Generación Silver

De bomba sexy a granjera californiana: la vida bucólica de la Chica al Rojo Vivo a los 66 años

Sus días transcurren entre cultivos y animales, en un ambiente campestre y familiar, lejos, muy lejos, del mundo del espectáculo del que se alejó deliberadamente

Guardar
Google icon
Gene Wilder, con cabello rizado rubio y camisa azul, y Kelly LeBrock, con cabello rizado oscuro y vestido rojo, posan sonrientes
Los actores Gene Wilder y Kelly LeBrock posan sonrientes en un retrato vibrante, conocido por su trabajo conjunto en la película 'La mujer de rojo'.

No hay silver que no recuerde la icónica escena del film Woman in red (Una chica al rojo vivo fue su título en Argentina), de 1984, en la que Kelly LeBrock, actriz y modelo de silueta escultural, deja que su vestido vuele mostrando sus largas piernas, recreación de la escena, también icónica, protagonizada por otra actriz inolvidable, Marilyn Monroe.

Kelly LeBrock, Una chica al rojo vivo, en la escena que la lanzó a la fama

Kelly LeBrock, a la que un par de películas convirtieron en uno de los rostros más emblemáticos del cine y la moda durante los años 80, realizó una transformación radical de vida al dejar atrás el estrellato y mudarse a un entorno rural. Hoy reside en un rancho del Valle de Santa Ynez, en California, donde prioriza la tranquilidad y el contacto con la naturaleza tras una trayectoria marcada por éxitos en la gran pantalla y situaciones personales complejas.

PUBLICIDAD

Kelly LeBlock en la actualidad (Getty Images)
Kelly LeBlock en la actualidad (Getty Images)

La reconversión de Kelly LeBrock —de ícono de Hollywood en los 80 a defensora de una vida rural lejos del foco mediático— fue motivada por el desgaste de la fama y la necesidad de proteger a sus hijos tras un matrimonio conflictivo con Steven Seagal. Optó por mudarse al campo, alejarse de la exposición pública, y vivir de modo sencillo, al estilo slow living que consiste grosso modo en desacelerar el ritmo frenético de la vida urbana moderna.

Steven Seagal, Kelly LeBrock y un bebé en primer plano. Seagal lleva una camisa a cuadros, LeBrock tiene cabello rizado. Fondo de ventana grande
Kelly LeBrock estuvo casada varios años con el actor Stevem Seagal con quien tuvo tres hijos

Nacida en Nueva York en 1960, Kelly LeBrock pasó su infancia entre Estados Unidos y Londres. A los dieciséis años inició su carrera como modelo en la capital británica, donde rápidamente se convirtió en una de las figuras más solicitadas del medio. Posteriormente, volvió a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Retrato en blanco y negro de Kelly LeBrock con cabello rizado recogido, grandes pendientes, top sin tirantes y guantes. Mira directamente a la cámara
La actriz Kelly LeBrock en sus comienzos

De ícono del cine de los 80 a figura de la cultura pop

El salto al cine llegó en 1984 con la comedia romántica “La mujer de rojo”, dirigida y protagonizada por Gene Wilder. La interpretación de LeBrock como Charlotte, junto con la popularidad de la canción “I Just Called to Say I Love You” de Stevie Wonder —ganadora de un premio Oscar y número uno en ventas—, la situó como referente de la década.

Una mujer de cabello rizado en un vestido rojo sin hombros que se levanta por el viento, revelando sus piernas, contra una pared de concreto oscura
LeBrock en la icónica escena del vestido rojo que se alza por el viento en la película 'Una chica al rojo vivo'

Un año después, participó en “Ciencia loca” (“Weird Science”) bajo la dirección de John Hughes, reforzando su estatus en la cultura pop de los 80. Durante ese periodo, LeBrock también protagonizó “Difícil de matar” en 1990, junto a Steven Seagal, afianzándose como una de las supermodelos y actrices más reconocidas de la época y asociando su imagen al brillo y magnetismo característicos del momento.

Cartel de "Hard to Kill". Steven Seagal serio, sosteniendo una pistola. Kelly LeBrock detrás a la derecha. Título del film arriba, fondo blanco y rojo
Steven Seagal y Kelly LeBrock en el afiche de la película de acción de 1990 "Hard to Kill"

Las causas de la reconversión de Kelly LeBrock

El camino profesional de LeBrock experimentó un giro considerable debido a decisiones personales y situaciones privadas. Entre los factores clave estuvieron el rechazo de papeles importantes, como el de “Beetlejuice”, así como sus relaciones sentimentales con figuras públicas como Victor Drai, Steven Seagal y Fred Steck.

Su matrimonio conflictivo con Seagal, entre 1987 y 1996, estuvo signado por denuncias y una intensa atención mediática durante el proceso de divorcio. “La decisión (de dejar del cine) vino motivada para proteger a mis hijos del huracán mediático que surgió en torno a mi divorcio”, explicó LeBrock, quien reconoció que vivir bajo esa presión aceleró su alejamiento del sol mediático.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño largo y ondulado, ojos verdes y sonrisa sutil, vestida con un top negro con un corte
Kelly LeBrock en una fotografía actual

Después de experimentar el coste emocional de la fama y el desgate de estar “en el centro de atención”, la actriz priorizó la estabilidad familiar y escogió un entorno apartado. Insistió en que “Hollywood no era el lugar donde quería criar a mis hijos” y optó por una vida lejos del ritmo acelerado y la constante exposición asociados al espectáculo.

