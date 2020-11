Lo que dejaron las nominaciones de The Game Awards 2020

The Game Awards es la gala de premiación que hace las veces de “Premios Oscar” en la industria de los videojuegos, salvando las distancias claro está. Creados por el periodista especializado Geoff Keighley y con su primera emisión en 2014, los premios fueron ganando masividad y prestigio para convertirse en sus últimas ediciones en un auténtico evento de cierre de año, nucleando a distintos miembros de la industria para celebrar los videojuegos.

Las ternas son seleccionadas por un jurado compuesto por medios especializados alrededor del mundo y año a año dejan muchas sorpresas. Este año en particular estuvo signado por la pandemia de Covid-19 y aún así hubo una enorme cantidad de juegos excelentes, además del lanzamiento de las consolas de nueva generación. En el día de ayer se dieron a conocer los nominados seleccionados por la prensa de todo el mundo y, en consecuencia, cabe hacer un punteo por los datos más llamativos.

Juego del año: una terna con tres candidatos

El premio más codiciado es el del Juego del Año y pocas veces en la corta historia del certamen se dio un caso tan claro en el que tres juegos pueden llevarse el máximo reconocimiento. Por un lado tenemos a The Last of Us Parte II: el exclusivo de Sony es uno de los más nominados y supo cosechar puntajes perfectos. Hades también puja por un frondoso medallero, nominado en ocho categorías y considerado por muchos como el auténtico juego del año.

Pero también tenemos Animal Crossing: New Horizons, tal vez la gran sorpresa de la nominación. El exclusivo de Nintendo es uno de los juegos más jugados del año, al punto de considerarse como el gran escape a la realidad que nos plantea el Covid-19. Vendió millones de copias y consolas Nintendo Switch al punto de agotarlas, y con sus eventos por temporada y constantes actualizaciones, se lo ve más vivo que nunca. Sin dudas, la terna más peleada de esta edición de The Game Awards.

La terna independiente es la guía alternativa a lo mejor del año

¿Qué es un juego independiente? Cada vez es más difícil decirlo, puesto que, desde que se convirtieron en auge y empresas de todo tipo de envergadura los desarrollan, el concepto se vuelve cada vez más difuso. Más allá de esto, la terna de Mejor Juego Independiente está compuesta por una serie de juegos que tranquilamente podrían ser clasificados como juegos del año, cada cual por méritos bien distintos.

Hablamos de Hades, Spelunky 2, el genial y emotivo Spiritfarer o el alucinante Carrion, publicado por Devolver Digital, uno de los publishers de mayor prestigio de la industria. Si estás cerrando el año y ya jugaste todo lo que “había que jugar”, entonces la terna de Mejor Juego Independiente es la guía que estabas necesitando porque está repleta de joyas.

La sorpresa: el cariño al Marine Espacial

Y cuando decimos Marine Espacial nos referimos, obviamente, al protagonista de DOOM, un juego clásico que supo renacer en gran forma allá por 2016, marcando un punto de inflexión en los juegos de acción en primera persona. Su esperada continuación, DOOM Eternal, salió a principios de este 2020 pero su recepción fue más bien mixta, por no decir que fue tibia, lejos del calor de las llamas del infierno al que este juego evoca constantemente.

Sin embargo, la tendencia parece haber cambiado favorablemente para el juego de id Software puesto que no sólo lo vemos nominado como Mejor Juego de Acción y Mejor Banda de Sonido, sino que también compite por el máximo galardón en la terna de Mejor Juego del Año. Con la competencia que tiene es difícil imaginarlo ganador del gran premio, pero el reconocimiento de por sí es enorme, considerando su lanzamiento y recepción.

El colado: Among Us se suma a la fiesta

Por lo general, los juegos que no fueron lanzados durante el año del certamen terminan compareciendo en la categoría de “Mejor soporte para la comunidad”, dedicada a los juegos que, gracias a su actualización de contenidos y nuevas propuestas, se mantienen con vigencia a través de los años. Pero el caso de Among Us es muy distinto: este juego independiente domina Twitch y se convirtió en un hit de ventas gracias a que un streamer lo empezó a jugar.

Fue lanzado originalmente en 2018 y lo cierto es que lo hizo con mucha discreción; lo opuesto a lo que grafica su situación actual ya que se sigue manteniendo como un auténtico fenómeno de masas. Evidentemente no podía faltar, así sea compitiendo por la estatuilla de Mejor Juego para Móviles.





El prestigio de Sony tiene reconocimiento

La estrategia de Sony de cara a esta nueva generación que está empezando tiene que ver con la idea de que sus juegos son considerados “premium” y por esto, incluso debemos pagarlos más caros que el valor de un juego promedio. Aunque esto da para un largo debate, hay algo que no se puede discutir: más allá de los gustos de cada uno, sus juegos siempre marcan tendencia y dan mucho que hablar.

En el caso de esta edición de The Game Awards, los exclusivos de Sony se extienden a lo largo y ancho de las ternas, encabezados por The Last of Us II como no podía ser de otra manera, pero también con la presencia de Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima o incluso el reciente Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Por el lado de su competidor más directo, Microsoft, Ori And the Will of the Wisps asoma tímidamente con dos nominaciones.

Debido a sus reiterados retrasos, Cyberpunk 2077 es el gran ausente de la velada, ya que sale en una fecha que lo deja fuera de consideración para los premios de este año. Otra de las ausencias notables es Assassin’s Creed: Valhalla, que pese a haber recibido estupendas calificaciones a nivel general, tampoco fue tenido en cuenta en las categorías más importantes pese a estar dentro de los parámetros que establece la selección de candidatos de The Game Awards.

Como sea, la edición de este año ofrece ternas muy peleadas en diversas categorías. El evento será transmitido el próximo 10 de diciembre y el público ya puede participar de votaciones a través de la web oficial del evento.

Seguí Leyendo:

Se anunciaron los candidatos a los The Game Awards 2020, los premios más importantes de la industria de los videojuegos

Jim Ryan, CEO de PlayStation, defendió el aumento de precios de los videojuegos

La edición física de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 llegará en dos discos