Más que cardio: por qué el músculo es el verdadero escudo contra el paso del tiempo

Expertos de Mayo Clinic y Johns Hopkins señalan que el entrenamiento de fuerza después de los 50 años es crucial para mantener la autonomía

Las recomendaciones actuales sobre ejercicio físico y envejecimiento indican que la capacidad física disminuye de forma gradual con el paso de los años, aunque esa pérdida puede reducirse de manera significativa si se mantiene una rutina de actividad regular. Los especialistas coinciden en que el entrenamiento de fuerza a partir de los cincuenta años resulta esencial para preservar la salud física.

Para contrarrestar la disminución de funcionalidad vinculada al envejecimiento, lo más efectivo es combinar ejercicios de capacidad aeróbica y entrenamiento de fuerza, especialmente después de los 50 años. Incluso si se comienza más tarde, estudios recientes —según Barron’s— muestran beneficios tangibles: mantener una cantidad diaria suficiente de pasos contribuye a reducir el riesgo de mortalidad, y los resultados positivos en la salud se observan aunque el inicio sea en etapas avanzadas.

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El informe resalta que la capacidad aeróbica disminuye en torno a un 1% anual desde la adultez temprana, un proceso que impacta la autonomía y la agilidad conforme pasan los años. Especialistas consultados por Barron’s, como referentes de Mayo Clinic y Johns Hopkins University, explican que mantener una vida físicamente activa permite atenuar el ritmo de dicho deterioro.

El análisis sostiene que la “pérdida funcional” no solo responde al paso del tiempo, sino también al nivel de actividad. Aquellas personas que mantienen hábitos constantes de ejercicio experimentan una reducción del deterioro mucho más lenta, mientras que quienes llevan una vida sedentaria duplican esa caída funcional.

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Entre 4.000 y 10.000 pasos diarios reduce significativamente el riesgo de mortalidad, incluso si se empieza a caminar en etapas avanzadas.

El papel clave del entrenamiento de fuerza tras los 50

Según expertos, el entrenamiento de fuerza gana importancia tras los 50 años, ya que ayuda a mantener la masa muscular, la estabilidad articular y la autonomía para las tareas cotidianas. Incluir ejercicios de fuerza en la rutina semanal resulta determinante para reducir los efectos del envejecimiento.

Profesionales de Mayo Clinic y Johns Hopkins University coinciden en que no solo el ejercicio cardiovascular, sino el trabajo de fuerza, puede ofrecer mejoras notorias, incluso cuando se comienza en etapas avanzadas de la vida. La recomendación es adaptar el entrenamiento utilizando el peso corporal o elementos simples, lo que permite fortalecer músculos y huesos de manera accesible y segura.

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Los especialistas enfatizan que quienes incorporan fuerza más allá de los 50 años pueden desacelerar el desgaste físico y lograr mejoras perceptibles en la funcionalidad.

Cómo la actividad física diaria incide en la longevidad

El informe de Barron’s refiere análisis publicados en The Lancet, donde se demuestra una relación directa entre la cantidad de pasos diarios y la reducción del riesgo de muerte. No es necesario realizar deportes complejos: caminar regularmente ya representa un beneficio medible.

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Aunque la capacidad aeróbica cae un 1% anual a partir de la adultez temprana, la actividad física constante logra ralentizar esta pérdida a la mitad en comparación con una vida sedentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia respalda que alcanzar un promedio de 4.000 pasos diarios se asocia con una disminución en la mortalidad, y los beneficios aumentan al aproximarse a 7.000 y hasta 10.000 pasos por día. Comenzar a dar estos pasos en etapas tardías sigue siendo válido para obtener mejoras rápidas en la condición física, subrayan las fuentes consultadas.

La constancia en la actividad física, más que la intensidad, es determinante para sostener los efectos protectores del ejercicio en la edad adulta, indican los datos y recomendaciones recogidos por Barron’s.

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Movilizar el cuerpo mediante rutinas adaptadas y ejercicio continuado contribuye a envejecer con mayor independencia y a preservar la autonomía por más tiempo.