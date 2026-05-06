El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una actividad oficial en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su país obtendrá el uranio enriquecido de Irán y sostuvo que existen altas probabilidades de alcanzar un acuerdo tras las nuevas conversaciones entre ambas partes.

“Lo vamos a conseguir”, respondió el líder republicano al ser consultado por periodistas sobre ese material estratégico al salir de un evento en la Casa Blanca.

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El mandatario no brindó detalles sobre el mecanismo mediante el cual Washington buscaría hacerse con ese uranio, pero mantuvo su postura al ser repreguntado.

“Lo vamos a conseguir”, reiteró, sin ampliar sus explicaciones. La declaración se produce en un momento clave de las negociaciones en torno al programa nuclear iraní y al conflicto en la región.

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Trump también aseguró que las conversaciones con Irán “han sido muy buenas en las últimas 24 horas” y subrayó que ambos países están “muy cerca” de un entendimiento.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo”, enfatizó, al tiempo que agregó: “Es muy posible que lo logremos”.

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Trump dijo que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán y ve “muy posible” un acuerdo: “Creo que ganamos” (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente explicó que si Irán acepta las condiciones planteadas por Estados Unidos, se dará por concluida la ofensiva militar y se levantará el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, advirtió Trump, quien reiteró que la prioridad de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares.

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El mandatario recalcó que la campaña militar estadounidense ha debilitado de manera significativa las capacidades de defensa iraníes.

“Tenían una marina con ciento cincuenta y nueve barcos, y ahora cada barco está destruido en el fondo del agua. Tenían una fuerza aérea con muchos aviones, y ya no tienen aviones. No tienen radares ni defensas antiaéreas. Sus misiles están casi todos destruidos”, detalló.

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“Creo que ganamos”, ironizó.

Fuentes de la administración estadounidense confirmaron que la Casa Blanca espera una respuesta de Irán en las próximas 48 horas sobre los puntos centrales de la propuesta negociadora.

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El mandatario estadounidense Donald Trump participa en una actividad con integrantes de UFC en el Despacho Oval (REUTERS/Kylie Cooper)

Según funcionarios, es el momento más cercano que han estado ambas partes de sellar un pacto desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones conjuntas contra instalaciones militares iraníes.

Actualmente, rige un alto el fuego indefinido para favorecer el diálogo y permitir que los negociadores discutan asuntos clave como el futuro del programa nuclear iraní y la reapertura del comercio internacional en el golfo Pérsico.

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Trump reconoció que en ocasiones anteriores hubo avances que no se concretaron, pero se mostró optimista: “Hemos tenido buenas conversaciones antes, pero de repente, al día siguiente, parecía que todo se olvidaba”.

El presidente advirtió que, si Irán no acepta los términos estadounidenses, las hostilidades podrían reanudarse con más intensidad.

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“Si no lo hacen, tendremos que volver a bombardear a un nivel mucho más alto e intenso”, declaró. Por el contrario, si Teherán da el visto bueno, el conflicto y el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz podrían terminar rápidamente.

Un cinturón de campeón de UFC sobre la mesa durante un evento encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

Escenario regional y perspectivas a corto plazo

La situación en Irán fue calificada por Trump como “bajo control”, y aseguró que la presión militar y económica ha dejado a la República Islámica sin margen de maniobra.

“No están consiguiendo nada, así que están fuera de juego”, afirmó. El presidente también valoró el efecto del bloqueo naval sobre el régimen y su impacto en el pulso por el control del estrecho de Ormuz.

Según reportes de la Casa Blanca, la expectativa es que las negociaciones desemboquen en un memorando de entendimiento que siente las bases para discusiones más amplias sobre el futuro del programa nuclear iraní y la seguridad regional.

(Con información de EFE y AFP)