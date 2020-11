Se anunciaron los candidatos a los The Game Awards 2020, los premios más importantes de la industria de los videojuegos

The Game Awards

Luego de varias semanas de expectativas y un año intenso para la industria de los videojuegos, se anunciaron los candidatos a los The Game Awards 2020. A través de una transmisión a cargo de Geoff Keighley, productor y presentador del evento, se supo que The Last of Us 2, el videojuego exclusivo de PlayStation desarrollado por Naughty Dog será el gran favorito de este año al presentarse en 9 categorías, pero le pelea de cerca el Hades al aparecer en 8. Ambos están nominados a Juego del Año.

Con pocas sorpresas, la categoría más importante es la de Juego del Año o también conocido como GOTY (Game of the Year) , y estará integrada por The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Hades, Doom Eternal y Final Fantasy VII: Remake. Esta, sin dudas, será una de las categorías más duras, dado que todos los títulos cuentan con diversos factores que los posicionaron para llegar a ser postulados como los mejores del 2020.

Por su parte, otra de las categorías más interesantes de este año particular es la de Mejor Juego de Acción/Aventura, también estará muy peleada ya que estará conformada por AC: Valhalla, Ghost of Tshushima, Marvel´s Spider-Man: Miles Morales, Ori And The Will Of The Wisps, Star Wars Jedi: Fallen Order y The Last Of Us 2.

Cabe destacar que el evento, que se celebrará el próximo 10 de diciembre, cambiará su formato a una transmisión a distancia, dado la imposibilidad de celebrar junto a los nominados. Para que esta experiencia sea interesante y especial, se transmitirá desde tres localizaciones del mundo, Los Ángeles, Londres y Tokyo. Esto será simultáneo a través de 45 plataformas de vídeo y con la posibilidad de reproducir en calidad 4K.

Entre las novedades que se presentaron durante esta transmisión, se encuentra la categoría de Juego Más Esperado, la cual hace su debut. Esta será peculiar, dado que a diferencia de las otras será votada por los usuarios a través de Twitter, la red social con la cual el evento generó una alianza especial para esta edición. El público tendrá tiempo a partir de hoy, 18 de noviembre, para elegir cual es el videojuego que más expectativas genera.

A continuación, la lista completa de los nominados a los The Game Awards 2020:

Juego del año

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

DOOM Eternal (id Software/Bethesda)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

Hades (Supergiant Games)

The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)





Mejor juego multijugador

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Among Us (InnerSloth)

Call of Duty: Warzone (Activision/Treyarch)

Fall Guys (Mediatonic)

Valorant (Riot Games)





Mejor juego de acción/aventura

Assassin´s Creed Valhalla

Ghost Of Tshushima

Marvel´s Spider-Man: Miles Morales

Ori And The Will Of The Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

TLOU 2





Mejor juego de acción

Doom Eternal

Hades

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 2





Mejor juego de rol

Genshin Impact

Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like A Dragon





Mejor juego de pelea

Granblue Fantasy: Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V: Champion Edition

Under Night In-Birth Exe: Late

One Punch Man: A Hero Nobody Knows





Mejor juego en desarrollo continuo

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

No Man´s Sky





Mejor dirección de arte

Final Fantasy 7: Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Hades (Supergiant Games)

Ori and the Will of The Wisps (Moon Studios)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog)





Mejor dirección

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE)

Hades (Supergiant Games)

Half-Life: Alyx (Valve)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog)





Mejor música

Doom Eternal

Final Fantasy 7 Remake

Hades

Ori And the Will of the Wisps

The Last of Us Part 2 (Gustavo Santaolalla)





Diseño de audio

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us part 2





Innovación en accesibilidad

Assassin’s Creed: Valhalla

Grounded

Hyperdot

TLOU 2

Watch Dogs Legion





Mejor narrativa

13 Sentinels: Aegis Rim

FF 7: Remake

Ghost of Tsushima

Hades

TLOU 2





Juegos de impacto

If found

Kentucky Route Zero

Spiritfarer

Tell me why

Through the darkness of times





Mejor juego independiente

Carrion

Fall Guys

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer





Mejor juego mobile

Among us

Call of Duty: Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café &Mix





Mejor soporte a la comunidad

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys

Fortnite

No Man´s Sky

Valorant





Mejor juego VR/AR

Dreams

Half-Life: Alyx

Marvel´s Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners





Mejor juego deportivo

Dirt 5 (CODEMASTERS CHESHIRE/CODEMASTERS)

F1 2020 (CODEMASTERS BIRMINGHAM/CODEMASTERS)

FIFA 21 (EA VANCOUVER/EA SPORTS)

NBA 2K21 (VISUAL CONCEPTS/2K)

Tony Hawk´s Pro Skater 1+2 (VICARIOUS VISIONS/ACTIVISION)





Creador de contenido del año

Alanah Pearce

Jay Ann Lopez

Nickmercs

TIMTHETATMAN

Valkyrae





Mejor juego debutante

Carrion (PHOBIA GAME STUDIO/DEVOLVER)

Mortal Shell (COLD SYMMETRY/PLAYSTACK)

Raji: An Ancient Epic (NODDING HEADS GAMES)

RÖKI (POLYGON TREEHOUSE)

Phasmophobia (KINETIC GAMES)





Mejor atleta de esports

Ian “Crimsix” Porter (Call of Duty)

Heo “Showmaker” Su (League of Legends)

Kim “Canyon” Geo-Bu (League of Legends)

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro (Call of Duty)

Mathieu “Zywoo” Herbaut (CS:GO)





Técnico de esports

Danny “Zonic” Sorensen (CS:GO)

Dae-Hee “Crusty” Park (OWL)

Fabian “Grabbz” Lohmann (League of Legends)

Lee “Zefa” Jae-Min (League of Legends)

Raymond “Rambo” Lussier (Call of Duty)





Mejor evento de esports

BLAST PREMIER: SPRING 2020 EUROPEAN FINALS (CS:GO)

CALL OF DUTY LEAGUE CHAMPIONSHIP 2020 (Call of Duty)

IEM KATOWICE 2020 (CS:GO)

LEAGUE OF LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP 2020 (League of Legends)

OVERWATCH LEAGUE GRAND FINALS 2020 (Overwatch)





Mejor juego de esports

Call of Duty: Modern Warfare (INFINITY WARD/RAVEN/ACTIVISION)

Counter-Strike: Global Offensive (VALVE)

Fortnite (Epic Games)

League of Legends (Riot Games)

Valorant (Riot Games)





Mejor equipo de esports

DAMWON GAMING (League of Legends)

DALLAS EMPIRE (Call of Duty)

G2 ESPORTS (League of Legends)

SAN FRANCISCO SHOCK (OVERWATCH LEAGUE) TEAM SECRET (Dota 2)