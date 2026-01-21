Generación Silver

Consumo en clave silver: “Prefiero que una marca admita que algo salió mal antes que finja ser perfecta”

Las motivaciones morales y funcionales ganan peso frente a la estética o las tendencias entre quienes exigen pruebas objetivas y autenticidad a las empresas

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Lund revela hábitos y percepciones del consumo responsable.

La moda sostenible suele asociarse a discursos aspiracionales, materiales innovadores y promesas de impacto ambiental reducido. Sin embargo, para un grupo de consumidores adultos mayores, la sostenibilidad se expresa de un modo más concreto: en la duración de una prenda, en la confianza hacia una marca y en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Esa es una de las principales conclusiones del estudio realizado por Ayomi Bosdijk, Noor Essaidi y Tania Enríquez Martínez, presentado en 2025 en el marco del programa International Marketing & Brand Management MSc. de la Universidad de Lund, en Suecia.

El trabajo parte de una pregunta central: cómo percibe la llamada Silver Generation la moda sostenible y qué criterios utiliza para evaluar si una marca es realmente responsable. Frente a un campo dominado por investigaciones enfocadas en consumidores jóvenes, el estudio propone desplazar el eje hacia un segmento con peso económico, experiencia de consumo acumulada y una relación más estable con los productos.

La sostenibilidad empieza a consolidarse
La sostenibilidad empieza a consolidarse como el nuevo paradigma del consumo de moda. La Silver Generation no sigue tendencias, evalúa marcas por confianza y coherencia.

La hipótesis que guía la investigación es clara: la Silver Generation no rechaza la sostenibilidad, pero la interpreta desde parámetros funcionales y éticos, más que simbólicos o identitarios. En lugar de priorizar tendencias, campañas o relatos aspiracionales, este grupo evalúa la sostenibilidad a partir de evidencias tangibles: calidad, durabilidad, trazabilidad y trato justo a las personas involucradas en la producción.

Para abordar esta hipótesis, las autoras combinan un marco teórico basado en los tres pilares de la sostenibilidad definidos por la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas —ambiental, social y económico— con un enfoque empírico apoyado en entrevistas presenciales realizadas en la ciudad de Lund a personas identificadas como parte de los silver. El objetivo no fue medir actitudes abstractas, sino reconstruir cómo se toman las decisiones de compra en situaciones concretas.

Lund es una de las ciudades más antiguas de Suecia, fundada hacia el año 990, y combina un pasado histórico profundo con una intensa vida académica y científica. Su catedral medieval, sus museos y jardines botánicos conviven con un ambiente universitario vibrante, donde la investigación, la innovación y la cultura estructuran la vida cotidiana. Ubicada en la región de Escania, cerca de Malmö, la ciudad atrae a estudiantes y académicos de todo el mundo, ofreciendo un contexto único para estudios que vinculan teoría y práctica.

Uno de los hallazgos más reiterados aparece vinculado a la noción de durabilidad. Para los entrevistados, una prenda sostenible no es necesariamente la más innovadora, sino la que resiste el paso del tiempo. “He tenido faldas por diez años; buena calidad, y duran mucho, eso es importante”, señala una de las personas entrevistadas, sintetizando una lógica donde el uso prolongado funciona como prueba de responsabilidad ambiental y económica.

Este énfasis en la duración se articula con una fuerte desconfianza hacia mensajes generales o poco precisos. La investigación muestra que los silver se muestran particularmente escépticos frente a declaraciones de sostenibilidad que no están respaldadas por datos verificables. “Si dicen que es sostenible, quiero saber por qué”, expresan varios participantes, en referencia a la necesidad de certificaciones, información clara y trazabilidad comprobable.

Calidad y durabilidad, los principales
Calidad y durabilidad, los principales filtros de compra para este segmento.

En este contexto, las autoras adaptan el modelo clásico de las 4P del marketing hacia un esquema de 4Ssatisfacción, seguridad, alineación social y simplicidad— que permite interpretar mejor los valores que este grupo asocia al consumo responsable. La satisfacción se vincula con la longevidad del producto; la seguridad, con la confianza que generan las pruebas objetivas; la alineación social, con el respeto efectivo por los derechos laborales; y la simplicidad, con la facilidad de uso y la ausencia de complicaciones innecesarias.

El plano social ocupa un lugar central en los testimonios. Más allá del impacto ambiental, los entrevistados subrayan la importancia de que las empresas no maltraten a las personas y comuniquen con honestidad. La transparencia aparece asociada no solo a la información, sino también a la capacidad de reconocer errores. “Prefiero que una marca admita que algo salió mal antes que finja ser perfecta”, señala uno de los participantes.

