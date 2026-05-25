La particular reacción de Hamilton y Verstappen con Kimi Antonelli tras su triunfo en Canadá que causó furor en la Fórmula 1

Los gestos de Hamilton y Verstappen con Antonelli

El Gran Premio de Canadá de la temporada 2026 no solo será recordado por la espectacular y caótica carrera en el circuito Gilles Villeneuve, sino por haber sido el escenario del traspaso generacional más explícito, genuino y emotivo que la Fórmula 1 haya presenciado en décadas. En el centro de la escena, dos nombres separados por diecinueve años de edad pero unidos por una mística compartida: el heptacampeón del mundo, Lewis Hamilton, y el nuevo prodigio de las Flechas de Plata, Andrea Kimi Antonelli. Y junto a ellos, la figura máxima del último tiempo en la categoría, Max Verstappen.

El fin de semana en Montreal tuvo de todo, pero el clímax llegó tras el abandono de George Russell, lo que le abrió el camino al joven italiano de Mercedes para adjudicarse su cuarta victoria en las primeras cinco fechas. Al cruzar la línea de meta, la euforia se apoderó del box de la escudería de Brackley. Sin embargo, la verdadera historia comenzó a escribirse una vez que los tres primeros clasificados se bajaron de sus monoplazas. Lo que las cámaras de televisión y los teléfonos de miles de fanáticos capturaron en el parque cerrado y, posteriormente, en el podio oficial, ya se ha convertido en patrimonio histórico del automovilismo mundial.

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El primer momento de alta tensión emotiva ocurrió en la zona del corralito, justo cuando los pilotos realizaban las pesadas de rutina y celebraban con sus respectivos ingenieros. Antonelli, visiblemente conmovido con el personal de Mercedes, caminaba de espaldas a la zona de Ferrari. Fue en ese instante cuando Lewis Hamilton, vistiendo el buzo antiflama de la Scuderia de Maranello, divisó al joven italiano. Sin dudarlo, el británico se dirigió hacia él por la espalda, lo rodeó con un fuerte abrazo de oso y lo levantó completamente en el aire.

La foto del podio que revolucionó al mundo de la Fórmula 1 (Reuters)

La secuencia, que rápidamente inundó plataformas digitales, captó la sorpresa absoluta de Antonelli. Al ser bajado y girarse para ver quién lo había tomado de esa manera, se encontró con la sonrisa de su predecesor. Hamilton, lejos de mostrar frustración por el segundo puesto, exhibió un orgullo casi paternal. No era para menos: el británico ha sido uno de los máximos defensores del chico de Bolonia ante la implacable presión de la prensa internacional.

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Minutos después, la fiesta se trasladó a la plataforma de premiación. Tras la entrega de los trofeos correspondientes y el clásico baño de champagne, se produjo el segundo hito visual de la jornada. Hamilton y Verstappen, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente, dejaron de lado cualquier rivalidad histórica. Los dos titanes, que acumulan 11 títulos entre ambos, se coordinaron rápidamente con una mirada y, junto a un mecánico de Mercedes, levantaron a Antonelli en hombros en lo más alto del podio.

La imagen del joven de 19 años siendo sostenido por las dos máximas figuras de la era moderna de la Fórmula 1 congeló al paddock. La fotografía podría representar de manera perfecta el pasado, el presente y el futuro de la categoría reina.

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Antonelli y Russell compitieron rueda a rueda hasta el accidente del británico (Reuters)

Tras su llegada a Mercedes, Antonelli no solo heredó el codiciado asiento de Hamilton tras la histórica marcha del británico a Ferrari, sino que ahora compite de igual a igual en la pista, liderando con firmeza el campeonato mundial de pilotos de 2026.

La competencia, sin embargo, no sólo es contra las otras escuderías de la parrilla, sino también con su propio compañero George Russell. Ambos protagonistas lucharon durante 30 vueltas cabeza a cabeza a pesar de representar al mismo equipo. Finalmente, un desperfecto con la bateria en el monoplaza del británico terminó por inclinar la balanza a favor del italiano. “Ha sido una batalla muy divertida con George, si debo ser honesto. Básicamente estábamos al límite y hoy no ha sido sencillo. Llegaban muchas ráfagas de viento y eran fuertes, sobre todo en la curva 10. En ese punto era muy difícil. De hecho él se fue largo y lo superé, luego yo hice lo mismo y él me superó”, declaró el oriundo de Bolonia y agregó: “Al final fue una pena para él tener ese problema que lo obligó a retirarse, porque habría sido una bonita batalla entre nosotros. Pero me quedo con este resultado, otra victoria. Estoy muy feliz y felicitaciones al equipo”.

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El Gran Premio de Canadá se perfilaba como una oportunidad para el resurgimiento de George Russell, quien buscaba recuperarse tras las recientes victorias de Antonelli en China, Japón y Miami. Sin embargo, la carrera terminó favoreciendo nuevamente al joven piloto, que capitalizó el abandono de Russell para conseguir una nueva victoria. Con este resultado, Antonelli acumuló 131 puntos, acercándose a los 150 que logró en toda la temporada anterior, mientras que Russell permanece con 88.

Puertas adentro, el equipo observa cómo Antonelli, con apenas una temporada completa en la categoría, supera registros y expectativas, mientras Russell enfrenta el desafío de mantenerse competitivo frente a un compañero que avanza con rapidez y consistencia.

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