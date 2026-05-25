Cierre y despidos: uno de los mayores aserraderos de Misiones dejó de funcionar y despidió a sus 130 empleados

El cierre de Linor dejó a 130 empleados sin trabajo y generó un bloqueo sindical en la planta para reclamar el pago de haberes e indemnizaciones

El aserradero Linor cerró su planta ubicada en Azara, provincia de Misiones. La decisión implicó el despido de los 130 trabajadores de la firma. El cierre se produjo en un contexto crítico, con una deuda fiscal de $500 millones, cuentas embargadas, salarios impagos, caída de la demanda y aumento de costos fijos, factores que complicaron la continuidad de la empresa.

La empresa arrastraba la deuda con la Agencia de Recaudación Control Aduanero (ARCA) desde 2024. Esta dificultad, según figura en registros periodísticos, fue el primer paso del derrumbe. Es que, además del monto adeudado, el organismo dispuso el embargo preventivo de todas sus cuentas bancarias, una medida que le impidió pagar sueldos y comprar insumos.

PUBLICIDAD

A esa situación se sumaron una deuda con la distribuidora de energía eléctrica y una baja en la demanda de pallets debido a la contracción del mercado interno. En 2025, la crisis de Linor llegó a un punto límite por el derrumbe del mercado interno y el aumento de los costos energéticos y operativos.

En diálogo con Misiones Online, Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, dijo: “La empresa arrastraba problemas desde hace dos años. El dueño negoció con los trabajadores una quita salarial del 20%, sin reconocimiento de vacaciones ni certificados médicos, a cambio de mantener una plantilla reducida”.

PUBLICIDAD

El conflicto escaló cuando los operarios advirtieron movimientos de maquinaria dentro del predio durante las vacaciones. Según reveló Báez, “mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas. Vinimos a constatar y faltaban tres. Después cargaron dos arriba de un camión y ahí reaccionaron los trabajadores”.

La empresa, dedicada a la fabricación de pallets, acumulaba deudas fiscales, salarios impagos y afrontaba una drástica caída de la demanda

Desde entonces, los trabajadores mantienen un bloqueo en los accesos de la planta para impedir que se retiren más equipos y para exigir respuestas por las deudas salariales. Según el gremio, la empresa adeuda al menos dos meses de sueldo, vacaciones y aportes vinculados a la obra social.

PUBLICIDAD

La vigilia busca asegurar el cobro de indemnizaciones y haberes pendientes. Desde el sindicato advirtieron que no levantarán el reclamo hasta recibir garantías formales y remarcaron que “hay familias enteras que dependen de este trabajo y hoy no tienen certezas de nada”.

El cierre afecta a una de las industrias madereras de mayor peso en el sur misionero. De hecho, la compañía es reconocida local y regionalmente como una de las principales fabricantes de pallets del noreste, proveedora de grandes empresas del país y también exportadora.

PUBLICIDAD

La empresa estaba dedicada de manera principal a la fabricación de pallets, la base de madera utilizada para transportar alimentos o almacenar mercaderías. Además, también ofrecía servicios logísticos. Entre sus clientes figuraban Loma Negra, Arcor, Ledesma, Quilmes y Papel Misionero, entre otros clientes de gran calibre.

Riesgo de quiebra

En paralelo al cierre, trascendió que la empresa avanzaría hacia una presentación formal de quiebra. Ante ese escenario, el gremio puso a disposición abogados para intervenir en el proceso judicial y resguardar los créditos laborales de los empleados despedidos.

PUBLICIDAD

El sindicato advierte que la firma evalúa presentar la quiebra y señala que la situación refleja la crisis de la actividad industrial en la región

La deuda fiscal de la compañía ya está en ejecución judicial y, según aseguran desde el gremio, no habría posibilidad de acuerdo de pago. Señalan además una mora con el propo sindicato.

Linor fue fundada por Juan Carlos Lorenzo en sociedad con Norberto Arhndt hace más de 20 años en Misiones. La noticia se conoce en un momento crítico en el entramado productivo de la Argentina. Según datos de la consultora Fundar, durante la gestión de Javier Milei, cerraron en el país alrededor de 24.437 empresas, lo que generó la pérdida de 266.000 puestos de trabajo registrados. Estos datos corresponden al período comprendido desde el inicio de la presidencia actual hasta la fecha. La tendencia preocupa porque evidencia dificultades en la reconversión empresarial, y muestra impactos extensos sobre el empleo formal en distintas regiones y sectores del país.

PUBLICIDAD