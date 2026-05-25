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El álbum de fotos del bebé de María Belén Ludueña y Jorge Macri: las imágenes más tiernas de Vito

La periodista compartió una serie de retratos que muestran para de la intimidad familiar junto a su primer hijo

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Un bebé con gorro gris y suéter tejido está sentado en una silla de auto verde oscura, con chupete y un sujetador de chupete con forma de conejito
Vito, el adorable hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, aparece cómodamente sentado en su silla de seguridad, capturando un momento de ternura.

La publicación del álbum de fotos familiar de Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana largo en redes sociales. Una serie de imágenes espontáneas y tiernas retrató la rutina cotidiana de la familia, exponiendo la intimidad y la emoción de los primeros días de la maternidad.

En las fotos difundidas a través de la cuenta personal de la periodista, se puede ver a Vito descansando, sonriendo y disfrutando de pequeños momentos de calma en su hogar. La secuencia incluye siestas envuelto en mantas suaves, gestos dulces y expresiones que reflejan el sosiego de la vida familiar. El álbum también muestra situaciones reales, como el instante en que la madre se cepilla los dientes mientras sostiene a su hijo en brazos, una postal que sintetiza la naturalidad y el ritmo intenso de los primeros días con un bebé.

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Primer plano de un bebé sonriente, acostado de lado en una cuna blanca. El bebé, con mameluco blanco, mira hacia la derecha y tiene la boca abierta en una amplia sonrisa
El pequeño Vito, hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, posa sonriente en su cuna, mostrando una expresión de felicidad que ilumina la escena.

Las imágenes transmiten una atmósfera cálida y relajada. Jorge Macri aparece en varias de las tomas, ya sea abrazando y besando a Vito o compartiendo instantes de juego y complicidad en el sillón del living. La ternura que emana de estas escenas generó rápida identificación entre los seguidores, que colmaron las publicaciones de comentarios afectuosos y mensajes de felicitación para la familia.

Cada foto del álbum publicado por Ludueña narra un fragmento de la vida cotidiana junto a su hijo recién nacido. El pequeño Vito, con apenas tres semanas de vida, es retratado en diferentes situaciones hogareñas que van desde el descanso en su cuna hasta los paseos en cochecito. El registro visual evita cualquier artificio, apostando por la espontaneidad y la cercanía.

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Primer plano de un hombre canoso con camisa azul besando la cabeza de un bebé durmiendo, vestido con un mameluco blanco
Jorge Macri comparte un tierno momento besando a su hijo Vito, el bebé que tiene con María Belén Ludueña, reflejando la felicidad familiar.

La periodista eligió acompañar el carrusel con palabras sinceras dirigidas a su hijo: “Nuestras madrugadas, mañanas, tardes y noches con Vito! Te amamos hijo. Viniste a darnos más amor y alegría”. Esta frase resume la emoción de la pareja ante la llegada del bebé y refuerza la idea de que la felicidad reside en los gestos simples y compartidos.

El álbum incluye imágenes de Vito en su sillita de auto, abrigado y con chupete, así como momentos de juego y descanso recostado en mantas bordadas. Las fotografías exhiben el costado más relajado y real de la maternidad, lejos de producciones armadas o puestas en escena. La combinación de gestos tiernos y situaciones cotidianas genera una narrativa visual que conecta con la experiencia de muchas familias.

María Belén Ludueña sonríe a la cámara mientras yace junto a su bebé, Vito, acostado sobre sábanas blancas con un mameluco claro
María Belén Ludueña comparte un momento íntimo y tierno en la cama junto a su hijo Vito, mostrando su álbum familiar.

Jorge Macri ocupa un lugar destacado en varias de las postales familiares. El funcionario es retratado besando y abrazando a Vito, así como compartiendo momentos lúdicos en el sillón de la casa.

Una de las imágenes más comentadas muestra al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedicando un beso a su hijo, en una escena íntima y serena. Otra captura lo muestra en actitud distendida, bromeando y jugando con el bebé, lo que aporta un matiz de complicidad y alegría al registro familiar.

Un bebé duerme de lado en una cuna blanca, envuelto en una manta blanca con estampado de ositos y con un chupete en la boca; sus pequeños pies rosados son visibles
Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, descansa profundamente envuelto en una manta de ositos, ofreciendo una imagen de pura ternura y tranquilidad.

Uno de los detalles que más curiosidad despertó entre los seguidores fue el origen y significado del nombre elegido para el hijo de la pareja. María Belén explicó que el nombre Vito no fue seleccionado al azar, sino que responde a un motivo especial vinculado con la familia.

Una mujer con cabello castaño, vestida de blanco, se toma una selfie en el espejo del baño, cepillándose los dientes mientras sostiene a un bebé envuelto en blanco
María Belén Ludueña comparte una adorable selfie matinal con su hijo Vito, mostrando un íntimo momento mientras se cepilla los dientes frente al espejo.

La periodista relató que asocia el nombre de su hijo con vida y protección, conceptos que considera esenciales y que desea transmitirle al niño. Además, destacó que el apellido familiar complementa la elección, logrando una combinación armónica y significativa para el entorno cercano.

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