Guatemala

La medicina avanzada y los precios competitivos consolidan a Guatemala como destino regional de salud

La posibilidad de acceder a tratamientos de alta especialidad, junto con una infraestructura moderna y costos hasta 50 % inferiores a los de Estados Unidos, impulsa la llegada de pacientes internacionales

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Diez personas, siete en batas de laboratorio blancas y tres en traje o ropa formal, posan de pie frente a una pared blanca
Guatemala se posiciona entre los principales destinos médicos de la región al acercarse a los niveles de Costa Rica, Colombia y México en medicina crítica. (Ageport Hoy Guatemala)

La incorporación del sistema ECMO en Guatemala fortalece su oferta de turismo de salud de alta complejidad y evita que pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave deban ser trasladados al extranjero en estado crítico, según una publicación de Agexport Hoy.

La disponibilidad local de esta terapia, de acuerdo con ese medio, acerca al país a destinos médicos regionales como Costa Rica, Colombia y México.

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El dato se suma a otra variable clave para ese mercado: Guatemala ofrece procedimientos con precios hasta 50 % más bajos que en Estados Unidos, según el texto fuente.

Esa combinación entre medicina especializada, costos competitivos e infraestructura es la base sobre la que el país busca captar pacientes que antes viajaban directamente a Houston, Miami o Bogotá.

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El ECMO, sigla de oxigenación por membrana extracorpórea, funciona como un pulmón o corazón artificial extracorpóreo. Extrae la sangre, la oxigena, elimina el dióxido de carbono y la devuelve al organismo para que los órganos afectados puedan descansar y recuperarse, según Agexport Hoy.

Ilustración de un paciente en cama conectado a una máquina ECMO con tubos rojos y azules que muestran la circulación sanguínea a través de un oxigenador externo.
La ilustración muestra cómo la máquina ECMO, u oxigenación por membrana extracorpórea, actúa como un pulmón y corazón artificial extracorpóreo, oxigenando la sangre y devolviéndola al cuerpo para la recuperación del paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los pacientes guatemaltecos y centroamericanos que necesitaban esa terapia debían salir del país, con riesgos clínicos, costos adicionales y el impacto familiar que supone un traslado en condiciones críticas, según Agexport Hoy. La disponibilidad del sistema modifica ese escenario para los casos más complejos de medicina crítica.

El Hospital Herrera Llerandi activó un sistema que requiere 26 especialistas y protocolos en menos de una hora

El avance no se limita a la compra de un equipo médico. Según Agexport Hoy, el despliegue del ECMO exigió la formación de un ecosistema clínico con más de 26 especialistas y subespecialistas certificados internacionalmente, personal de enfermería entrenado de forma específica y protocolos de activación capaces de poner en marcha el sistema en menos de una hora.

Ese proceso tomó tres años, de acuerdo con Agexport Hoy. El punto central, según esa publicación, es que la tecnología solo se convierte en capacidad real cuando existe un equipo humano preparado para operarla en condiciones de alta exigencia.

El Hospital Herrera Llerandi integró el ECMO a su nueva Unidad de Cuidados Intensivos, diseñada bajo estándares internacionales con tecnología antibacterial, filtros HEPA y sistemas de aislamiento inteligente, según Agexport Hoy. La institución ya era identificada por ese medio como pionera en los primeros trasplantes de médula ósea y hepáticos realizados en el país.

Diagrama ilustrativo en 3D de un sistema ECMO con tuberías rojas y azules, oxigenadores, monitores de presión, intercambiador de calor y bomba de rodillo.
El sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO) se muestra en este diagrama con sus componentes principales, incluyendo oxigenadores, bombas, cánulas y monitores, esenciales para el soporte vital en casos de fallo cardiopulmonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación inicial llegó con un primer caso exitoso: un paciente de 25 años se recuperó tras cuatro días de soporte extracorpóreo, según Agexport Hoy. Para el hospital, ese resultado respalda tanto la inversión tecnológica como la preparación del equipo que opera el sistema.

La respuesta directa a la pregunta sobre qué cambia con este avance es concreta: Guatemala ya puede sostener en su propio territorio terapias de soporte vital para pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar severa, sin depender de una derivación internacional. Ese es el tipo de capacidad que, según el texto fuente, define a un destino maduro de turismo médico.

Guatemala concentra su oferta médica en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango

El texto fuente ubica la mayor parte de la infraestructura médica en dos polos. Ciudad de Guatemala reúne los hospitales privados más modernos y la tecnología de punta, en especial en las zonas 10 y 14, mientras Quetzaltenango aparece como otro centro de atracción con clínicas altamente especializadas y un entorno orientado al descanso.

Esa red incluye hospitales, clínicas dentales y oftalmológicas, centros especializados en cirugía plástica y estética, traumatología, fisioterapia y rehabilitación, oncología, diabetes, medicina reproductiva y servicios de bienestar, muchos de ellos con certificaciones internacionales, según el texto fuente. También señala que el país atrae pacientes interesados en odontología, cirugía plástica, cirugía bariátrica, oftalmología y ortopedia.

Publicaciones anteriores del CACIF, sostienen que Guatemala ofrece una de las ciudades más modernas de la región y estándares altos en servicios de medicina especializada con tecnología avanzada. Esa oferta se complementa con médicos formados en el extranjero, precios competitivos y una experiencia turística asociada al período de recuperación.

El componente turístico aparece como parte del paquete que se ofrece al paciente internacional. Después del tratamiento, según el texto fuente, los visitantes pueden desplazarse a destinos como Tikal, Antigua Guatemala, el lago de Atitlán, Semuc Champey y la sierra de Los Cuchumatanes.

La propuesta también incorpora turismo de bienestar, con servicios orientados a la salud mental, física y emocional, además de estancias de recuperación para quienes viajan por tratamientos dentales, cirugías plásticas u otros procedimientos, según el texto fuente. En ese marco, la llegada del ECMO amplía la oferta desde las intervenciones electivas hacia la medicina crítica y de alta especialidad.

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