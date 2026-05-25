Juan Martín del Potro volvió a jugar al tenis en una histórica exhibición y un detalle llamó la atención en los fanáticos

El ex tenista argentino vio acción en la inauguración de un centro de tenis en Moldavia

Juan Martín del Potro participó de un histórico momento para el tenis de Moldavia en lo que fue la inauguración de un nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de tenis en Chisinau. El tenista argentino, ex número 3 del ranking ATP, estuvo acompañado por otra leyenda de la disciplina como lo es Simona Halep. La apertura buscó impulsar el desarrollo del deporte en el país y habilitar un complejo con canchas para torneos profesionales y programas de formación para jugadores de todos los niveles.

Según indicó la federación del país europeo, el nuevo centro se integra a un plan de la Federación Internacional de Tenis (ITF) para crear 100 instalaciones de este tipo en el mundo. Por ahora existen 29 sedes dentro de ese programa. La inauguración incluyó un partido de dobles mixtos con Del Potro, Halep, el tenista moldavo Radu Albot y la juvenil Lia Belibov, de 17 años, una de las promesas de la disciplina en el país. En el ranking de singles de la ATP, Moldavia solo cuenta actualmente con Albot, ubicado 479°, e Ilya Snitari, 966°.

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En las imágenes que se publicaron en las redes sociales, se pudo ver al campeón del US Open 2009 realizar movimiento con dificultad y una protección en su rodilla derecha, lo que demostró las complicaciones físicas que tiene la Torre de Tandil luego de las intervenciones que marcaron su carrera. Si bien se puede ver que Delpo tiene movilidad y mantiene el gesto técnico con su drive de derecha, su mueca de dolor cuando avanza en su costado de la cancha se vio en las imágenes. A pesar de eso, Juan Martín aprovechó la ocasión para volver a su gran amor deportivo.

Juan Martín del Potro realiza un saque durante su exhibición de tenis

“Estamos orgullosos y emocionados de dar la bienvenida a los campeones de Grand Slam Simona Halep y Juan Martín del Potro para el evento inaugural del NTC. Su presencia no solo es una celebración para los fans, sino también una poderosa inspiración para la próxima generación de jugadores moldavos. Subraya el nivel de ambición que tenemos para este proyecto y para el futuro del tenis en Moldavia”, declaró el presidente de la Federación Nacional de Tenis de Moldavia Ceslav Ciuhrii. Durante esta semana se disputa el Moldova Open, un torneo Challenger que se convirtió en el segundo de esta categoría en el país tras una edición jugada durante 2025.

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Hace algunas semanas, el ganador de 22 títulos ATP describió su retiro como “la decisión más dolorosa de su carrera” y recalcó: “Nunca me quise retirar”. El ex tenista detalló que su alejamiento no fue voluntario: “La realidad es que mi retiro fue forzado por mi situación de la rodilla, porque tuve una lesión, una primera cirugía donde no fue buena y ahí comenzó todo este calvario y pesadilla con mi rodilla”, expresó quien supo alcanzar el 3° puesto en agosto de 2018.

“Nunca fue una decisión personal de decir: ‘estoy cansado con el tenis, no tengo más sueños, no tengo más objetivos por cumplir’. Entonces obviamente no quería y era una cirugía con la ilusión de volver y la otra con la misma metodología, el mismo esfuerzo hasta que finalmente, bueno, ya el cuerpo no me resistía más”, expresó. Al mismo tiempo, Delpo reconoció el peso emocional que lo llevó a tomar la decisión de alejarse del circuito: “Mentalmente tampoco estaba preparado para continuar con las cirugías y los fracasos”.

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Juan Martín del Potro interactúa con el público mientras participa en una exhibición de tenis en una cancha de arcilla bajo un cielo despejado.

Del Potro se vio forzado a abandonar el tenis profesional tras una secuencia de 14 lesiones que limitaron persistentemente su carrera. La primera de ellas requirió una operación de su muñeca derecha después de obtener el US Open 2009 y alcanzar los octavos de final del Abierto de Australia en 2019; esa intervención lo mantuvo alejado de las canchas por ocho meses, con regreso en el ATP 250 de Bangkok.

Días atrás, Del Potro volvió a ser noticia por el robo que sufrió en su casa en Tandil. Un grupo de al menos tres delincuentes desvalijó la vivienda en la zona de Don Bosco. Los ladrones ingresaron tras romper uno de los ventanales del frente y aprovecharon la ausencia de la familia del ex tenista para recorrer todas las habitaciones y llevarse dinero, joyas, relojes, trofeos, medallas, raquetas y distintos recuerdos personales. Aunque luego se confirmó que los reconocimientos más valiosos de su carrera no fueron sustraídos.

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Entre los objetos sustraídos, el medio local La Voz de Tandil precisó que los ladrones se llevaron las alianzas de los padres del ex tenista, joyas, cadenitas, dinero, trofeos, medallas, raquetas y ropa. También sustrajeron distintos recuerdos que la familia conservaba del padre de Del Potro, fallecido hace algunos años. Al abandonar la vivienda, los asaltantes saltaron un alambrado, donde quedaron tiradas algunas pertenencias robadas: remeras, muñequeras, vinchas y cartas.

Del Potro junto a otros tenistas profesionales durante la exhibición en Moldavia