Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Un bombero sube una escalera para combatir un incendio en un edificio residencial en Ucrania, severamente dañado tras el mayor ataque con misiles perpetrado por Rusia este año.

La líder opositora bielorrusa en el exilio visitó Kiev el lunes mientras la capital ucraniana retiraba escombros del mayor ataque con misiles de Rusia en lo que va del año, y los líderes mundiales seguían de cerca cuánta ayuda está dispuesto a brindar el gobierno de Bielorrusia a la invasión total de Ucrania por parte de Moscú.

Rusia y su aliado Bielorrusia realizaron la semana pasada ejercicios nucleares conjuntos, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en los últimos días ha advertido cada vez más que Bielorrusia podría proporcionar una plataforma de lanzamiento para que Rusia abra un nuevo frente en el norte de Ucrania. Algunas tropas rusas entraron en Ucrania desde territorio bielorruso en la invasión de Moscú el 24 de febrero de 2022.

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En otra señal de que aumentan las preocupaciones sobre cualquier papel bielorruso, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló por teléfono con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el domingo sobre la guerra en Ucrania, su primera llamada desde que comenzó la invasión.

Más de cuatro años después de iniciar la invasión a gran escala, el ejército ruso está atrapado en una dura y costosa guerra de desgaste en una línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas) que en su mayor parte serpentea por el este y el sur de Ucrania.

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Un soldado ucraniano observa a través de binoculares mientras un sistema de arma robotizada dispara en un campo, reflejando la preparación del país ante la escalada del conflicto con Rusia y la cautela hacia Bielorrusia.

“Rusia llegó a un callejón sin salida en el campo de batalla, así que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros de las ciudades”, dijo Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea, en una publicación en X, tras el bombardeo del fin de semana que mató a dos personas y dañó edificios en toda la capital ucraniana.

Los misiles de defensa antiaérea de fabricación estadounidense escasean debido a la guerra con Irán, y a Ucrania le resulta más difícil detener los misiles rusos. Mientras tanto, los esfuerzos de Estados Unidos por detener los combates lograron pocos avances y ahora se han estancado.

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Países mantienen una mirada cautelosa sobre Bielorrusia

En su llamada con Lukashenko, Macron “subrayó los riesgos para Bielorrusia de dejarse arrastrar a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania”, según un asesor presidencial de la oficina del líder francés que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las prácticas del Palacio del Elíseo. Macron también habló el domingo con Zelenskyy.

La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, quien llegó en tren para su primera visita a Kiev el lunes, coincidió en que el objetivo principal de Francia es enviar una advertencia a Bielorrusia.

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Un bombero rocía agua entre los escombros para extinguir un incendio en Ucrania, después del mayor ataque ruso con misiles del año.

“El régimen de Lukashenko sabe bien qué hay que hacer para mejorar los lazos con la Unión Europea, pero no ocurre; en cambio, continúan los ataques híbridos, el chantaje nuclear y las amenazas a toda la región”, dijo Tsikhanouskaya a The Associated Press el domingo.

Un escueto comunicado difundido por el servicio de prensa presidencial bielorruso señaló que la llamada tuvo lugar “por iniciativa de la parte francesa” y que ambos líderes hablaron de “cuestiones regionales” y de las relaciones de Bielorrusia con la Unión Europea y Francia.

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Lukashenko, quien ha gobernado su país de unos 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas, depende del Kremlin para obtener energía barata, préstamos y otros apoyos. Los países occidentales han impuesto repetidamente sanciones a Bielorrusia, incluso por su represión de los derechos humanos y por permitir que Moscú use su territorio para invadir Ucrania.

Más recientemente, Lukashenko ha estado tratando de mejorar los lazos con Occidente. Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, Lukashenko ha liberado a cientos de presos políticos como parte de acuerdos que levantaron algunas sanciones de Estados Unidos.

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Una mujer herida tras un ataque ruso con misiles en Ucrania es atendida por socorristas de emergencia, en un momento de cautela internacional hacia Bielorrusia.

Rusia dispara un misil hipersónico contra Ucrania

El intenso bombardeo del domingo incluyó el potente misil balístico hipersónico Oreshnik de Rusia, que puede transportar múltiples ojivas. El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha jactado de que puede viajar hasta 10 veces la velocidad del sonido y evadir los sistemas de defensa antiaérea.

Zelenskyy afirmó que los servicios de inteligencia ucranianos habían recibido avisos de Estados Unidos y de países europeos de que Rusia se preparaba para lanzar un Oreshnik.

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Además de las dos muertes, al menos 91 personas resultaron heridas en el bombardeo del domingo, según Tymur Tkachenko, jefe de la Administración de la Ciudad de Kiev.

El duro bombardeo dañó edificios en toda la ciudad, incluidos algunos cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, indicaron las autoridades ucranianas. El vidrio roto aún cubría las aceras el lunes.

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Militares ucranianos entrenan con un vehículo terrestre no tripulado (UGV) en medio de la creciente tensión, mientras el mundo observa con cautela la situación en Bielorrusia tras los recientes ataques con misiles rusos en Ucrania.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, encabezó el lunes a embajadores de más de 70 países en una visita a los lugares de los ataques en Kiev. Instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Moscú y garantizar que Ucrania reciba más apoyo de defensa antiaérea.

“Cada ataque de este tipo solo demuestra una vez más la verdadera naturaleza del régimen de Putin: el régimen que no reconoce la vida humana, el derecho internacional ni las fronteras”, escribió Tsikhanouskaya, la líder opositora bielorrusa en el exilio, en Telegram tras presenciar las secuelas del ataque.

En otros acontecimientos del lunes:

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo que buzos encontraron minas magnéticas adheridas al casco de un petrolero de gas licuado de petróleo en el puerto báltico ruso de Ust-Luga. El petrolero Arrhenius se dirigía a Samsun, Turquía, indicó, y añadió que las minas lapa fueron fabricadas en un país miembro de la OTAN. Funcionarios ucranianos no hicieron comentarios inmediatos.

Mientras tanto, un misil ruso impactó contra un negocio en la ciudad ucraniana nororiental de Derhachi, matando a dos personas e hiriendo a otras 19 el lunes, dijo Oleh Syniehubov, jefe de la administración regional de Járkiv . Diecisiete personas fueron hospitalizadas.

(con información de AP)