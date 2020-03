Animal Crossing: New Horizons es el evento, es el lugar donde, si tenés una Nintendo Switch, deberías estar. Está ahí arriba junto a Breath of the Wild como lo mejor que tiene la consola. Es tan pero tan encantador y magnético que incluso teniendo la fortuna de poder jugar a prácticamente todo lo que sale, no fui capaz de jugar ni a Doom Eternal, ni a Warzone, ni nada. No hago más que pensar en volver a mi pequeña isla que lo tiene todo. Ahora si me disculpan, los dejo, que en una hora cierra la tienda y si no compro esa cafetera expreso para mi cocina, quién sabe cuándo la vuelva a ver.