Uno de los actores de Los Cazafantasmas reveló cuál es su secreto para “mantenerse flexible” a los 80 años

La histórica película Los Cazafantasmas se estrenó en 1984 y marcó una época en la historia del cine

A sus ochenta años, el exitoso Ernie Hudson sigue siendo un referente de energía y vitalidad en el mundo del cine y la televisión. Reconocido por interpretar a Winston Zeddemore en Los Cazafantasmas, el actor ha dejado una huella imborrable en la cultura popular desde su debut en la icónica película de 1984. A tan solo un mes de cumplir 80 años, sigue manteniendo una vida saludable y ligada al entrenamiento.

Tras décadas de carrera y múltiples apariciones en producciones como Diario de un Baloncesto, Miss Agente Especial y series como Oz y Grace y Frankie, Hudson continúa sorprendiendo por su estado físico y su actitud positiva ante el paso del tiempo. Recientemente, el legendario intérprete fue invitado al programa Today, donde compartió detalles sobre su rutina diaria de ejercicios. En una conversación distendida, reveló cuál es el secreto que le permite mantenerse flexible y saludable, incluso después de superar las ocho décadas.

El secreto de entrenamiento que reveló Ernie Hudson

La rutina diaria de ejercicios de Ernie Hudson destaca por su sencillez y constancia. El actor confesó que, al comenzar el día, realiza una serie de flexiones, práctica que repite en distintos momentos a lo largo de la jornada. El intérprete explicó que su objetivo es alcanzar al menos 100 flexiones antes de terminar el día, distribuyéndolas en tres sesiones separadas. Esta estrategia, según sus propias palabras, le permite mantener el hábito sin sobrecargar el cuerpo en poco tiempo. “Cuando decimos 100 flexiones, no nos referimos a cuántos minutos. No te refieres a una hora. No se tarda una hora”, reflexionó al respecto.

Ernie Hudson mantiene una rutina de flexiones diarias como secreto de longevidad y vitalidad a sus 80 años (Photo by Dave Benett/WireImage)

También aclaró, en diálogo con Today, que no se trata de dedicar largos minutos o acudir espacios para realizar las rutinas: “No voy al gimnasio. No le dedico mucho tiempo”, manifestó. De este modo, asegura que incorpora la actividad física en la rutina cotidiana, incluso durante los viajes de trabajo. El entrenamiento con el propio peso corporal se ha convertido en el pilar de su entrenamiento, y mencionó que a veces suma sentadillas y planchas para estimular la circulación y trabajar otras zonas del cuerpo.

Para Hudson, lo esencial no es la cantidad de peso levantado, sino el movimiento constante y la capacidad de “mantenerse flexible”. Subrayó que, a su edad, la prioridad pasa por conservar la movilidad y la energía necesarias para afrontar tanto sus compromisos profesionales como la vida diaria.

Hudson evita el gimnasio y aprovecha cualquier momento para ejercitarse, integrando la actividad física en su vida cotidiana y laboral (REUTERS/Jeenah Moon)

En cuanto al paso del tiempo, con 80 años reflexionó que cuál es la clave: “El envejecimiento es inevitable, pero mientras tanto déjenme hacer lo que pueda”. A raíz de ello, compartió la experiencia personal que influyó en su visión actual: “Estaba trabajando con un buen amigo que usaba un andador, y pensé: ‘¿Sabes qué? Quiero evitarlo mientras pueda’”, fue así como se motivó su deseo de mantenerse activo y autosuficiente.

Hudson concluyó que el movimiento diario y la circulación son esenciales: “Hacer ejercicio para que la sangre fluya es fundamental en su rutina”. Su perspectiva pone el acento en la prevención y en la búsqueda de calidad de vida, más allá de los números o la apariencia física.

La alimentación como enfoque central

En una entrevista en 2024, Ernie Hudson reveló cómo la alimentación colabora en la conservación de su vitalidad. El actor reveló que sigue lo que él mismo denomina “ayuno intermitente natural”. De este modo, evita comer antes del mediodía y tampoco ingiere alimentos después de las siete de la tarde. Esta práctica, según explicó a Men’s Health, responde a su filosofía de escuchar a su cuerpo y actuar siempre con “sentido común”.

El ayuno intermitente natural es la clave alimenticia de Ernie Hudson, quien evita comer antes del mediodía y después de las siete de la tarde (REUTERS/Mike Segar)

También compartió que, hace años, optó por dejar el alcohol tras una mala experiencia y también se mantiene alejado de otros estimulantes. “¿Lo necesito?”, se preguntó, priorizando el bienestar sobre cualquier placer pasajero. La decisión de alejarse de esas sustancias forma parte de su compromiso personal con una vida más saludable.

El actor reconoció que la aparición de grasa abdominal lo impulsó a ser aún más estricto con sus hábitos. “El ayuno no me libró de la grasa abdominal. Se quedó ahí y hablaba por la noche. Y de repente, estaba alimentando al Sr. Jiggles”, bromeó, en referencia a la dificultad de perder esa grasa localizada.