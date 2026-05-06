El retoque estético que tendrá la Bombonera en los próximos días

Refacciones en la Bombonera

Dentro del Master Plan que contempla la ampliación del aforo de la Bombonera también existen pequeños cambios menos drásticos que también harán que la experiencia en el estadio para los fanáticos mejore ostensiblemente. Según pudo averiguar Infobae, la pantalla externa del estadio Alberto J. Armando sufrirá una modificación en los próximos días y será estrenada, como máximo, a fines de mes.

Desde las inmediaciones del estadio de Boca juniors ya se vislumbra el desmontaje de la actual pantalla que se sitúa sobre la tercera bandeja Norte, que dejará de ser popular en las próximas semanas luego de que se remuevan las aproximadamente 500 butacas que habían sido instaladas en su momento para dar lugar a la Platea K en dicho sector. Tal como se ve en el material fotográfico y audiovisual al que pudo acceder este medio, ya quedó armada la estructura del lateral derecho que servirá de soporte para la flamante pantalla. Se quitará la actual, se ensamblará el sostén del otro lado y más tarde se instalará la nueva.

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Es decir que los hinchas de Boca notarán en los próximos partidos en condición de local (de mínimo serán contra Huracán, Cruzeiro y Universidad Católica) los avances en ese sitio, que en lugar de tener pantalla led en su franja central, cubrirá por completo la estructura que hoy sobresale de ambos lados. Además, desde el club explicaron que cuando se inicie la etapa de montaje de la cuarta bandeja, esta pantalla será movida unos metros hacia la parte externa.

La Bombonera contará con nueva pantalla externa

LOS 10 PUNTOS CLAVE DE LA AMPLIACIÓN DE LA BOMBONERA

Cuando se monte la estructura de la cuarta bandeja, la nueva pantalla sería corrida unos metros hacia afuera

Aprobación de la DGIUR. Boca espera que la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires apruebe lo antes posible el proyecto para iniciar las obras de las cuatro torres más la cuarta bandeja. En los próximos días se hará la presentación formal y el club quedará a la espera de una respuesta definitiva. Son optimistas respecto a su OK. Remoción de las butacas de la ex Platea K. La vieja popular alta Norte volverá a quedar íntegramente sin asientos como otrora. Esta modificación es inminente: la directiva removerá unas 500 butacas que permanecen en dicha grada. Construcción de las cuatro columnas de circulación. El primer paso tras la hipotética aprobación del DGIUR será levantar las columnas y construir los ascensores contiguos al estadio, al lado de las vías. Este es uno de los puntos más importantes del proyecto de ampliación. Los elevadores y escalinatas no solamente servirán para optimizar la circulación sino también para la conexión con la cuarta bandeja. Construcción de la cuarta bandeja. Este nuevo sector generará 6.500 lugares extras. Será una grada con continuación de la Platea alta y constará de butacas en su totalidad. Evaluarán hacer un corte con pulmón en el sector visitante para ceder a los rivales en competencias internacionales y que los hinchas de Boca se apoderen de la tercera popular Sur. Remoción de los asientos de la Platea Alta. Otro ítem fundamental para llevar a la Bombonera a 80 mil espectadores. El plan de la directiva es quitar todas las butacas de esta grada para que sea popular. Así, ingresarían unos 6.000 socios más y esta tribuna se poblaría con 12 mil fanáticos. Rectificación de las populares bajas. Se modificarán las pendientes de ambas tribunas para generar más escalones, acercarlas a los arcos y contar con más lugares. Boca remarcó que dentro del análisis realizado se hizo hincapié en el estudio isotópico referido a la visual del campo de juego (distancia, ángulo de visión, altura de cada fila y pendiente de las tribunas). Demolición de los actuales palcos. La caja que había sido remodelada en 1996 bajo la presidencia de Mauricio Macri se tirará abajo para dar lugar al ampliado y modernizado sector. Esta obra llevará al primer equipo a mudar su localía (resta saber a qué estadio). Traslado del campo de juego. En paralelo a la demolición de palcos, el campo de juego se correrá unos metros hacia el sector de las vías. En la banda lateral opuesta, se morderán unos metros de la Platea Baja L, que perderá alrededor de 500 asientos, para la construcción del nuevo túnel unificado (los bancos de suplentes también se mudarán enfrente). Esto se pensó para ganar espacio sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea. Construcción de las nuevas plateas preferenciales y palcos. Será un sector ampliado y modernizado. La altura llegará al tope de los sectores populares y entrarán 6.500 personas en total. Aquí también se mudarán los pupitres de prensa, que hoy están pegados a la tribuna Natalio Pescia en la Platea Media. Será uno de los pasos más extensos y relevantes de la obra general. Construcción del techo. El detalle final del Master Plan. La Bombonera contará con una cobertura para la totalidad de los espectadores en los cuatro costados y así mejorará el confort climático y potenciará la acústica. El mismo lucirá una pantalla led en su perímetro interno.