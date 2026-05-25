Sociedad

Argentina desarrolla un vehículo militar no tripulado con ametralladora: cómo funciona el prototipo

El sistema apunta a tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo de fuego para reducir la exposición de soldados en combate

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Un nuevo prototipo de vehículo terrestre no tripulado se desarrolla en Argentina dentro de un proyecto de la Facultad de Ingeniería del Ejército. Se trata de un sistema que puede operar una torreta a control remoto con una ametralladora FN MAG. El modelo apunta a tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo de fuego, con el objetivo de reducir la exposición de soldados en operaciones.

El analista internacional, Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía que “el vehículo forma parte de una línea de trabajo más amplia dentro de las Fuerzas Armadas”. En este sentido detalló que existen “varios proyectos dentro de las fuerzas para ir aumentando las capacidades autónomas con vehículos no tripulados”.

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El desarrollo se suma a otras iniciativas con vehículos no tripulados, en un contexto en el que los drones aéreos suelen concentrar la atención pública. La aparición de alternativas terrestres abre debates sobre usos, riesgos y recursos necesarios para pasar del prototipo a una producción sostenida.

Serbin Pont describió el eje operativo que guía a este tipo de plataformas. “Ofrecen una diversidad de capacidades, pero principalmente lo que apuntan es reducir la exposición de los soldados que están operando en el frente”, dijo.

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Sobre el caso del prototipo con armamento, precisó: “En este caso en particular, vendría a ser una suerte de dron con armamento y una capacidad de hacer algún tipo de reconocimiento, así como poder disparar contra el enemigo”.

También advirtió que el uso de drones terrestres va más allá de los vehículos armados. “No es el único tipo de drones que se están desarrollando, ni acá ni en el mundo”, afirmó, y mencionó como referencia el volumen de empleo en la guerra en Ucrania.

Al dar cifras, el analista sostuvo que “en Ucrania, en solo el primer trimestre de este año han habido más de 24.500 operaciones con drones terrestres. 9.000 de ellas se ejecutaron durante el mes de marzo”.

El mercado global de vehículos no tripulados terrestres supera los dos mil millones de dólares debido al creciente interés tecnológico y militar
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De acuerdo con su explicación, una parte relevante del uso en combate se orienta a evacuación sanitaria. “Una buena parte de el uso de estos vehículos no tripulados terrestres lo realizan para tareas de evacuación de personal herido”, indicó, y lo comparó con alternativas de mayor riesgo por tamaño y tripulación.

Limitaciones en el campo de batalla

Respecto del desempeño, el co-conductor de Infobae Al Mediodía explicó que los artefactos “son muy lentos”. En operaciones de combate, esa característica condiciona el empleo y obliga a definir escenarios de uso, rutas y modos de cobertura.

En paralelo, describió otra función frecuente: el transporte logístico. “El otro que se viene utilizando mucho es para llevar suministros al frente”, dijo, y citó un cálculo atribuido a Ucrania: “Hay unos estimados por parte de los ucranianos que en los frentes con mayor intensidad en los combates, hoy en día, hasta el 90 % de los suministros que llegan a la primera línea lo llegan vehículos, no tripulados”.

El especilista motivó a observar el fenómeno como un mercado en expansión. “Hoy tiene más de dos mil millones de dólares en ventas a nivel global”, sostuvo, y lo vinculó con el interés de varios países por desarrollar tecnologías propias.

Qué falta para pasar del prototipo a una capacidad operativa

Sobre el estado del sistema argentino, Serbin Pont aclaró que todavía se trata de un modelo en desarrollo. “Es un prototipo que se viene desarrollando”, señaló. Y apuntó a aspectos técnicos que podrían requerir ajustes. “Cuando ven que dispara la ametralladora, notarán de que no parece estar del todo estabilizada esa ametralladora. Probablemente ahí va a haber que hacer un trabajo específico para estabilizar esa torreta, mejorar los sistemas de comunicación”, dijo.

Además, señaló que el salto no depende solo del diseño industrial. “Este tipo de material también tiene que ir al terreno y lo tienen que probar los soldados y tiene que estar en las maniobras”, afirmó, y explicó: “Vos tenés que ir generando doctrina en torno al empleo de esto”.

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