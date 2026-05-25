La decisión de Julián Álvarez sobre su futuro tras el Mundial en medio de la puja entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

Crecen los rumores sobre la salida de Julián Álvarez del Atlético Madrid (Efe)

El futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los temas más candentes del mercado de pases europeo. El delantero argentino, con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, ha trasladado a la directiva rojiblanca su deseo de no renovar su vínculo y buscar un proyecto más ambicioso. Esta decisión ha generado incertidumbre y malestar en el entorno del club madrileño, que apostó fuerte por el atacante.

De acuerdo con Marca, la negativa de Álvarez a firmar la mejora salarial —que lo convertiría en el mejor pagado de la plantilla— responde a su interés por integrarse a un equipo con “un proyecto mas fuerte” y con mayores aspiraciones deportivas. El medio español precisó que el delantero argentino tiene en la mira el proyecto del Barcelona, aunque en el Atlético consideran que el club catalán no dispone de la capacidad financiera para presentar una oferta que cumpla con las exigencias rojiblancas.

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La inquietud en el Cívitas Metropolitano se ha hecho palpable en las últimas semanas. Según reportó Marca, el director de fútbol profesional, Mateu Alemany, ya conoce la postura de Álvarez, quien busca un entorno que le acerque a la conquista de títulos, incluso si esto implica dejar de ser la máxima estrella del equipo para desempeñar un rol secundario junto a figuras como Lamine Yamal y Raphinha.

La posición del Atlético de Madrid respecto a una posible salida de Álvarez es clara: solo considerará un traspaso que supere los 140 millones de euros. Internamente, existen posturas encontradas sobre si conviene mantener una posición inflexible o aprovechar la oportunidad para fortalecer la plantilla con los recursos de una venta récord. Según Marca, el club no pondría las cosas fáciles, mucho menos para reforzar a un rival directo como el Barcelona.

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Barcelona podría ser uno de los destinos ante una posible salida de Álvarez del Atlético (Reuters)

Por su parte, Mundo Deportivo detalló que la directiva rojiblanca pasó de un optimismo moderado respecto a la renovación del delantero a un escepticismo generalizado, debido a la actitud ambigua del jugador en sus declaraciones públicas. En el club sostienen que el control de la situación corresponde al Atlético, amparados por la duración del contrato y la elevada cláusula de rescisión. La preferencia institucional, en caso de una venta, sería aceptar una oferta procedente del extranjero, con el Paris Saint-Germain (PSG) como principal candidato.

El club madrileño recuerda que la inversión realizada para fichar a Álvarez desde el Manchester City rondó los 100 millones de euros, entre fijos y variables. Por ello, cualquier operación de salida deberá superar ampliamente esa cifra, lo que además lo convertiría en la tercera operación más alta en la historia del fútbol europeo. En España se hablan de 140 millones de euros, lo que lo colocaría por por detrás de los traspasos de Neymar al PSG y de Kylian Mbappé al mismo club francés. El desembolso superaría incluso las inversiones realizadas por Barcelona en fichajes como Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé.

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En medio de esta danza de nombres, el entorno del delantero también ha protagonizado episodios que han alimentado los rumores. El agente de Álvarez, Fernando Hidalgo, compartió una imagen en redes sociales que algunos aficionados interpretaron como una insinuación sobre el futuro del jugador, al mostrar una carretera con dirección a Barcelona. Tras el revuelo, Hidalgo optó por restringir el acceso a su cuenta, mientras el clima de especulación sigue creciendo.

En medio de especulaciones, los rumores de la llegada de Julián Álvarez al Atlético Madrid crecen, manteniendo a la afición en vilo sobre su futuro en la capital española.

La derrota 5-1 ante el Villarreal intensificó las especulaciones sobre el futuro de Álvarez. Consultado tras el encuentro, el entrenador Diego Simeone declaró: “No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya bastante grande es para saber qué es lo que va a hacer, y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada”.

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En las últimas semanas, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, avivó las especulaciones sobre un posible traspaso al afirmar: “No descartamos a ningún jugador porque el Barça puede hacerle frente a todos”. Al mismo tiempo, en un contexto en el que el club catalán busca reforzar su delantera tras la salida de Robert Lewandowski, remarcó: “Primero debería demostrar su voluntad de venir, que es lo que queremos de todos los jugadores que nos puedan interesar, y debería ser a un precio razonable”.

Durante la última temporada, el delantero argentino se consolidó como la principal referencia ofensiva del Atlético de Madrid, con 20 goles en 49 partidos y un papel determinante en la clasificación del equipo a las semifinales de la Champions League. Además, su nombre figura en la prelista de Lionel Scaloni para el próximo Mundial, junto a otros jugadores colchoneros como Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González y Giuliano Simeone.

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