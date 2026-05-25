Andy Robertson recordó el final de la era Klopp y el dolor que atravesó el vestuario del Liverpool

Andy Robertson destaca la influencia de la era Klopp y la pérdida de Diogo Jota en su crecimiento como líder del Liverpool y Escocia (REUTERS/Phil Noble)

El capitán de la selección escocesa, Andy Robertson, compartió en The Overlap cómo el final de la era Jürgen Klopp y el duelo por la pérdida de un compañero marcaron su etapa final en el Liverpool. Asegura que estas vivencias influyeron en su carácter y sus aspiraciones antes de encabezar a Escocia hacia el Mundial 2026.

Robertson explicó que, tras los éxitos recientes, el equipo tuvo que enfrentar la muerte de un amigo cercano, lo que provocó una profunda conmoción en el vestuario. “Nadie está preparado para lo que tuvimos que pasar… íbamos en un avión camino al funeral de un compañero justo después de la época de los trofeos”, relató en The Overlap, y mostró el impacto emocional que invadió al grupo durante la pretemporada.

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La temporada resultó irregular en lo deportivo. Robertson confesó que, aunque sumaron cinco victorias en el inicio, el rendimiento general no fue consistente y el equipo ocupó “una posición engañosa”. Señaló que la salida de siete u ocho jugadores y la llegada de nuevos refuerzos dificultó la adaptación. “Fue una decepción para los que llevamos mucho tiempo. Esperábamos mucho más. “Hay que mirarse al espejo”, subrayó.

Andy Robertson y el cierre del ciclo Klopp en Liverpool

Robertson resalta el desafío de reconstruir el Liverpool tras la salida de siete jugadores y del técnico Jürgen Klopp (Action Images via Reuters/Carl Recine)

El defensor escocés destacó la necesidad de “reconstruir el Liverpool” para que vuelva a competir al máximo nivel. En sus nueve años en el club, vivió cambios profundos y un cierre de ciclo que va más allá del fútbol. “El final de una era es duro, pero al club le toca avanzar”, comentó en The Overlap, en referencia a la marcha de Klopp y de jugadores como Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson o James Milner.

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Robertson se mostró agradecido con el entrenador alemán por su crecimiento profesional. “Me llevó a otro nivel. No creo que hubiera llegado ahí sin él… fue como una figura paterna día a día en los entrenamientos”, aseguró. Refirió cómo la relación con Klopp y la competencia sana con Alexander-Arnold les permitió crecer: “Trent y yo competíamos en todo, desde carreras hasta asistencias. Nos empujábamos el uno al otro constantemente”.

La obtención de la Premier League con 99 puntos bajo la dirección de Klopp marcó la carrera y las aspiraciones de Andy Robertson (Grosby)

En otra parte de la entrevista, el lateral recordó que sus primeras semanas en Liverpool estuvieron marcadas por la presión y la exigencia por adaptarse a los estándares colectivos. Reconoce que, con el tiempo, aprendió a separar la vida profesional de la personal y a sobrellevar la presión. “De joven, la presión te abruma más. Ahora sé separar el fútbol y la familia”, admitió.

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La memoria de los logros compartidos y el dolor por las derrotas forma parte del saldo de su paso por el club. Robertson recordó la importancia de obtener la Premier League con 99 puntos y la alegría de responder a las expectativas de la afición. “Solo se hablaba de conseguir la Premier y sabíamos lo que esa copa significaba para todos. Ganarla fue una locura por el contexto de la pandemia, pero entendimos la magnitud de ese logro”.

Liderazgo y transición: Robertson, Trent y los valores de Liverpool

Robertson sostiene que el impacto colectivo y la felicidad que genera en la afición es la mayor recompensa de representar a Liverpool y Escocia (REUTERS/David Klein)

En su rol de referente, Robertson resaltó el valor de la amistad y el liderazgo compartido en la salida de Alexander-Arnold. “Siempre le dije que estaba ahí para él, pasara lo que pasara. Tomar la decisión de dejar tu club de toda la vida es un acto valiente”, relató en The Overlap al hablar del apoyo brindado a su compañero.

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El capitán reconoció que, con menos minutos en cancha, su influencia dentro del grupo disminuyó. “Cuando vas siendo suplente sientes que tu voz pesa menos. Pero no miro atrás con amargura. Todo ciclo tiene un final”, expresó. Añadió que busca un futuro club donde pueda “marcar la diferencia” y volver a ser un líder.

Para Robertson, el grupo humano que formó Liverpool es lo más valioso de su recorrido. “Lo mejor de esos años es el grupo humano. Los recuerdos, mucho más que las medallas”, sintetizó durante la charla con The Overlap.

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El sueño de Andy Robertson y Escocia en el Mundial 2026

Andy Robertson asume como máxima aspiración liderar a Escocia en el Mundial 2026 y dejar una huella histórica en el fútbol internacional (REUTERS/Lee Smith)

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Robertson asume la capitanía de la selección de Escocia como el mayor desafío de su carrera. “No soy de mirar demasiado adelante, pero ahora solo quiero llegar y vivir esa experiencia”, afirmó, destacando el entusiasmo por competir en una cita internacional tras años de ausencia del país.

El futbolista recordó que su mayor orgullo es portar el brazalete de capitán de Escocia. “Ser capitán de Escocia es lo más grande”, declaró sobre la emoción de liderar a la nueva generación, junto a figuras como John McGinn, con la ambición de hacer historia en el fútbol internacional. “Vamos al Mundial para intentar conseguir aún más historia”, concluyó.

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La charla con The Overlap finalizó con una reflexión sobre el significado de este camino. Para Andy Robertson, lo esencial reside en el impacto colectivo: “Cuando juegas para Liverpool haces feliz a mucha gente, pero cuando encabezas a la selección de tu país, puedes alegrar a toda una nación”.