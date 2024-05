Una de las estrellas de Cazafantasmas compartió sus secretos para desafiar el paso del tiempo a los 78 años

Ernie Hudson en la sesión fotográfica de "Ghostbusters: Frozen Empire" en el Claridge's Hotel el 21 de marzo de 2024 en Londres, Inglaterra (Photo by Dave Benett/WireImage)

El reconocido actor Ernie Hudson, célebre por su papel en la icónica saga “Cazafantasmas”, ha sorprendido al revelar sus secretos de dieta y entrenamiento que lo mantienen en una formidable forma física a sus 78 años. Hudson compartió su filosofía de vida basada en el “sentido común”, que no solo lo ha ayudado a mantenerse activo y enérgico sino también a combatir la grasa abdominal que tanto lo preocupaba.

Durante el estreno de la última secuela “Cazafantasmas: Imperio helado”, Hudson atrajo todas las miradas no solo por su regreso a la franquicia sino por su apariencia física al desafiar el paso del tiempo. Los prominentes bíceps y una figura musculosa del actor generaron asombro y admiración, especialmente considerando su edad. “Es un poco extraño, porque este es el quinto Cazafantasmas. Llevo haciendo esto más de 50 años, y esos mismos brazos han estado ahí todo el tiempo”, compartió Hudson con Men’s Health.

Hudson estuvo en la alfombra roja y tenía puesto unos jeans y una remera negra ajustada con la que se podían ver sus bíceps. “De hecho, sentía cierta vergüenza por usar esa camiseta, pero mi campera estaba manchada”, señaló. “Es agradable llamar la atención. Tiene su lado halagador de varias maneras. Ahora bien, cuando el tema de la edad surge, es como si dijeran ‘¡vaya, es sorprendente que aún estés aquí! Sería preferible que comentaran que luzco atractivo y después añadieran que tengo 78 años”, dijo.

Ernie Hudson en el estreno de la película Lifetime 'Call Me Crazy: A Five Film' en el Pacific Design Center el 16 de abril de 2013 en West Hollywood, California (Photo by Jeffrey Mayer/WireImage)

Qué dieta hace Ernie Hudson

En cuanto a su dieta, Hudson hace lo que él describe como ayuno intermitente natural, evitando comer antes del mediodía y después de las siete de la tarde. Esta práctica se alinea con su filosofía de escuchar a su cuerpo y aplicar el sentido común en sus hábitos alimenticios. Además, hace años que dejó el alcohol tras una mala experiencia, y se mantiene alejado de otros estimulantes. “¿Lo necesito?”, se preguntaba, priorizando su bienestar y salud por encima de los placeres

El actor se enfrentó a un momento de reflexión al notar la aparición de grasa abdominal, lo que lo motivó aún más a mantenerse activo y comprometido con su salud. “El ayuno no me libró de la grasa abdominal. Se quedó ahí y hablaba por la noche. Y de repente, estaba alimentando al Sr. Jiggles”, contó con humor. Sin embargo, su persistencia y dedicación lo llevaron a dominar ese desafío ya que se deshizo del indeseado “Sr. Jiggles”.

Ernie Hudson, de izquierda a derecha, Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace y el director Gil Kenan posan en la sesión fotográfica de la película "Cazafantasmas: Imperio helado" el jueves 21 de marzo de 2024 en Londres (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

El entrenamiento de Hudson a partir de los 70 años

Cuando cumplió 70 años, Hudson se vio obligado a adaptar su rutina de entrenamiento al incorporar actividades que promueven el equilibrio, la movilidad y la fuerza. Desde anetoncesm, hace 8 años, el actor mantiene una rutina de ejercicio regular a pesar de que no le gustan los entrenamientos tradicionales en gimnasios.

Hudson hace actividades físicas tres veces por semana para fomentar su coordinación, equilibrio y movilidad. Los lunes se centra en ejercicios para mejorar la coordinación y el equilibrio, mientras que los miércoles introduce sesiones de pilates con el objetivo de incrementar su flexibilidad, y el tercer dia varía. Un dato curioso de su rutina es el compromiso diario con estiramientos, cuyo propósito es poder tocarse los dedos de los pies —un objetivo que ha tenido desde su niñez.

Ernie Hudson en el escenario durante la 26ª edición de los Premios Anuales de Cine y Televisión Familiar en Los Ángeles, California (Photo by Tiffany Rose/Getty Images for Family Film and TV Awards)

El aprecio y reconocimiento hacia Hudson alcanzaron su punto más alto tras el estreno de “Cazafantasmas: Imperio helado”. A punto de cumplir 80 años, su enfoque no está en vivir porque sí, sino en hacerlo plenamente: “No sabemos lo que nos depara el futuro. Así que no me preocupa vivir el mayor tiempo posible”.

“Sólo quiero vivir una vida tan plena y completa como pueda”, concluyó el actor, un fuerte ejemplo de que la edad es solo un número cuando se trata de mantener un estilo de vida activo y saludable.