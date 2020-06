Son problemas no menores pero que en casi todas las ocasiones vamos a poder sobrellevar. The Last of Us Part II está realizado con muchísimo amor, conciencia, esmero (y crunch, para qué esquivar el bulto). El nivel de detalle que maneja es realmente demencial. Por ejemplo, existe un sistema para tocar la guitarra que tranquilamente podría ser Guitar Hero 3.0. Y esto es sólo una cosa mínima, un recorte minúsculo del montón de elementos que hay para explorar y enamorarse. Jugar The Last of Us Part II implica un compromiso, que nos recompensa con momentos de muchísima intensidad; escenas dramáticas, íntimas e introspectivas.