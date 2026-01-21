Generación Silver

Por qué el músculo es clave para la longevidad, y no la pérdida de grasa, según una especialista

La doctora Gabrielle Lyon destacó en el pódcast “The Dr. Hyman Show” que mantener y mejorar el tejido esquelético es fundamental para retrasar el envejecimiento, prevenir la fragilidad y pérdidas de movilidad en personas adultas

Guardar
La importancia de la calidad
La importancia de la calidad muscular está por encima del simple aumento de masa o la reducción de grasa corporal, según una experta (Canva)

El músculo no solo define la fuerza física, sino que es el “órgano de la longevidad” y el factor principal para mantener una vida saludable y prolongada, de acuerdo con la Dra. Gabrielle Lyon, médica experta en metabolismo y longevidad. Debido a esto, en una reciente entrevista para el podcast The Dr. Hyman Show, remarcó: “El músculo es el órgano más importante para la longevidad. Su salud determina nuestro envejecimiento”.

Por qué el músculo es el “órgano de la longevidad”

La autora sostuvo en la charla con Mark Hyman que la medicina dedicó décadas al control de la grasa corporal, descuidando el papel fundamental del músculo esquelético. “Durante mucho tiempo, ni siquiera se pensaba en el músculo. El enfoque era únicamente el porcentaje de grasa corporal. Ahora empezamos a darnos cuenta de que lo determinante es la calidad del tejido muscular”, subrayó.

Desde su perspectiva, el músculo va mucho más allá del simple movimiento. Con respecto a esto, explicó: “Es el mayor sistema de órganos del cuerpo, representa aproximadamente el 40 % del peso corporal y es el único sobre el que tenemos control voluntario. Ningún otro órgano permite tal nivel de intervención directa diariamente”.

La doctora Gabrielle Lyon destacó
La doctora Gabrielle Lyon destacó que el músculo es el órgano clave para la longevidad y la prevención del envejecimiento (The Dr. Hyman Show)

Calidad del músculo frente al porcentaje de grasa corporal

La especialista recalcó que el objetivo no debe ser solo aumentar la masa muscular, sino también mejorar su “calidad”, un aspecto determinado por la fuerza, el equilibrio y la infiltración grasa, que es el proceso donde el músculo pierde eficiencia y gana tejido graso en su interior, asemejándose a una carne marmoleada. “La calidad del músculo, no solo su cantidad, es lo que verdaderamente importa”, señaló.

Este concepto permitió entender por qué existen personas con exceso de peso pero saludables desde un punto de vista metabólico, debido a la ausencia de infiltración grasa en el músculo. Ante esto, relató: “Me costaba creer que alguien con más del 30 % de grasa corporal pudiera estar sano, pero descubrí que lo determinante era la infiltración grasa y la calidad del músculo”.

Los avances en resonancia magnética y la evaluación por imágenes han permitido medir la calidad muscular de forma más precisa, dejando atrás las limitaciones del índice de masa corporal (IMC) y del simple porcentaje de grasa.

El músculo, que representa el
El músculo, que representa el 40% del peso corporal, es el único órgano sobre el que se puede intervenir de forma directa (Freepik)

Funciones preventivas del músculo con enfermedades y metabolismo

Durante el podcast, Lyon insistió en que el músculo cumple funciones esenciales como “reserva metabólica”, clave para la regulación de la glucosa, la reducción de la inflamación y el funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular. “No existe la persona sedentaria saludable”, sentenció.

“El músculo funcional ayuda a regular hormonas y el sistema inmune, libera mioquinas que benefician huesos y cerebro, y actúa como almacén para la glucosa y los lípidos”, explicó la experta. Sumado a esto, al envejecer, la sensibilidad del músculo a los aminoácidos disminuye y su capacidad inmunológica decae, pero el entrenamiento de fuerza puede revertir este proceso. En relación a esto, planteó: “El entrenamiento de fuerza es innegociable, tres veces por semana como mínimo”.

Controlar la sarcopenia —la pérdida de músculo ligada a la edad— no solo previene la fragilidad, sino que contribuye a evitar enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y a mantener la independencia física. “Cada década se pierde hasta un 4 % de masa muscular si no se ejercita”, advirtió la especialista.

El entrenamiento de fuerza es
El entrenamiento de fuerza es indispensable al menos tres veces por semana para prevenir la sarcopenia y mantener la independencia física en la vejez (Freepik)

Pautas prácticas: entrenamiento con nutrición para maximizar la salud muscular

Para Lyon, el entrenamiento de fuerza es esencial para toda persona, no solo para atletas. “Es fundamental entrenar todo el cuerpo al menos tres días a la semana, progresando según la capacidad individual. No se trata solo de levantar peso, también de aumentar repeticiones o variar el ritmo según la etapa de la vida”, aconsejó.

