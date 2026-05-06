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Máxima tensión entre las barras de Boca y Racing: la discusión en el aeropuerto que terminó con un video amenazante

La Doce se encontró con dos miembros de la facción La 95 y, si bien no llegaron a las manos, se dio un ida y vuelta que provocó una respuesta de Los Pibes de Racing

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Se cruzaron al ir a ver a sus equipos por los certámenes internacionales

La Doce estuvo en Guayaquil, donde Boca Juniors perdió 1-0 ante Barcelona por la Copa Libertadores. Dos hinchas de Racing, pertenecientes a la facción La 95, viajaron a Brasil, para el duelo entre la Academia y Botafogo por la Copa Sudamericana. Ese cruce casual en el aeropuerto derivó en una discusión, que no pasó a mayores, más allá de las bravuconadas de ocasión. Pero sembró la tensión al punto que Los Pibes de Racing, la barra de la Academia, compartieron un video en el que invitaron a pelear a sus pares del Xeneize.

Los dos hinchas que se enfrascaron en el ida y vuelta con La Doce fueron identificados como Suker y Luciano. El primero tuvo derecho de admisión entre 2017 y 2019 y es histórico de la 95, que no es el sector que domina la popular. Sin embargo, Los Pibes de Racing tomaron el video de la discusión, que no llegó a pelea, como una provocación. Y respondieron en consecuencia.

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La barra del conjunto de Avellaneda no pasó por el aeropuerto: salió en dos micros. Y unas 60 personas fueron requisadas en Paso de los Libres, según confirmó el Ministerio de Seguridad, que emitió un comunicado sobre su accionar.

“Se procedió a la requisa personal a la totalidad de las personas transportadas y de la verificación de sus antecedentes en el Sistema Información de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF), arrojando como resultado la constatación de seis ciudadanos con prohibición de admisión en eventos deportivos y una solicitud de paradero sin efecto, labrándose las actas de notificación correspondientes”, reza el escrito.

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Ocurrió tras la discusión con los violentos de Boca

Uno de los notificados fue Leandro Paredes, líder de la barra, que de todas maneras pasó a Brasil porque en el país vecino no se aplica el derecho de admisión. Horacio Raúl Gutiérrez, Román Fernando Aimín, Leandro Sartori y Ariel Damaso Maneyro fueron otros de los notificados.

Son, junto a Paredes, los que le pegaron a Walter Alagastino, ex capo de la barra, en la platea del Cilindro: tras el salvaje ataque, debieron retirarlo en ambulancia. Fue durante el empate de Racing ante Independiente Rivadavia a fines de febrero.

La agresión física cobarde encabezada por Paredes sin que ningún policía o personal de seguridad privada se acercara a interrumpir la faena. Es más, él y sus secuaces llegaron desde la popular gracias a que les franquearon la entrada y volvieron a salir de allí para retornar al paravalancha como si nada.

Paredes llegó a la jefatura de la barra tras la pandemia en un acuerdo con el peronismo provincial y municipal y tiene una relación muy especial con la Policía. A punto tal que a pesar de todas las causas judiciales que muestra su prontuario, sigue reinando en la mitad de Avellaneda.

Y aunque en la discusión con la barra de Boca no estuvieron involucrados ninguno de sus hombres cercanos, Los Pibes de Racing se filmaron por las calles entonando un grito de guerra: “Boca no chamuyes más, Boca no chamuyes más, te esperamos donde quieras para ver qué banda se la banca más”. ¿La amenaza se quedará en las redes sociales?

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