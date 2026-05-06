Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática

La Junta Directiva y la Junta Asesora del Canal se reúnen esta semana en Norfolk, Virginia, Estados Unidos. Tomada de la ACP

El Canal de Panamá reúne desde este 6 de mayo hasta el 8 de mayo, en Norfolk, Virginia, a su Junta Directiva y a la Junta Asesora, en un espacio estratégico donde se evaluarán los principales desafíos, tendencias y oportunidades que definirán el futuro de la vía interoceánica.

El encuentro reúne a líderes con experiencia global en logística, comercio, finanzas y geopolítica, en un momento clave para la planificación de largo plazo del Canal.

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Durante la reunión, se presentará el informe de operaciones, mercado y desempeño financiero al 31 de marzo de 2026, junto con la actualización de la Estrategia 2025–2035, que guía la evolución del Canal en áreas críticas como sostenibilidad, competitividad y expansión de negocios.

También se revisarán iniciativas de gestión del talento, planificación de sucesión, liderazgo y transformación digital, elementos clave para fortalecer la eficiencia operativa.

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José Ramón Icaza Clément preside la Junta Directiva del Canal de Panamá. Tomada de Presidencia

Uno de los temas centrales será la seguridad hídrica, con énfasis en el proyecto del lago de Río Indio, considerado una solución estructural para garantizar el suministro de agua tanto para la población como para la operación continua del Canal. Este aspecto cobra relevancia ante los desafíos climáticos y la posibilidad de eventos como el fenómeno de El Niño.

La agenda incluye además la evaluación del programa de diversificación de ingresos, que contempla el desarrollo de nuevos modelos de negocio en infraestructura logística y portuaria, incluyendo concesiones y proyectos estratégicos.

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Este enfoque busca reducir la dependencia de los tránsitos tradicionales y ampliar las fuentes de ingresos del Canal en un entorno global competitivo.

En paralelo, la visita a Norfolk permitirá conocer mejores prácticas de clase mundial en logística, incluyendo centros de distribución, operaciones portuarias y proyectos de infraestructura como un túnel en construcción en la zona. El objetivo es incorporar aprendizajes que fortalezcan la capacidad operativa y estratégica del Canal de Panamá.

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La Junta Asesora del Canal de Panamá está integrada por Mario Maffei, Hankyu Lim, Patrick Murphy, Eman Abdalla, Rick Gabrielson, Joe R. Reeder y Tommy Thomsen. También forman parte Albert Nahmad, Anthony Chiarello, Flemming Jacobs y Salvador Jurado. Foto: ACP.

El encuentro se realiza en un contexto de resultados operativos positivos. Durante la primera mitad del año fiscal 2026, el Canal registró 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento de 224 tránsitos respecto al mismo período anterior, mientras que el volumen alcanzó 254 millones de toneladas CP/SUAB, un crecimiento aproximado del 5% interanual. Estos datos reflejan una recuperación sostenida de la demanda.

El desempeño reciente también ha sido destacado, con promedios diarios de 34 buques en enero y 37 en marzo, además de jornadas pico que superaron los 40 tránsitos diarios, evidenciando la capacidad operativa del Canal en condiciones de alta demanda. A esto se suma el comportamiento del sistema de reservas, que permite programar tránsitos con mayor previsibilidad para los usuarios.

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En cuanto a los ingresos, la ACP indicó que, si bien algunas subastas han superado el millón de dólares, estos valores responden a condiciones temporales del mercado. El precio promedio pasó de entre $135,000 y $140,000 antes del conflicto en Medio Oriente a cerca de $385,000, reflejando el impacto de factores externos en la demanda de tránsito.

La Autoridad del Canal de Panamá impulsa la diversificación de ingresos con proyectos como dos nuevos puertos, un gasoducto y el embalse de Río Indio, clave para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y sostener las operaciones. Europa Press

La entidad ha señalado que ha adoptado medidas preventivas ante posibles sequías, entre ellas el monitoreo constante de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, que actualmente se mantienen en niveles máximos debido a lluvias inusuales durante la estación seca. Estas acciones buscan garantizar la continuidad del servicio ante eventuales condiciones climáticas adversas.

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La Junta Directiva del Canal de Panamá está presidida por José Ramón Icaza Clément, quien tiene rango de ministro para Asuntos del Canal, y está integrada por Jorge L. González, Nicolás González Revilla, Diego Herrera Dutari, Nelson Jackson Palma, Domingo Latorraca, Laury Anne Melo de Alfaro, Luis Navas Pájaro, Dora María Pérez Balladares Boyd, Enrique Sánchez Salmón y Jorge Enrique Vallarino.

Por su parte, la Junta Asesora, presidida por el almirante William J. Flanagan, está conformada por expertos internacionales como Mario Maffei, Hankyu Lim, Patrick Murphy, Eman Abdalla, Rick Gabrielson, Joe R. Reeder y Tommy Thomsen, quienes aportan su experiencia en comercio global, transporte marítimo, banca y desarrollo de infraestructura. Este órgano consultivo fue creado en 1999 para brindar recomendaciones a la administración del Canal.

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La Junta Asesora está compuesta por profesionales panameños y extranjeros con amplia trayectoria internacional, lo que permite integrar distintas perspectivas sobre el comercio global, la logística y la economía marítima. Su rol es fortalecer la toma de decisiones estratégicas del Canal en un entorno cada vez más complejo.