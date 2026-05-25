Opinión

La captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Mientras el presidente Paz trabaja por reparar la economía devastada por la corrupción de 20 años de socialismo, los grupos violentos bloquean las calles y dinamitan la esperanza de una nueva Bolivia

Guardar
Google icon
El ex presidente boliviano Evo Morales fue declarado en rebeldía por no acudir a su juicio por trata de personas. (Archivo)
El ex presidente boliviano Evo Morales fue declarado en rebeldía por no acudir a su juicio por trata de personas. (Archivo)

El cáncer metastásico que sufre Bolivia solo se cura localizando, encarcelando y extraditando a Evo Morales. La paz, la seguridad y prosperidad de la nación sudamericana solo se logran liberando al pueblo de la principal amenaza a la seguridad nacional.

Bolivia y Estados Unidos tienen un tratado de extradición vigente. Lo más apremiante es la captura de Evo Morales por los delitos de trata de personas y abrir una nueva carpeta por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. No será nada difícil.

PUBLICIDAD

El nuevo gobierno de Bolivia es una amenaza contra Evo Morales y el narcotráfico cocalero. Tras casi 18 años de ausencia retomaron trabajos con la DEA y en marzo capturaron y extraditaron al capo uruguayo Sebastián Marset. Sin vacilaciones.

Pero Evo no es el único que intenta escapar de la justicia escondido bajo protestas violentas. Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana, tiene cuentas pendientes con la justicia por presunto fraude a las pensiones de miles de ciudadanos.

PUBLICIDAD

Ni Evo Morales ni el sindicalista Mario Argollo luchan por el pueblo. Ambos luchan por evadir la justicia y no rendir cuentas por graves delitos. No quieren diálogo con el gobierno, quieren inmunidad para sus crímenes.

Rodrigo Paz tiene que ser firme. La izquierda radical de Bolivia no entiende de diálogos, solo entiende con la mano dura, la ley y el orden. Enviar un mensaje de debilidad no disminuirá las protestas, sino que les dará fuerza, vigor y deseos de tomar el poder.

La cuarta semana de bloqueos en Bolivia deja claro que la izquierda no quiere mejores salarios, más empleos, mayor seguridad o prosperidad. No. El Movimiento al Socialismo en Bolivia solo quiere tomar el poder por la fuerza y destruir la democracia.

Bolivia no está sola. La alianza de países democráticos Escudo de las Americas dio su respaldo total al presidente Paz. “No podemos permitir el derrocamiento de lideres democráticamente electos en nuestro hemisferio”, cuando estas acciones son promovidas por criminales y narcotraficantes.

La democracia en Bolivia vive una prueba de fuego. Mientras el presidente Paz trabaja por reparar la economía devastada por la corrupción y 20 años de socialismo, los grupos violentos bloquean las calles y dinamitan la esperanza de una nueva Bolivia.

“Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar la democracia y generar desorden regional,” dijo el presidente Paz. Lo cierto es que se necesitan acciones firmes para cambiar el estatus quo y las redes del socialismo pobre-cista.

Mientras Bolivia lucha contra grupos violentos liderados por Evo Morales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma y aplaude al cocalero como “el mejor presidente de la historia de Bolivia”. Eso es injerencia y apología del delito.

Irán, Rusia, México y Colombia tuvieron abierta injerencia en temas internos de Bolivia. En el caso de Colombia se rompieron relaciones, pero todavía se mantienen las bilaterales con el régimen de los ayatolás. Muy grave.

Es fundamental eliminar las amenazas internas y externas. Mientras el gobierno de Bolivia pone mano dura a los violentos, los miembros del crimen organizado y los narco-sindicatos, se necesita hacer cumplir la justicia contra Morales y Mario Argollo.

Evo Morales no puede dar un ultimátum de 90 días a un gobierno legítimo. La Policía y el Ejército deben llevar al cocalero ante la justicia sin retrasos y sin vacilaciones. La impunidad de Morales es un golpe a la justicia y la democracia.

El futuro y el presente de Bolivia está en juego. El narcotráfico, el crimen organizado y el socialismo de Evo Morales llevan cuatro semanas destruyendo a esta hermosa nación. No más comunicados. Es hora de actuar.

El autor es periodista exiliado, ex embajador ante la OEA y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es ex alumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

BoliviaEvo MoralesRodrigo PazCrisis en BoliviaProtestas en Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La pregunta que León XIV le hace a la era de la IA: cómo seguir siendo humanos

“Magnifica Humanitas”, la primera encíclica del pontífice estadounidense, retoma la pregunta de León XIII en “Rerum Novarum” y la proyecta sobre la inteligencia artificial: cómo evitar que la persona quede al servicio del progreso, y no al revés

La pregunta que León XIV le hace a la era de la IA: cómo seguir siendo humanos

Los lobos solitarios de Donald Trump

Están alimentados desde la trinchera del rencor, de la insania mental y del desprecio político militante

Los lobos solitarios de Donald Trump

¿Quién es Raúl Castro?

Hermanos al Rescate no es una excepción en su biografía. Es una consecuencia

¿Quién es Raúl Castro?

La impunidad no es una opción en el desmontaje del grupo delictivo denominado socialismo del siglo 21

La seguridad nacional de Estados Unidos puede convertirse en la seguridad de todos los pueblos de las Américas con el final de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador

La impunidad no es una opción en el desmontaje del grupo delictivo denominado socialismo del siglo 21

Keiko está lista para liderar al Perú

No se trata de una disputa entre ideologías, ni entre el fujimorismo y el anti fujimorismo; se trata de elegir entre seguir en el caos y recuperar el orden

Keiko está lista para liderar al Perú
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Última hora del caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama solicita todos los correos de Zapatero y sus hijas desde 2020

Roy Barreras trazó sus ‘líneas rojas’ para apoyar a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Su campaña no dialoga”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

Andrés Manuel López Beltrán renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y va por diputación en Tabasco

Cómo pedir el subsidio para comprar garrafas en regiones de bajas temperaturas

INFOBAE AMÉRICA

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Fernando Noy llega desde todas partes, viene con cintas en el pelo

Transportistas liberan la Panamericana tras acordar reunión con el gobierno de Honduras

El sector privado organizado en Guatemala insta al Congreso a aprobar ley contra el lavado de dinero

Defensoría del Consumidor recupera más de 9.5 millones de dólares en 2026 en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Así se filmó la última escena de Nate Jacobs en ‘Euphoria’: “No podían mover mis brazos”

Así se filmó la última escena de Nate Jacobs en ‘Euphoria’: “No podían mover mis brazos”

Guillermo del Toro habló sobre el difícil camino para llevar a Frankenstein al cine: “Durante 25 años todos me dijeron que no”

Una fractura inesperada, el regreso a la pantalla y un hijo: el año de Frankie Muniz entre carreras, televisión y familia

De un barrio marginal a ídolo del fútbol inglés: cómo será el biopic de Ian Wright que producirá Stormzy

Hayden Panettiere recuerda su primer beso con un actor de más de 20 años cuando ella tenía 13: “¡No podía creer que usara la lengua!”