Los detalles de la rebelión de tenistas que podría terminar en un boicot al Roland Garros: “Ira y falta de respeto”

La tenista Aryna Sabalenka habló abiertamente de boicotear a Roland Garros (Crédito: AP/Manu Fernández)

Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, está estipulado del 18 de mayo al 7 de junio próximo en París, pero una de las principales citas del calendario tenístico se ve involucrada de lleno en una disputa económica entre la organización y los participantes que podría terminar en un histórico boicot a la competencia.

La palabra “boicot” fue mencionada abiertamente por Aryna Sabalenka, número 1 del mundo entre las mujeres, en busca de defender sus derechos. La raíz del conflicto se originó a partir de que el certamen francés confirmó un incremento del 9,5% interanual en los premios económicos. Esta cifra es considerada insuficiente al interior del circuito y este domingo se dio a conocer una demanda avalada por 20 tenistas de talla mundial de la ATP y la WTA.

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Esta tasa de crecimiento es la más alta del certamen en tres años, pero los jugadores señalaron que el torneo informó ingresos de 395 millones de euros (USD 464 millones) por derechos televisivos, sponsoreo, venta de entradas y merchandising en 2025 y el premio en metálico subió solo al 5,4%. “La participación de los jugadores en los ingresos del torneo Roland Garros ha disminuido del 15,5 % en 2024 al 14,9 % proyectado para 2026”, afirmaron.

Para este año se especula con una proyección que ronda los 400 millones de euros (USD 470 millones) de ingresos y, en la proclama divulgada por el sitio Tennis Majors, los firmantes aseguran que su parte de las ganancias “probablemente seguirá siendo inferior al 15%, muy por debajo del 22% solicitado para equiparar los Grand Slams con los eventos ATP y WTA de categoría 1000”.

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Vale remarcar que, recientemente, el US Open llegó a un acuerdo para elevar ese porcentaje al 20%, mientras que el Australian Open lo aumentó al 16%, su mayor subida desde la pandemia de COVID-19. Wimbledon todavía no dio a conocer su escala de ganancias para el presente calendario.

Jannik Sinner es el N°1 del mundo entre los hombres y firmó la demanda con una serie de exigencias a la organización del Gran Slam francés (Crédito: AP/Manu Fernandez)

En este sentido, el periodista Cédric Rouquette afirmó en la fuente citada que el 9,5% de incremento comunicado por Roland Garros “produjeron ira, una sensación de desprecio y una sensación de falta de respeto” entre las raquetas más reconocidas del mundo. La rebelión se cristalizó en el comunicado divulgado el fin de semana. Los 19 firmantes se identificaron bajo el Proyecto RedEye y tuvieron como caras destacadas a los N°1 del mundo entre hombres y mujeres, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, sumado a Carlos Alcaraz, entre otros nombres. Elena Rybakina (2° del mundo de la WTA) no figuró en esa lista, pero apoyó la movida horas después.

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Los tres pedidos principales se basan en el aumento de los premios en metálico, el bienestar de los jugadores y la falta de comunicación para convocarlos a discutir estas cuestiones.

La primera necesidad tiene un asterisco, ya que los cuatro Majors (Australian Open, US Open, Wimbledon y Roland Garros) están bajo la jurisdicción de la Federación Internacional de Tenis. Están nucleados en la Grand Slam Board, pero se tratan de eventos independientes organizados por las Federaciones de los países anfitriones. Ellos establecen sus niveles de reconocimiento económico sin la intervención de la ATP y la WTA. “Mientras Roland Garros espera alcanzar unos ingresos récord, los jugadores están recibiendo una parte cada vez menor del valor que ellos mismos ayudan a crear”, sentenciaron en la misiva avalada por 20 protagonistas del circuito masculino y femenino.

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Por otra parte, quieren reflotar la discusión en torno a los temas de pensiones, seguro de lesiones, apoyo en cuestiones de salud mental y licencias por maternidad: “No ha habido ningún compromiso ni ningún avance”. Y el poco ida y vuelta entre las partes también es motivo de debate: “Mientras que otros deportes internacionales importantes están modernizando su gobernanza, alineando a las partes interesadas y creando valor a largo plazo, los Grand Slam siguen resistiéndose al cambio. La ausencia de consulta a los jugadores y la continua falta de inversión en su bienestar reflejan un sistema que no representa adecuadamente los intereses de quienes son fundamentales para el éxito de este deporte”.

Coco Gauff es la vigente campeona de Roland Garros e integró la lista de firmantes (Crédito: Reuters/Lisi Niesner)

Consideran esta situación como un gran paso atrás en su lucha porque elevaron una carta a los cuatro Majors en marzo de 2025, en la que manifestaban su preocupación por estos reclamos y, en la previa al último Roland Garros, hubo una reunión entre los representantes más importantes de este deporte para profundizar en los lazos de esta campaña.

