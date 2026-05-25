Quién es Rochi Hernández, la actriz de La casa de los espíritus: sus comienzos y el famoso que le abrió la primera puerta

En medio del furor de la nueva adaptación de La Casa de los Espíritus, Rochi Hernández habló sobre sus comienzos como actriz y el famoso que se convirtió en su "padrino" artístico" (Infobae a las 9 - Infobae en Vivo)

Hay ficciones que sobreviven al paso del tiempo porque saben cómo reciclarse. La casa de los espíritus es una de ellas: primero fue novela, luego película y ahora serie, en una apuesta de Prime Video por historias latinoamericanas capaces de cruzar fronteras. Entre el elenco de esta producción, una joven actriz argentina se destaca y se gana el reconocimiento del público y la crítica: Rochi Hernández, quien interpreta a Alba, nieta del personaje de Dolores Fonzi. Su presente, marcado por el furor de la serie y la emoción de los comienzos, la encontró abriendo su historia en una entrevista en Infobae a las 9 (Infobae en Vivo).

Rochi vive con alegría el momento que atraviesa. “Estoy contenta con la repercusión que está teniendo. La está viendo mucha gente y que la repercusión sea amorosa y que les guste y que genere cosas es espectacular”, admite, sin perder la humildad. En sus redes y en cada entrevista, deja claro que para ella, la actuación fue siempre algo natural. “Siempre desde muy, muy pequeña me interesó la actuación. Me divertía actuar, porque siempre me gustó”, recuerda sobre sus primeros pasos en San Isidro, en la localidad bonaerense donde creció.

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El camino hasta el set de una superproducción internacional no fue lineal. Entre risas, Rochi reconoce que durante los últimos años del colegio aparecieron las preguntas de rigor: qué hacer con su vida, a qué dedicarse. “Dije ‘creo que es por acá’, que voy a probar y si no sucede, siempre soy chica, tengo tiempo para cambiar de rumbo. Y empecé a estudiarActuación en la UNA”. Al mismo tiempo, se formó en teatro musical, canto, baile y participó de todo taller que le permitiera ganar experiencia y confianza.

Rochi Hernández como Alba en la nueva adaptación de La Casa de los Espíritus (Prensa Amazon MGM Studios)

La oportunidad de empezar a presentarse a castings llegó de la mano de Javier Furgang, su representante, a quien conoció gracias a una recomendación de Nicolás Repetto. “Yo iba al colegio con la hija de Nico, Renata. Ella era un año más chica que yo, pero hacíamos la obra juntas, la obra de teatro del colegio. Y él la fue a ver a Renata y yo estaba ahí con ella y le dijo a Javi como: ‘Tomala a Rocío’”. Ese simple gesto abrió una puerta decisiva: “Le dije gracias porque gracias a estar con Javi llegué a un montón de castings que si no, por ahí no hubiera llegado”.

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Los primeros trabajos fueron pequeños: un bolo, un unitario, una obra. Pero poco a poco, el oficio se fue volviendo cotidiano. “Hace más o menos cinco años, mi trabajo full es como actriz, por suerte”, comparte. “Tuve la suerte de actuar con personas a quienes admiro, pero hay algo también de cuando llegás ahí y vos pasás a humanizar al otro ser humano, que es una persona. Pilar Gamboa hizo de mi mamá en 30 noches con mi ex, es la peli con Adrián Suar, ellos eran mis padres. Entonces, muy rápidamente me conecté con personas que yo genuinamente admiraba mucho y muy rápido las humanicé”.

La actriz argentina Rochi Hernández, quien interpreta a Alba en la serie de Prime Video "La casa de los espíritus", repasa su carrera y el impacto de la globalización del contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rochi señala que el recambio generacional en la industria es palpable. Su generación, dice, creció viendo a actrices como Gamboa y Mercedes Morán, y hoy se nutre de ese legado pero busca su propia voz. “Algo de eso me interpela a mí... Un anhelo o una aspiración a algún día, no ser como vos, pero sí ser ese tipo de artista”.

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El salto internacional llegó con Night Sky, una serie de Prime Video en la que compartió elenco con Sissy Spacek y JK Simmons. “Era el momento de mayor cholulaje que estaría posible. Estábamos en el último día de rodaje y con Julieta Zylberberg hicimos: ‘¿Nos sacamos una foto?’. Dijimos: ‘No, no’. Porque ella está trabajando ahí también. Tenemos una foto entre todos, pero mano a mano, medio selfie, no, no, está bien. Ya lo viví con ella, hice una escena con ella. Ya está, hice la escena”, relata. La experiencia la preparó para lo que vendría después, en el set de La casa de los espíritus.

La actriz protagonista de la nueva serie relata sus inicios en la actuación y cómo un encuentro casual con Nico Repetto en una obra escolar fue clave para conseguir a su representante

La dinámica de las plataformas y la globalización del contenido audiovisual marcan una diferencia notoria con generaciones anteriores. “Empecé a trabajar en la industria en un momento de recambio. Lo primero que filmé fue un Pol-ka, un bolo en Las Estrellas, y estaban moviéndose de Chacarita a Torcuato. Como un momento de la tele a la plataforma. Entonces, empecé a trabajar más en plataformas más que como la otra generación. Por ahí puede ser en Argentina, pero de repente viene alguien chileno o viene alguien de Colombia. Y está buenísimo, a mí me encanta eso”.

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El presente de Hernández es intenso, aunque reconoce que la estabilidad no siempre está garantizada. “En este momento no”, responde sobre la demanda constante de trabajo, pero reconoce que desde 2021, el trabajo no faltó: “Pospandemia, fue un año muy de muchos frutos para mí, como de un trabajo atrás del otro. Y esta serie, de Prime, Night Sky, me abrió muchas puertas”.

Más allá de lo audiovisual, el teatro sigue siendo su gran pasión. “Siempre creí que iba a ser por ahí. Después se me dio como más con lo audiovisual el trabajo. Pero amo hacer teatro y, bueno, me gustan los musicales también, hago musicales”, explica, con pasión.

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Sobre La casa de los espíritus, Rochi no tiene dudas: “Estoy muy orgullosa de la serie que hicimos. Me parece que está buenísimo todos los temas que trata. Me parece que está buenísimo que sea para este momento. Es un libro que se escribió en 1982 y de repente es actual. Es muy loco eso, cómo se reactualiza”. El hecho de que la historia pueda leerse hoy con una mirada fresca y que siga generando conversación la entusiasma y motiva a seguir creciendo.

La joven de 28 años hace furor luego del estreno de La Casa de los Espíritus (Captura de video)

La serie estrenó sus ocho episodios de manera semanal y ya es tema de conversación en redes y medios. “Es tan fuerte la serie, pasan muchas cosas. Hay muchas tragedias en la serie y, para mí, cada una te da un respiro”, explica al respecto. Para Rochi, el formato maratón ayuda a digerir la intensidad de la trama y permite que cada espectador elija su propio ritmo. “Hay algo en las plataformas que permiten eso. Primero, que te conozcan en países a los que tal vez uno no se imaginaba llegar. Y una combinación, un interactuar con actores que de otra forma era medio difícil”, sentencia ante la cámara.

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Entre anécdotas de rodaje, recuerdos de sus primeros castings y una mirada fresca sobre el cambio generacional, Rochi encarna la energía de una generación que pisa fuerte y busca nuevos horizontes. Su camino, que comenzó casi como un juego de infancia en San Isidro, y que hoy la encuentra en el centro de una historia que vuelve a insistir sobre el presente, es testimonio de cómo las verdaderas narrativas nunca se terminan de contar.

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