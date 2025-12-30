La paradoja de las estatinas cuestiona tratamientos tradicionales del infarto, según un renombrado cardiólogo

La paradoja de las estatinas despierta un debate global sobre la eficacia real de estos medicamentos en la prevención cardiovascular (Rawpixel)

El debate sobre la paradoja de las estatinas y su eficacia en la prevención cardiovascular fue llevado al primer plano en un reciente episodio del pódcast The Dr. Hyman Show. El renombrado cardiólogo Aseem Malhotra, argumentó que la mayoría de los pacientes bajo ese tratamiento no obtiene un beneficio real, cuestionando así la percepción general y los datos clínicos tradicionales.

Junto al presentador, el Dr. Mark Hyman, ambos examinaron la magnitud de los estudios recientes y las controversias que rodean la prescripción amplia de estos medicamentos, enfatizando la necesidad de repensar las estrategias médicas actuales.

Los reconocidos especialistas, citaron estudios recientes que desafían la prescripción masiva de estatinas (The Dr. Hyman SHow)

La paradoja de las estatinas

Durante el pódcast, Malhotra expuso la paradoja central sobre las estatinas: “En los pacientes de los ensayos clínicos que tenían triglicéridos y HDL normales, no hubo ningún beneficio con las estatinas”. Esta declaración desafía la idea establecida de que estos medicamentos son esenciales para prevenir nuevos eventos cardiovasculares, incluso en quienes ya han sufrido un infarto.

Por su parte, Hyman citó un extenso estudio realizado en 541 hospitales con más de 231.000 personas con antecedentes de infarto. Señaló que “el 75% de los pacientes que sufrieron un ataque cardíaco tenía un LDL considerado normal, por debajo de 130 mg/dl. El 50% tenía niveles óptimos, y un 17% niveles superóptimos, menores de 70”.

Aunque no se observó una relación determinante con el colesterol LDL, destacó que el riesgo mayor se presentaba en aquellos con HDL bajo y triglicéridos altos, vinculados a partículas de colesterol pequeñas y densas, lo cual está más relacionado con resistencia a la insulina que con el colesterol en sí.

Malhotra reforzó el argumento: “El beneficio no parecía deberse realmente al LDL, sino al perfil de triglicéridos y HDL”. Según ambos especialistas, esto supone un cuestionamiento al predominio de la terapia orientada exclusivamente a reducir el colesterol LDL, y respalda la hipótesis metabólica como clave en las enfermedades cardiovasculares.

Investigaciones destacaron que un mayor riesgo cardiovascular se asocia a HDL bajo y triglicéridos altos, no únicamente al colesterol LDL (Intermountain Healthcare Heart Institute)

Perfil de pacientes: quién sí y quién no se beneficia

En el diálogo, los expertos resaltaron que no todos los pacientes reaccionan igual a las estatinas. Hyman explicó que existe un grupo denominado “lean mass hyper-responders” (hiper-respondedores de masa magra), personas atléticas o con antecedentes familiares de desórdenes lipídicos, que pueden experimentar respuestas adversas al consumir más grasas saturadas, incluso llevando una vida saludable.

El presentador también hizo énfasis en que las diferencias genéticas marcan notables contrastes en la salud metabólica, como sucede en algunas comunidades indígenas de Estados Unidos.

Malhotra respaldó la idea de subgrupos: “Definitivamente hay un subgrupo de personas que, ante una alta ingesta de grasas saturadas, muestran elevación de triglicéridos o resistencia a la insulina. He visto pacientes en dietas carnívoras con este fenómeno, y al reducir la grasa saturada, mejoran sus perfiles lipídicos”.

Ambos coincidieron en que los casos de hipercolesterolemia familiar o desórdenes genéticos requieren enfoques adaptados. El entrevistado añadió: “Cuantos más marcadores se suman, como ApoB o lipoproteína(a), más razones para personalizar la estrategia, evaluando si cada test aportará realmente un cambio en la conducta médica o solo aumentará la ansiedad del paciente".

Malhotra sostuvo que el perfil genético y metabólico de cada paciente influye en la respuesta a las estatinas (The Dr. Hyman SHow)

Efectos secundarios y adhesión al tratamiento

Entre otros aspectos, Malhotra abordó la baja adhesión al tratamiento con estatinas: “En el mundo real, al menos el 50% de los pacientes a los que se prescribe estatinas deja de tomarlas en un par de años, incluso en grupos de alto riesgo”. Atribuyó este abandono, principalmente, a los efectos secundarios: “Fatiga muscular, dolores musculares, confusión mental, disfunción eréctil”.

En cuanto a la frecuencia de estos efectos, precisó: “En mi experiencia, entre el 20% y el 50% puede reportar algún efecto adverso en algún momento; he visto pacientes sin molestias durante décadas, que luego las presentan y mejoran al suspender la medicación”.

Remarcó además la importancia de indagar en la experiencia subjetiva del paciente. “Siempre pregunto: ¿Esto interfiere en tu calidad de vida? Si la respuesta es sí, hay que hacer algo al respecto. Para mí, lo más importante es preservar la mejor calidad de vida posible”, señaló.

Los efectos secundarios como dolor muscular, fatiga y confusión mental condicionan la baja adhesión de los pacientes a las estatinas a largo plazo (Freepik)

Crítica al paradigma tradicional y nuevas perspectivas

El diálogo avanzó hacia una crítica al paradigma médico tradicional, diferenciando entre prevención primaria (pacientes sanos) y secundaria (quienes ya han tenido un infarto). Malhotra sostuvo: “El beneficio marginal observado en prevención secundaria no justifica la prescripción universal, especialmente ante la existencia de efectos no despreciables en la vida cotidiana”.

“Debemos ver las estatinas como una herramienta, no como un mandato universal. Los nuevos dispositivos y biomarcadores permiten matices, pero el gran reto radica en definir para quiénes sí son realmente útiles”, complementó Hyman.

El doctor Aseem Malhotra apostó por los cambios en el estilo de vida: “Dar prioridad a medidas como la alimentación y la actividad física sigue siendo central para mí. Aunque hay pacientes que requerirán medicación, la humildad ante la evidencia y el matiz deben regir nuestra práctica”.

Argumento del paciente informado

La conversación concluyó destacando el valor de informar y acompañar a los pacientes. “Veo pacientes que llegan llenos de ansiedad por cifras o diagnósticos que, bien explicados, no son preocupantes. Al aclarar que su riesgo real es bajo, sienten un gran alivio”, copartió Malhotra. Según su experiencia, el mal uso de estadísticas y datos médicos genera más miedo que prevención efectiva.

Los médicos subrayaron la importancia de informar al paciente, priorizar la calidad de vida y acompañar en la toma de decisiones sobre estatinas y estilos de vida saludables (Freepik)

Mientras que para Hyman, la gran cantidad de datos y el desarrollo de la “fenómica profunda” pueden ayudar a anticipar riesgos, aunque recordó que “algunos pacientes quieren saberlo todo, otros prefieren menos información; ambas posturas son legítimas y lo esencial es respetar cada preferencia”.

Según lo discutido en The Dr. Hyman Show, la mejor salud y bienestar a largo plazo no depende de una prescripción universal, sino de entregar información clara, ponderar beneficios y riesgos de manera individualizada y priorizar la calidad de vida.