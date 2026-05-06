Ciencia

Cómo y por qué el cráneo humano cambió de forma en los últimos cien años, según un estudio

Un análisis de restos óseos de dos épocas distintas reveló más de 150 modificaciones en la caja craneal, a una velocidad que la selección natural no alcanza a explicar, según destacó National Geographic

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Ilustración de un hombre vestido a la antigua y un joven con sudadera y auriculares, cada uno sosteniendo una calavera. Están en una habitación con cuadros y muebles.
La investigación de la Universidad de Tokio documenta más de 150 modificaciones estructurales en el cráneo humano en el último siglo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos cien años, el cráneo humano ha experimentado más de 150 modificaciones estructurales, según revela un reportaje de National Geographic. Este fenómeno, documentado a partir de estudios de la Universidad de Tokio y otras instituciones, desafía la creencia previa de que los cambios anatómicos en la especie humana requieren cientos o miles de años para hacerse evidentes.

El artículo informa que la transformación ha ocurrido con una rapidez inusual, lo que ha generado interés en la comunidad científica acerca de sus causas y repercusiones. Entre los cambios más notables, el medio señala que la caja craneal actual es más ancha y esférica que la de individuos de finales del siglo XIX y principios del XX.

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El proceso mastoideo, una protuberancia ósea situada tras la oreja, también ha presentado un aumento considerable de relieve, sobre todo en varones, lo que indica un incremento en las diferencias físicas entre sexos en generaciones recientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio revela que la caja craneal moderna es más ancha y esférica comparada con la de principios del siglo XX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cambios morfológicos no pueden atribuirse a la genética, ya que la velocidad a la que se han producido excede los tiempos que requiere la selección natural para generar modificaciones significativas. Según National Geographic, se trata de una transformación anatómica sin precedentes recientes en la historia humana.

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Metodología y hallazgos del estudio de la Universidad de Tokio

Para fundamentar estos hallazgos, National Geographic describe que un equipo de la reconocida Universidad de Tokio analizó cráneos de habitantes de Japón de finales del siglo XIX y principios del XX y los comparó con restos de ciudadanos fallecidos en la presente década.

Los investigadores utilizaron técnicas de tomografía computarizada para obtener mediciones precisas y contrastar la morfología craneal entre ambos grupos. Los resultados fueron claros: la caja craneal de los individuos actuales es notablemente más ancha y esférica, mientras que el proceso mastoideo ha incrementado su relieve, especialmente en los varones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso mastoideo ha incrementado notablemente su relieve, especialmente en los varones, según National Geographic España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia sugiere que las disparidades físicas entre hombres y mujeres se han acentuado en las últimas generaciones. El estudio permitió identificar más de 150 modificaciones estructurales en apenas un siglo, lo que refuerza la idea de que el cuerpo humano es mucho más dinámico y adaptable de lo que se pensaba.

El análisis de los cráneos mediante tomografía computarizada muestra que la morfología craneal humana ha cambiado de forma acelerada en el último siglo, con variaciones notorias en la anchura, esfericidad y relieve óseo, sobre todo en el proceso mastoideo masculino, según lo divulgado por National Geographic.

Factores no genéticos responsables de la transformación craneal

La investigación citada por National Geographic señala que la selección natural no puede considerarse la causa principal de esta metamorfosis física acelerada. El equipo de expertos atribuye la transformación principalmente a factores ambientales y sociales, como la mejora de la nutrición global, los avances en la asistencia sanitaria y los nuevos requerimientos físicos ligados a la vida cotidiana moderna.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dieta moderna, basada en alimentos más blandos, reduce el esfuerzo masticatorio y repercute en la morfología del esqueleto facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reportaje explica que la transición hacia dietas compuestas por alimentos más blandos habría reducido la carga mecánica de la masticación sobre la mandíbula y el rostro. Los autores del estudio sostienen que la disminución del esfuerzo masticatorio puede haber sido determinante en la remodelación del esqueleto facial.

Asimismo, indican que los cambios en los hábitos alimenticios y la menor necesidad de masticar alimentos duros podrían estar vinculados tanto a las diferencias temporales observadas como al aumento del dimorfismo sexual.

La reducción en el esfuerzo masticatorio y la adaptación a nuevas condiciones de vida han provocado cambios notables en el esqueleto humano sin necesidad de grandes variaciones genéticas, según informa el artículo de National Geographic.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigaciones internacionales, como las de la Universidad de Tennessee, detectan cambios paralelos en cráneos estadounidenses del siglo XX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias para la antropología y comparación internacional

Este patrón evolutivo no se limita a Asia. National Geographic menciona que investigaciones previas, como las realizadas por la Universidad de Tennessee, referente en antropología forense, han encontrado tendencias similares en Estados Unidos durante el siglo XX: los cráneos presentaron un aumento en altura y una reducción en su anchura facial. Estos resultados ponen en evidencia que el cuerpo humano es más maleable y susceptible a cambios ambientales y culturales de lo que tradicionalmente se asumía.

La rápida variación morfológica detectada podría afectar directamente a la antropología forense. Kimberly Plomp, antropóloga biológica de la Universidad de las Filipinas Diliman, advierte que, si los cráneos y otros huesos han cambiado significativamente en tan poco tiempo, los métodos actuales para identificar restos podrían haber perdido precisión.

Esta revisión de los protocolos forenses se plantea como un reto para la disciplina, que deberá adaptarse a los nuevos hallazgos y tener en cuenta la plasticidad reciente del esqueleto humano.

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