El gran elogio del director de Alpine a Colapinto por su rendimiento en la F1: “Ojalá siga así por mucho tiempo”

Steve Nielsen destacó el trabajo de Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto consumó su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá. El argentino completó un fin de semana sin fisuras en el Circuito Gilles Villeneuve y, con el octavo lugar de Pierre Gasly, Alpine sumó importantes puntos en el campeonato. Además de los elogios que le dedicó Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del equipo, Steve Nielsen destacó el enorme trabajo del joven de 22 años luego de perderse la única práctica libre del viernes.

El director del equipo francés, en diálogo con el portal especializado Motorsport, se deshizo en elogios con el rendimiento de Colapinto después del parón del mes de abril. “Todavía es pronto, supongo que es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo”, comentó Steve Nielsen sobre el desempeño del argentino en Canadá y en los Estados Unidos, donde finalizó séptimo, también por delante de su compañero.

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“No puedo fingir que sé qué cambió con Franco, pero sea lo que sea, hay que seguir por este camino”, reconoció el director de Alpine. Vale destacar que Colapinto ya alcanzó los 15 puntos en el Campeonato de Pilotos. Sumados a los 20 de Gasly, el equipo con sede en Enstone llegó a las 35 unidades y se asentó en la quinta ubicación del plano de Constructores.

Nielsen elogió a Colapinto por su desempeño en las últimas carreras (AlpineF1Team)

“Tuvimos un comienzo de fin de semana complicado, con Franco dando solo una vuelta en la FP1 de un fin de semana sprint, así que después fue directamente a la clasificación sprint”, remarcó sobre el transcurso del fin de semana en el box de Colapinto, que sufrió una falla eléctrica en la unidad de potencia de su monoplaza que lo marginó de los entrenamientos.

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Respecto a los problemas que tuvo que atravesar Gasly, que fue recurrentemente superado por el argentino por una amplia diferencia, destacó: “Pierre no estuvo contento con el balance del coche durante todo el fin de semana. Necesito ver cómo se sintió en la carrera, pero el equipo no entró en pánico, siguió trabajando y el resultado llegó”.

Por último, Steve Nielsen hizo hincapié en los factores que le permitieron a Alpine quedar más adelante en la grilla, principalmente por la pésima estrategia por parte de McLaren: “Sí, tuvimos algo de suerte porque otros hicieron elecciones de neumáticos algo extrañas al comienzo, así que eso terminó perjudicando a los dos McLaren, pero lo tomamos. En China probablemente nos fuimos con la mitad de los puntos que deberíamos haber conseguido, así que a veces la suerte está de tu lado y a veces en contra, pero el equipo trabajó bien”. Cabe recordar que en Shanghái Colapinto sufrió un toque del Haas de Esteban Ocon que le hizo perder tiempo.

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Steve Nielsen no fue el único que remarcó el trabajo de Franco. Flavio Briatore, líder del equipo, compartió una foto en la que se está dando un gran abrazo con el argentino y, posteriormente, lo elogió en el comunicado oficial del Alpine: “Me alegro por Franco por su mejor resultado de siempre en la Fórmula 1, un sexto puesto, así que enhorabuena a él por su esfuerzo”.

En esta misma línea, comentó: “Enhorabuena a todo el equipo por este resultado, en el que hemos sumado 12 puntos. Hemos aplicado una buena estrategia, los pilotos han hecho un trabajo excelente en pista y ahora ampliamos nuestra ventaja en la quinta posición del Campeonato de Constructores. El viernes tuvimos un día difícil, pero el equipo ha trabajado duro para comprender algunos aspectos del coche y ahora nos llevamos un resultado positivo. En cuanto a Pierre, ha sido una buena remontada desde la 14.ª posición en la parrilla. Nos queda mucho trabajo por delante si queremos mejorar nuestra competitividad. Los pilotos siguen compartiendo opiniones similares sobre el coche y aún nos queda mucho rendimiento por sacar de cara a la próxima carrera en Mónaco”.

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Pierre Gasly, por su parte, celebró el desempeño de Colapinto y la importancia que supone para la escudería. “Sinceramente, enhorabuena a Franco, que ha conseguido su mejor resultado en la F1; hacía mucho tiempo que no sumábamos tantos puntos como equipo“, reconoció con la F1. Incluso, el ingeniero de pista del pilarense, Stuart Barlow, mantuvo un emocionante diálogo por la radio del equipo una vez que el argentino cruzó la bandera a cuadros en la sexta posición.

Luego de romper su propia marca personal en dos carreras al hilo, Colapinto buscará continuar con su buena racha en la próxima cita de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. Las calles del Principado albergarán a la Máxima del 5 al 7 de junio.

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