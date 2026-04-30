Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

El Apache, actual entrenador de Talleres de Córdoba, se emocionó al hablar de Pelusa y recordar la amistad que tuvieron desde sus inicios en el fútbol

Carlos Tevez se quebró al hablar de Diego Maradona en una extensa entrevista con TyC Sports. El técnico de Talleres de Córdoba, en un tramo de la charla que abarcó su presente como entrenador y su vínculo eterno con Boca Juniors, se detuvo ante la mención del Diez y admitió que aún le cuesta encontrar las palabras para describir lo que siente. “Se me hace difícil hablar de Maradona y poder expresar lo que uno siente por Diego”, dijo el Apache, con la voz cargada de emoción.

El ex delantero, de 42 años, no esquivó el tema y fue directo al hablar de la relación que los unió. “Teníamos mucho vínculo en todo momento. Me hace muy feliz poder decir que fui y soy amigo suyo”, completó Tevez, en una de las frases más sentidas de la nota. La afirmación en presente —“soy amigo suyo”— subrayó la dimensión casi intemporal que el Apache le otorga al vínculo con el mejor futbolista de la historia.

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Esa cercanía con Maradona no fue un dato menor en la trayectoria de Tevez. Ambos compartieron el universo de Boca, el club que los forjó como ídolos populares y que sigue siendo el eje de buena parte de las conversaciones en las que el actual DT de la T toma la palabra. En la misma entrevista, Carlitos repasó la actualidad del Xeneize, elogió el regreso de Leandro Paredes —a quien consideró determinante en el rendimiento del equipo— y ponderó el presente de Tomás Aranda, la joven promesa de 18 años que se ganó la titularidad en este semestre.

Carlos Tevez y Diego Maradona compartieron vestuario en la selección argentina, con Pelusa como entrenador (Télam)

Sobre Paredes, fue contundente: “A Boca se vuelve en plenitud. Leo lo hizo muy bien. En el casi peor momento de Boca, le supo dar esa vuelta de rosca. Le dio al equipo su impronta e hizo crecer muchísimo a sus compañeros”. Y sobre Aranda, proyectó: “Le veo cosas diferentes, es cosa seria. El mundo Boca no es fácil, está rodeado de buenos compañeros con mucha experiencia. Eso lo va a hacer crecer”.

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Tevez también fue consultado por su propio futuro en Boca, tanto en el banco de suplentes como en la conducción institucional. Respecto al rol de entrenador, prefirió no alimentar especulaciones mientras Claudio Úbeda esté al frente del equipo: “Me gustaría respetar a quien está hoy. Úbeda lo está haciendo bien y, aunque no lo esté haciendo bien, el respeto es máximo”, sostuvo. Sí abrió la puerta de cara al largo plazo, con una imagen que no dejó lugar a dudas: “¿Si me gustaría ser presidente de Boca? Sí. ¿A quién no le gustaría? Sería la frutillita del postre para lo que uno sueña”.

Maradona y Tevez, unidos en una pasión por Boca Juniors (NA)

Antes de llegar a esa meta, el Apache tiene un objetivo más inmediato: consolidar su carrera como director técnico en Europa, tal como lo hizo de jugador en la Premier League y la Serie A. “Me estoy preparando para eso. Es a lo que uno aspira”, afirmó. En ese sentido, la renovación de su contrato con Talleres —que vence en junio— parece encaminada. “Las negociaciones están avanzadas. Está encaminado para cerrar esta semana”, anticipó.

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En la misma línea, el Apache no dudó en elogiar a Andrés Fassi, presidente del club cordobés, con quien aseguró tener una visión compartida del proyecto: “Podemos estar horas hablando de fútbol. Te deja trabajar tranquilo y ayuda en todo momento. Tenemos una visión similar de lo que se quiere para Talleres, y eso hace que sea mucho más fácil”.

La entrevista también tuvo lugar para el humor. Al ser consultado sobre las diferencias tácticas entre el fútbol argentino y el europeo, Tevez disparó una comparación que arrancó carcajadas: “En Europa marcan hombre a hombre. Si hago esto contra Unión de Santa Fe ahora, van a decir que estoy loco y no puedo entrar a Córdoba. Si estoy en Múnich y juego la semifinal de Champions League y me pegan un voleo en el orto, me pagan 10 palos y me voy a mi casa", bromeó, en referencia al 5-4 que el París Saint-Germain le propinó al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

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Talleres visita a Unión de Santa Fe el próximo sábado 2 de mayo a las 18:45 en el estadio 15 de Abril, por la novena fecha del Torneo Apertura que fue suspendida oportunamente por el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).