La edición física de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 llegará en dos discos

El título llegará al mercado el próximo 10 de diciembre

Luego de varios retrasos parece que Cyberpunk 2077 llegará por fin al mercado el próximo 10 de diciembre. El título desarrollado por CD Projekt RED comenzó a distribuir material promocional a tiendas de distintos países, algo que, al menos, da a entender que su lanzamiento no corre riesgo. Debido a esto se filtraron imágenes de la contratapa de la versión física del juego para PS4, la cual indica que la caja está integrada por dos discos y que su tamaño ocupará, por lo menos, 70 GB, algo común en títulos de este calibre.

Esta filtración de imágenes permitió confirmar que la versión Day One del título arribará con contenido extra en sus versiones físicas. Este pasa por stickers, un mapa del juego y acceso a material digital. No obstante, la desarrolladora polaca confirmó hace unas semanas que todos estos extras se podrán conseguir en todas las ediciones, incluso la estándar.

El otro dato que se pudo rescatar de esta filtración es que la versión física llegará con dos discos blu ray. Pese a que habrá que ver como estos funcionan, es muy probable que, como pasa con otros títulos, uno sirva solamente para instalar y el otro para jugar.

El juego pesará 70 GB en su versión para PS4 (Foto: Reddit)

Esta información filtrada a través del foro reddit también indica que en el sistema de PlayStation 4, Cyberpunk 2077 ocupará alrededor de 70 GB. Este tamaño va de la mano con el que confirmó hace unas semanas CD Projekt Red para la versión de PC.

La confirmación del tamaño de Cyberpunk 2077 sirve para dejar de lado los rumores que apuntaban a que el juego pesaría alrededor de 200 GB, siendo su peso el normal de cualquier AAA como The Last of Us, por ejemplo. Sin embargo, esto puede llegar a cambiar más adelante, cuando la modalidad multijugador arribe al título, algo que se espera que suceda en un futuro aún lejano.

Cabe destacar que toda esta información filtrada apunta a lo que será la versión de PlayStation 4 del juego. Aún no tiene una precisión de cuanto pesará en Xbox One, dado que en la store de Microsoft aún no se pronunciaron sobre el tema. En cuanto a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, el título será retrocompatible hasta que llegue la actualización gratuita para quienes lo hayan comprado en la actual.

Keanu Reeves es el encargado de darle vida al personaje Johnny Silverhand

En cuanto al futuro inmediato del juego, hace unos días a través de su cuenta de Twitter, la desarrolladora polaca a cargo de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, anunció que el quinto episodio de Night City Wire se emitirá el 19 de noviembre. En esta ocasión, el evento hará foco en presentar detalles sobre Johnny Silverhand, el personaje interpretado por el actor Keanu Reeves.

Este episodio de los eventos Night City Wire promete ser el mejor y el último antes del lanzamiento del juego, el cual está pactado para el 10 de diciembre. Esto se debe a que el protagonista del mismo será el personaje de Keanu Reeves, uno de los que más expectativas generó de cara al público desde su presentación. Este es un humanoide que actuará como una especie de subconsciente del protagonista, V. Su función será la de estar en su cabeza todo el tiempo para darle consejos y sugerencias.

A su vez, desde CD Projekt Red anunciaron que durante la próxima transmisión se conocerán nuevos detalles de la banda sonora del juego. Esta promete ser de gran nivel, ya que contará con artistas de la talla de Run the Jewels, A$AP Rocky, Refused, Nina Kraviz y Gazelle Twin. Cabe destacar que parte de la BSO ya está disponible para escuchar a través de distintas plataformas, por lo que el anuncio seguramente esté perfilado en algún nuevo artista que se sumará a la playlist.

El mundo abierto del juego presentará una sociedad distópica donde la tecnología será el eje de la vida

Para quien aún no lo conoce, Cyberpunk 2077 será un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Projekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, que tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Está situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night CIty, la ciudad donde sucederá la acción. La trama del título girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use.

Seguí leyendo

“Kingdom Hearts: Melody of Memory”: Un resumen de la franquicia de la mano de su mejor música

Rambo y Terminator se enfrentan en el último tráiler de Mortal Kombat 11 Ultimate

Call of Duty: Black Ops Cold War rompe récords de ventas para la franquicia