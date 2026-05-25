Tini Stoessel se convirtió en “la peluquera” de Rodrigo De Paul: el video del nuevo corte del futbolista

Tini Stoessel, corta el cabello de Rodrigo De Paul, con una máquina eléctrica. La escena ocurre al aire libre

Las redes sociales volvieron a encenderse en las últimas horas gracias a un video que muestra a Tini Stoessel cortando el pelo a Rodrigo De Paul. Las imágenes, capturadas al aire libre y bajo la luz natural, muestran a la cantante manejando una máquina de rapar mientras el futbolista permanece sentado, con la cabeza inclinada y el torso descubierto, en una secuencia íntima y espontánea.

La publicación de este breve registro audiovisual generó una avalancha de comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes destacaron especialmente la confianza y la naturalidad con la que De Paul permite a su pareja intervenir en su imagen personal. No es la primera vez que la relación de ambos se convierte en tema de conversación en redes, pero la viralización del video actualizó el interés en su dinámica cotidiana, reforzando una percepción de pareja cercana y auténtica.

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En las imágenes, Tini aparece concentrada en la tarea, sosteniendo la máquina de cortar el cabello con ambas manos mientras repasa los laterales y la nuca de De Paul. El video rápidamente sumó visualizaciones y comentarios, muchos de los cuales también repararon en la manera en que la artista interactúa con una persona fuera de cámara.

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Es que uno de los elementos que más llamó la atención de los seguidores fue la interacción de Tini con una persona que no se veía en el plano. Por el tono de la conversación, y la naturaleza de las preguntas que se escuchan, muchos interpretaron que quien dialogaba con la cantante era el futbolista uruguayo Luis Suárez, compañero de De Paul en el Inter Miami. En un momento, Tini pregunta por el paradero de Sofía, lo que los usuarios interpretaron como un guiño a Sofía Balbi, esposa de Suárez.

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La referencia detonó nuevas conversaciones en redes, con seguidores sumando comentarios sobre la cercanía entre las parejas y el círculo de amistades que comparten. El video, en ese sentido, no solo expone una escena doméstica sino también la red de relaciones y la cotidianeidad del entorno, alimentando la percepción de comunidad alrededor de las figuras públicas.

La viralización del video se dio en coincidencia con una fecha especial para la pareja: el cumpleaños número 32 de Rodrigo De Paul, celebrado el 24 de mayo. En ese contexto, ella publicó una dedicatoria abierta en redes sociales, acompañada por un álbum de fotos y videos que recorre distintos momentos de la relación. Entre ellos, se destaca el episodio del corte de pelo, que ahora adquiere un significado doble como parte del homenaje y de la vida cotidiana.

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La cantante sorprendió al futbolista en su cumpleaños con una dedicatoria llena de amor y un álbum íntimo de fotos y videos

En su mensaje, la cantante escribió: “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”. La reacción no se hizo esperar: en menos de una hora, la publicación superó los 400 mil likes y acumuló más de 5 mil comentarios, consolidando el interés público en la pareja y su manera de compartir la intimidad.

La publicación de la cantante no solo funcionó como saludo de cumpleaños, sino también como una suerte de recorrido visual por los hitos y pequeños rituales que construyen la relación día a día. Las imágenes incluyen salidas nocturnas, viajes, cenas a la luz de las velas en la playa y momentos domésticos, como el corte de pelo al aire libre o sesiones de cuidado facial con máscaras LED.

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El álbum publicado por Tini para celebrar el cumpleaños de De Paul funciona como una ventana a la intimidad compartida. Las imágenes muestran distintas versiones de la pareja: desde selfies pegados mejilla a mejilla hasta momentos de diversión en fiestas o instantes de tranquilidad en casa. Hay registros de besos en el auto, cenas en la playa y gestos de complicidad que refuerzan la idea de un vínculo basado en la cercanía, el apoyo mutuo y la cotidianeidad.