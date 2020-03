Uno de los puntos característicos de la entrega pasada eran las Glory Kill. Cuando un enemigo recibía suficiente daño era susceptible de una “fatality”. En este caso se aplica la regla de oro Lo que no está roto no se toca. Es una mecánica que no sólo aporta al gore general del juego, sino necesaria porque cada Glory Kill entrega puntos de salud muy necesarios en los desgastantes combates.