, en la serie de octavos de final contra Lille de Francia y en la revancha de los cuartos ante Bologna de Italia. Las ocho restantes se registraron bajo el ámbito de la Premier League.

Su jerarquía entre los tres palos lo lleva a estar muy cerca de romper su mejor registro de vallas invictas en estas seis temporadas con el Aston Villa. Permanece a tres de igualar las 15 en 38 partidos de su primera temporada (2020/21), que correspondieron en su totalidad al torneo local. Cabe remarcar que los Villanos recién volvieron a competencias internacionales en 2023.

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Igualó esa marca en la 2024/25, pero alcanzó ese número en 53 partidos. Estuvo cerca de empatarlos en la 2023/24 con 14 vallas invictas en 47 duelos. Sus peores rendimientos fueron en la 2021/22 y la 2022/23 con 11 arcos en cero en 37 compromisos entre Premier League, FA Cup y Copa de la Liga de Inglaterra.

¡Reflejos de acero! Así detuvo la pelota Emiliano Martínez en la línea del arco (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

Por otro lado, Emiliano Buendía (salió a los 78 minutos) ha tenido una temporada con muchas fluctuaciones en la cantidad de minutos, pero se ha transformado en una de las variantes más utilizadas por el entrenador Unai Emery. Jugó todos los partidos de la Europa League, ya sea como titular o entrando desde el banco, y acumula ocho goles y siete asistencias en 48 encuentros. Es el curso con mayor cantidad de partidos disputados en sus cinco años con esta camiseta.

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En la vereda opuesta, Nicolás Domínguez inició el curso en plena recuperación de una lesión en los meniscos de la pierna izquierda y sumó rodaje hasta convertirse en una pieza fundamental del Nottingham Forest. Un dato que evidencia eso es que completó los 90 minutos en los últimos cuatro partidos de la UEFA Europa League.

La revancha se jugará el próximo jueves desde las 16 (hora argentina) en Villa Park, pero antes Aston Villa visitará el domingo a partir de las 15 al Tottenham y el Forest irá a Stamford Bridge para medirse el lunes desde las 11 al Chelsea con la obligación de ganar para escaparse del descenso.

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Otra imagen de la acción que marcó el primer cruce de semifinales entre Nottingham Forest y Aston Villa (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

El ganador de la llave entre equipos ingleses pasará a la final del miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. Vale remarcar que Aston Villa no gana una copa internacional desde la Intertoto 2001 y los Tricky Trees desde la Champions League 1979/80.

En la otra llave, también hay dos clubes que buscan hacer historia. El SC Braga de Portugal solo tiene un título fuera de su país (Intertoto 2008) y el Friburgo de Alemania no tiene trofeos internacionales en 121 años de historia. La ida se la llevaron los lusos por 2-1 como locales.

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