Se definieron los nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y los próximos meses

Parte de la suma no remunerativa se incorpora al salario desde abril y el resto en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los salarios mínimos para el personal de casas particulares, tras la reunión plenaria de la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El esquema acordado contempla incrementos mensuales acumulativos para empleadas domésticas entre abril y julio, junto con la incorporación progresiva de sumas no remunerativas a los básicos.

De acuerdo con lo resuelto, los aumentos se aplicarán de la siguiente manera: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. A su vez, se dispuso que la suma no remunerativa correspondiente a marzo de 2026 se incorpore parcialmente al salario básico: un 50% en abril y el 50% restante en julio.

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Cómo quedan los salarios en abril

Con la suba del 1,8% aplicada sobre los valores de marzo, los salarios mínimos por categoría quedaron definidos de la siguiente forma:

En el caso de los supervisores, el valor por hora con retiro pasa de $4.013,30 a $4.085,54, mientras que el mensual sube de $500.649,26 a 509.660,95 pesos. Para quienes trabajan sin retiro, la hora llega a $4.461,52 y el salario mensual a 566.033,21 pesos.

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Para el personal para tareas específicas, el valor por hora con retiro se fija en $3.876,41 y el mensual en $474.545,45. En la modalidad sin retiro, la hora asciende a $4.236,45 y el salario mensual a 526.588,02 pesos.

En la categoría de caseros, el salario mensual pasa de $455.160,14 a $463.353,02, mientras que el valor por hora se ubica a partir de abril en 3.664,66 pesos.

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Para el personal de asistencia y cuidado de personas, la hora con retiro sube a $3.664,66 y el salario mensual a $463.353,02. En el caso de quienes trabajan sin retiro, el valor por hora se incrementa de $4.012,14 a $4.084,36 y el mensual de $505.578,34 a 514.678,75 pesos.

Por último, en la categoría de personal para tareas generales, la hora con retiro se ubica en $3.408,64 y el salario mensual en $418.167,44. Sin retiro, los valores alcanzan los $3.664,66 por hora y $463.353,02 mensuales.

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Qué pasa con las sumas no remunerativas

Además del aumento porcentual, el acuerdo establece cambios en las sumas adicionales a cargo del empleador. En marzo, estos montos eran de $8.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $11.500 para entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas o personal sin retiro, siempre en carácter de “no remunerativo”.

A partir de abril, se incorpora el 50% de esos valores al salario básico, por lo que la suma adicional se reduce a $4.000, $5.750 y $10.000, respectivamente. El restante 50% será incorporado en julio, momento en el cual dejarán de abonarse como concepto separado.

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Por otra parte, se actualizó el adicional por zona desfavorable, fijando su importe total en 31% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas a partir del 1° de abril de 2026.

El esquema de aumentos hasta julio

El incremento del 1,8% aplicado en abril es el primero de una serie de ajustes mensuales acumulativos. En mayo se sumará un 1,6% adicional sobre los valores vigentes, en junio un 1,5% y en julio un 1,4 por ciento.

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De esta manera, un empleado/a de tareas generales con retiro pasará a cobrar en julio una suma de $3.564,34 por hora o $437.268,23 por mes.

Esto implica que cada aumento se calcula sobre el salario ya actualizado del mes anterior, lo que genera una recomposición progresiva de los ingresos del sector. A su vez, la incorporación total de la suma no remunerativa en julio impactará directamente en los salarios básicos.

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Con este esquema, los trabajadores del sector verán una actualización gradual de sus ingresos entre abril y julio. El efecto combinado de los aumentos mensuales y la incorporación de montos al básico implica una mejora progresiva en los salarios nominales.

El resultado final dependerá de la categoría, la modalidad de trabajo y la carga horaria, ya que los valores varían según cada caso. No obstante, el acuerdo establece un marco común para todo el sector, con parámetros definidos para cada período.

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