La nueva vida de Kelly LeBrock en el campo

Desde hace más de 20 años, LeBrock vive en su rancho del Valle de Santa Ynez y declara disfrutar del ambiente rural. “Dejé los diamantes por la tierra, y tengo un rancho grande con caballos, vacas, perros y gallinas, y lo cuido yo misma”, expresó la actriz, poniendo en valor la conexión con la naturaleza y la vida sencilla.

El ayer y el hoy de Kelly LeBrock, la protagonista de “Una chica al rojo vivo”
El ayer y el hoy de Kelly LeBrock, la protagonista de “Una chica al rojo vivo”

Organiza las tareas del terreno, cultiva verduras y produce lácteos propios. Eligió prescindir de la televisión y los lujos vinculados a su antigua vida mediática, lo que le permitió crear hábitos que, según afirma, le ofrecen verdadera satisfacción: “Nunca me ha gustado ser el centro de atención. Quería tener las uñas sucias y estar al aire libre”.

Su vínculo con sus hijos es cercano y, aunque ocasionalmente participa en proyectos cinematográficos o televisivos, actualmente dedica más tiempo a causas solidarias, como campañas contra el cáncer y el apoyo a víctimas de violencia doméstica. El legado de LeBrock, a más de dos décadas de su retiro, permanece vigente en la cultura ochentera, si bien ella insiste en que su prioridad sigue siendo “el placer de disfrutar de las pequeñas cosas”.

Con Steven Seagal (Getty Images)
Con Steven Seagal (Getty Images)

El recorrido personal de Kelly LeBrock, del estrellato al retiro en el campo, exhibe una búsqueda deliberada de paz y autenticidad. Tras enfrentar el peso emocional de la celebridad, encontró en la vida rural la posibilidad de reconstruir su identidad y reconciliarse consigo misma.

Marylin Monroe, en la escena que fue recreada por Kelly LeBrock
Marylin Monroe, en la escena que fue recreada por Kelly LeBrock

Temas Relacionados

Kelly LeBrockValle de Santa YnezVida RuralWoman in redUna chica al rojo vivoGene WilderSteven SeagalMarilyn Monroegeneracion-silverslow living

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gimnasios para toda la vida: la era del entrenamiento enfocado en la salud mental, la fuerza y el bienestar silver

El auge de la personalización, la tecnología y el foco en la salud emocional redefine la industria, estimulando nuevas estrategias económicas y modelos de negocio para captar a la creciente población mayor de 50

Gimnasios para toda la vida: la era del entrenamiento enfocado en la salud mental, la fuerza y el bienestar silver

Cinco errores que los padres seniors no deberían perdonar a sus hijos

Según el psiquiatra francés Boris Cyrulnik, hay heridas que las arrugas no curan, silencios que se hacen más pesados ​​con la edad, y a veces no son los enemigos quienes rompen el corazón de los padres ancianos, sino los hijos que gestaron, criaron y protegieron

Cinco errores que los padres seniors no deberían perdonar a sus hijos

Más que cardio: por qué el músculo es el verdadero escudo contra el paso del tiempo

La mejora en la funcionalidad física y la autonomía también puede lograrse empezando con movimientos regulares en cualquier etapa

Más que cardio: por qué el músculo es el verdadero escudo contra el paso del tiempo

El algoritmo de la experiencia: cuando los silvers hackean el sistema

Poseen un arma secreta: el conocimiento analógico del porqué de las cosas. Y paciencia, algo que no se vende en ningún supermercado

El algoritmo de la experiencia: cuando los silvers hackean el sistema

Misión para silvers: defender el patrimonio histórico cultural en el caso del Monasterio y la Iglesia Santa Catalina

Sobre las generaciones veteranas recae la responsabilidad de custodiar la herencia patrimonial del país. Dos construcciones coloniales, de las pocas que sobreviven en la Ciudad de Buenos Aires, están en riesgo debido a iniciativas edilicias que no respetan la ley ni la estética. Una ONG subió una petición que puede firmarse en internet

Misión para silvers: defender el patrimonio histórico cultural en el caso del Monasterio y la Iglesia Santa Catalina

DEPORTES

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La reacción del técnico del Inter Miami cuando le preguntaron por la lesión de Lionel Messi: el diagnóstico preliminar

La llamativa respuesta del Cholo Simeone cuando le preguntaron si Julián Álvarez se irá del Atlético de Madrid

El gesto de Montiel con Tapia en la premiación de Belgrano que generó revuelo en las redes

El posteo de Paulo Dybala que encendió las alarmas en Boca Juniors tras brillar en el último partido de la Roma

Alarma mundial: Messi pidió el cambio por una molestia y se fue directo al vestuario en el triunfo del Inter Miami

TELESHOW

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Gran Hermano sancionó a los jugadores por romper una norma básica: “A esta altura no hace falta más advertencia”

Las fotos del cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Bienvenidos 39”

La sorpresiva confesión de Nicole Neumann: “Nunca fui al baño delante de ninguna pareja”

El romántico saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul: “Me cambiaste la vida”

Marixa Balli contó por qué no aceptaría el perdón de Carmen Barbieri: “El daño que me hizo no tiene retorno”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

Bolivia recibió una donación de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos en varias zonas del país

La industria aseguradora de Centroamérica prevé una expansión moderada hasta 2026 pese a desafíos estructurales

Las aseguradoras de El Salvador incrementan la cesión de riesgo internacional y afrontan presiones en rentabilidad técnica para 2026

La informalidad concentra el 80% de los nuevos empleos creados en la República Dominicana, en el primer trimestre de 2026

El fenómeno viral Angine de Poitrine y por qué el cerebro disfruta con la música que no entiende del todo