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La Federación Francesa de Tenis (FFT) respondió estas exigencias a través de un mensaje a Tennis Majors: “En 2026, el torneo de Roland Garros ofrecerá un total de 61,7 millones de euros (USD 72 millones) en premios, lo que supone un aumento del 9,53% con respecto a 2025 y de aproximadamente el 45% desde 2019. Esto refleja un compromiso constante con el aumento de la remuneración de los jugadores a lo largo del tiempo”.

“La Federación Francesa de Tenis ha decidido destinar una parte importante de estos aumentos a los jugadores eliminados en las primeras rondas del cuadro principal y de la fase de clasificación, con incrementos superiores al 11 %, con el fin de apoyar mejor a aquellos que dependen en mayor medida de los ingresos de los torneos para financiar su temporada”, esgrimen desde el organismo.

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El portal asegura que esta aclaración es una respuesta “implícita” a las demandas del comunicado y el mensaje de la FFT sigue de esta manera: “Más allá de los premios en metálico, el modelo de Roland Garros se basa en un marco económico específico. La FFT es una organización sin ánimo de lucro, y todos los ingresos generados por el torneo se reinvierten en Roland Garros, así como en el desarrollo del tenis en Francia y a nivel internacional”.

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Afirman que brindan “apoyo directo al desarrollo del tenis a nivel de clubes, programas de entrenamiento y trayectorias de alto rendimiento, un firme compromiso con el tenis femenino, el tenis inclusivo y el tenis en silla de ruedas, así como contribuciones significativas al desarrollo del tenis internacional a través de la Federación Internacional de Tenis”. Precisan que han invertido más de 400 millones de euros para mejorar “el alojamiento de los jugadores y los servicios en las instalaciones”.

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Bajo este escenario, Sabalenka dejó su opinión en la conferencia de prensa previa a su estreno contra la checa Barbora Krejcíkova en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma, la última parada antes de la cita parisina sobre polvo de ladrillo: “Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores... creo que el show lo ponemos nosotros. Sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje. Espero que con toda la negociación que estamos teniendo, en algún momento alcancemos la decisión correcta, la conclusión con la que todos vamos a estar felices. Pero creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos”.

A la espera de lo que diga la rama masculina, en especial Sinner (debutará el viernes en Roma), muchas protagonistas del circuito femenino dejaron su testimonio. Una de las más destacadas fue Iga Swiatek (3° del mundo), quien firmó el mensaje colectivo, pero se mostró cauta a la hora de ir más allá: “Boicotear el torneo es una medida un tanto extrema”.

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Roland Garros se jugará del 18 de mayo al 7 de junio próximo (Crédito: AP/Thibault Camus)

“Lo más importante, sinceramente, es tener una comunicación y un diálogo adecuados con los organismos rectores para tener margen de maniobra y, tal vez, negociar. Ojalá antes de Roland Garros haya oportunidad de celebrar este tipo de reuniones y veremos cómo se desarrollan”, agregó la cuatro veces campeona en París.

En contraposición, Elena Rybakina apoyó esta iniciativa de sus colegas, más allá de no haberse registrado entre las 19 firmas: “Si la mayoría decide boicotear y no jugar, por supuesto que estoy de acuerdo”.

Coco Gauff, vigente campeona del Grand Slam en tierra batida y una de las que apoyó el comunicado, se mostró a favor de una huelga: “Por lo que he visto en otros deportes, para lograr avances significativos como este, se necesita un sindicato. Tenemos que sindicalizarnos de alguna manera. Sin duda, podemos lograr mucho más como colectivo”. “¿Boicot? Si todos actuáramos juntos y colaboráramos, sí, lo veo totalmente factible”, sentenció.

Jasmine Paolini, finalista de Roland Garros y Wimbledon en 2024, brindó su perspectiva como una de las firmantes: “Si todos estamos de acuerdo, y creo que lo estamos —hombres y mujeres estamos unidos ahora mismo— es algo que podríamos hacer". “Hay muchas cosas que los Grand Slams no hacen y que la WTA y creo que la ATP sí hacen”, puntualizó a la hora de hablar sobre la baja por maternidad y las prestaciones de jubilación.

Por lo pronto, la FFT exhibió su voluntad de charlar con los protagonistas para llegar a un acuerdo: “La Federación Francesa de Tenis mantiene su firme compromiso con el diálogo continuo con todos los actores del tenis mundial y está dispuesta a dialogar directamente con los jugadores”. Afirma que “seguirá esforzándose por mejorar las condiciones generales de los jugadores, en consonancia con sus responsabilidades y su modelo”.

Los firmantes del comunicado:

Hombres: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas y Alex De Miñaur.

Mujeres: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Emma Navarro, Zheng Qinwen, Paula Badosa y Mirra Andreeva.