Si existen lesiones o limitaciones, sugirió técnicas como la restricción de flujo sanguíneo, empleada en rehabilitación, que permite crear estímulos musculares seguros y adaptados. Debido a esto, aclaró: “Incluso quienes están en reposo pueden obtener beneficios realizando movimientos leves con bandas de restricción”.

Respecto a la nutrición, recomendó una ingesta de proteína superior a lo tradicional, entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso ideal al día, distribuida en varias comidas. “El estándar de 0,8 gramos por kilo está obsoleto y no sirve para mantener la masa muscular activa, en especial en personas mayores”, enfatizó.

La distribución correcta a partir de los 40 años adquiere relevancia y la primera comida del día resulta clave para aprovechar la llamada “ventana anabólica” tras el ayuno nocturno. A propósito de ello, señaló: “La proteína debe ser suficiente y de calidad; si es necesario, se puede complementar con aminoácidos esenciales, sobre todo para personas vegetarianas”.

Una adecuada ingesta de proteínas,
Una adecuada ingesta de proteínas, superior a los estándares tradicionales, resulta fundamental para mantener la masa muscular activa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suplementación, entorno social y la fuerza

La especialista consultada considera útiles ciertos suplementos como la creatina, la urolitina A y los aminoácidos esenciales, aunque destacó que “su función es siempre complementaria al entrenamiento y la alimentación”. “La urolitina A, por ejemplo, mejora la función mitocondrial y la fuerza muscular, y la creatina tiene efectos comprobados más allá del músculo, incluso en el cerebro”, detalló.

También subrayó el papel de la comunidad y los vínculos familiares en la longevidad. Sobre esto, compartió: “Entreno con mis hijos, hacemos de la actividad física algo familiar. La comunidad y los vínculos afectan la calidad y duración de la vida tanto como la nutrición o el ejercicio”.

El entorno social y los
El entorno social y los vínculos familiares potencian la longevidad al igual que el ejercicio y la nutrición, según la visión integral de fortaleza propuesta por la Dra. Lyon (The Dr. Hyman Show)

Para la Dra. Lyon, la fortaleza es un concepto que abarca lo físico, lo mental y lo social. Cuidar y construir músculo va mucho más allá de la estética: implica asumir un compromiso activo e ineludible con la propia salud a lo largo del tiempo, reconfigurando las prioridades en prevención médica y longevidad.

Temas Relacionados

LongevidadMasa muscularGabrielle LyonMark HymanEntrenamiento de fuerzaSarcopeniaSaludThe Dr. Hyman ShowNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcastgeneracion-silver

Últimas Noticias

Consumo en clave silver: “Prefiero que una marca admita que algo salió mal antes que finja ser perfecta”

Las motivaciones morales y funcionales ganan peso frente a la estética o las tendencias entre quienes exigen pruebas objetivas y autenticidad a las empresas

Consumo en clave silver: “Prefiero

Por qué adaptarse al entorno se vuelve más difícil con el paso de los años

Un estudio analizó imágenes cerebrales de grandes bases de datos internacionales y detectó cambios en las conexiones internas que influyen en la flexibilidad mental. Cómo estas transformaciones impactan en la autonomía, el aprendizaje y la vida cotidiana en la adultez

Por qué adaptarse al entorno

Los cuatro jinetes de la longevidad del doctor Li: el secreto de los centenarios

¿Por qué algunas personas llegan a los cien años con una vitalidad envidiable, mientras otras luchan con poco éxito contra el paso del tiempo? La respuesta podría no estar solo en sus genes, sino en algo mucho más pequeño y fascinante: su microbiota intestinal

Los cuatro jinetes de la

Entrevistas, libros y recuerdos personales de Ernesto Sábato revelan cómo el escritor pensó el paso del tiempo y el sentido de la vida desde una mirada existencial

A lo largo de distintas etapas de su trayectoria, el autor desarrolló una reflexión sostenida sobre la vejez y la memoria, donde la experiencia vital se impuso como forma de comprensión: cómo los recuerdos y la esperanza pueden redefinir la vida, incluso ante la fugacidad del tiempo y las pérdidas

Entrevistas, libros y recuerdos personales

Por qué la longevidad no depende solo de los genes: los patrones que se repiten en comunidades con mayor esperanza de vida

El investigador, Dan Buettner, que estudió durante décadas a las comunidades con mayor concentración de centenarios explicó en el ZOE podcast los patrones cotidianos que se repiten en estos territorios y ayudan a entender de qué manera el entorno y los hábitos diarios pesan más que la herencia biológica

Por qué la longevidad no
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
Verónica Ojeda irrumpió en LAM

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

Luisana Lopilato extraña Argentina y promete venir más seguido: “Quiero volver a perderme en sus paisajes”

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Cuba: la dictadura

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

La falta de transparencia del régimen de Irán sobre su programa nuclear pone en alerta al OIEA

Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio

“Teherán huele a muerte”: el régimen de Irán profundiza el apagón para contener las masivas protestas