La simplicidad, en tanto, se traduce en una relación pragmática con la moda. La elección de prendas responde a criterios de funcionalidad, comodidad y uso prolongado, antes que a la rotación acelerada de colecciones. En ese sentido, el estudio registra un distanciamiento consciente de la lógica de la moda rápida, no tanto por militancia ambiental, sino por cansancio frente al exceso.

El trabajo también detecta una percepción ambivalente respecto del término “sostenibilidad”. Algunos entrevistados expresan fatiga frente a su uso reiterado, al que consideran un concepto desgastado. Esta mirada dialoga con datos de estudios internacionales citados en la investigación, que muestran que, en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, solo una parte de este segmento prioriza explícitamente factores sostenibles al comprar ropa, frente a atributos como la calidad o la comodidad.

Sin embargo, el estudio concluye que la Silver Generation sí mantiene una preferencia consistente por marcas que demuestran coherencia entre discurso y acción. Para el campo del marketing, esto implica un desplazamiento del foco: menos énfasis en la estética del mensaje y más atención a la construcción de confianza a largo plazo. En este segmento, la fidelidad no se gana con novedades, sino con productos que cumplen lo que prometen.

El estudio desafía la lógica
El estudio desafía la lógica de la inmediatez y prioriza decisiones prolongadas y responsables.

La Universidad de Lund, fundada en 1666, es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa del Norte. Su campus combina edificios históricos con centros de investigación modernos y alberga una comunidad internacional de estudiantes y académicos.

Es en este entorno donde se desarrolla el estudio sobre la Silver Generation, un contexto en el que los debates sobre sostenibilidad, ética y consumo responsable forman parte del quehacer diario y otorgan profundidad y relevancia al trabajo realizado por Bosdijk, Essaidi y Enríquez Martínez.

Lejos de las lógicas de la inmediatez, la investigación muestra que la sostenibilidad no es una consigna, sino una práctica que se evalúa con el tiempo. En años de uso, en relaciones duraderas y en decisiones que, más que seguir una tendencia, buscan sostenerse.

Temas Relacionados

Silver GenerationGeneración plateadaModa sostenibleUniversidad de LundBaby BoomersSostenibilidadgeneracion silver

Últimas Noticias

Por qué el músculo es clave para la longevidad, y no la pérdida de grasa, según una especialista

La doctora Gabrielle Lyon destacó en el pódcast “The Dr. Hyman Show” que mantener y mejorar el tejido esquelético es fundamental para retrasar el envejecimiento, prevenir la fragilidad y pérdidas de movilidad en personas adultas

Por qué el músculo es

Por qué adaptarse al entorno se vuelve más difícil con el paso de los años

Un estudio analizó imágenes cerebrales de grandes bases de datos internacionales y detectó cambios en las conexiones internas que influyen en la flexibilidad mental. Cómo estas transformaciones impactan en la autonomía, el aprendizaje y la vida cotidiana en la adultez

Por qué adaptarse al entorno

Los cuatro jinetes de la longevidad del doctor Li: el secreto de los centenarios

¿Por qué algunas personas llegan a los cien años con una vitalidad envidiable, mientras otras luchan con poco éxito contra el paso del tiempo? La respuesta podría no estar solo en sus genes, sino en algo mucho más pequeño y fascinante: su microbiota intestinal

Los cuatro jinetes de la

Entrevistas, libros y recuerdos personales de Ernesto Sábato revelan cómo el escritor pensó el paso del tiempo y el sentido de la vida desde una mirada existencial

A lo largo de distintas etapas de su trayectoria, el autor desarrolló una reflexión sostenida sobre la vejez y la memoria, donde la experiencia vital se impuso como forma de comprensión: cómo los recuerdos y la esperanza pueden redefinir la vida, incluso ante la fugacidad del tiempo y las pérdidas

Entrevistas, libros y recuerdos personales

Por qué la longevidad no depende solo de los genes: los patrones que se repiten en comunidades con mayor esperanza de vida

El investigador, Dan Buettner, que estudió durante décadas a las comunidades con mayor concentración de centenarios explicó en el ZOE podcast los patrones cotidianos que se repiten en estos territorios y ayudan a entender de qué manera el entorno y los hábitos diarios pesan más que la herencia biológica

Por qué la longevidad no
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
El inesperado comentario de Wanda

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

INFOBAE AMÉRICA

El futuro de las universidades

El futuro de las universidades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso

La falta de transparencia del régimen de Irán sobre su programa nuclear pone en alerta al OIEA

Estados Unidos anunció el fin de su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias

Por qué el Reino Unido resolvió entregar las Islas Chagos a Mauricio