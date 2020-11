Análisis de “Pikmin 3 Deluxe”: estrategia en tiempo real de la mano de Nintendo

Pikmin 3 Deluxe

Originalmente lanzado en la consola Wii U en el año 2013, Pikmin 3 es la continuación de una de las sagas de Nintendo menos conocidas, pero más interesantes de todo su catálogo. Recientemente ha sido relanzada para Nintendo Switch, la actual plataforma principal de la compañía, y en este artículo se explicará por qué es un videojuego a tener en cuenta.

Para empezar, Pikmin es una franquicia creada por Shigeru Miyamoto , quien dio vida a clásicos como Mario, Donkey Kong y The Legend of Zelda, junto a un equipo de Nintendo. La primera entrega salió en la consola Nintendo GameCube y, desde entonces, la saga ha sabido cosechar buenas críticas y seguidores.

¿En qué consisten estos títulos? En ellos se controla, principalmente, a personajes parecidos a los seres humanos, pero nativos de otros planetas, más cabezones y con su propio lenguaje . Por razones varias, estos personajes arribarán a planetas desconocidos, donde tendrán que cumplir diversos objetivos, como conseguir frutas para abastecerse o encontrar dispositivos que les permitan seguir con su aventura. Para ello, necesitarán aprender a utilizar “Pikmin” de la mejor manera posible.

Pikmin 3 Deluxe llegó a Nintendo Switch con todo el contenido original de la versión de Wii U y sus extras descargables. (Foto: Nintendo)

¿Qué es un Pikmin? Es una especie de “planta”, con manos, pies, ojos y otros rasgos que van variando, como una flor en la cabeza . No hablan, pero se comunican mediante distintivos sonidos. Existen Pikmin de distintos tipos y éstos se clasifican según su color y sus habilidades específicas . Por ejemplo, los Pikmin Rojos son los primeros que se encontrarán en la aventura, resistentes al fuego y los más fuertes para peleas en tierra firme. Los Pikmin Amarillos son buenos excavadores, además de ser resistentes a la electricidad. Por otro lado, los Roca sirven para destruir superficies o enemigos de cristal y los Azules pueden nadar.

Salvo excepciones, los Pikmin comparten características como tener poca vida o miedo al agua. Son fácilmente controlables mediante indicaciones de los tripulantes. Recordando a videojuegos como Warcraft o Age of Empires, cada Pikmin funcionará como una “unidad” a la cual dar órdenes. Saber bien en qué se especializa cada una será esencial para atravesar los distintos “niveles” de la mejor manera posible . Dichos niveles consisten en “días”, en los cuales se podrán explorar escenarios nuevos que se hayan desbloqueado o repetir locaciones para seguir encontrando más suministros y otros secretos.

Al iniciar un nivel, la nave de los tripulantes aterrizará en la zona seleccionada, junto a otra estructura más pequeña que hace de suerte de “nave espacial” de los Pikmin. Seleccionando a la misma, se podrá observar la cantidad de “plantas” de cada tipo que se han recolectando hasta el momento, ya que en cada locación se podrá ir “cultivando” a los mismos, de diversas formas. A su vez, esta pequeña nave permitirá seleccionar las cantidades de Pikmin que se quieran utilizar en el nivel actual, con un máximo permitido de 100 Pikmin en total (variable según la dificultad seleccionada).

Una vez hecha la selección, se irán explorando estos escenarios al mando de alguno de los tres personajes disponibles en esta entrega. Además de intentar cumplir algún objetivo puntual, cada escenario está lleno de otras criaturas letales , a veces muy parecidas a insectos conocidos, a las cuales combatir. También hará falta ir recolectando frutas gigantes , esenciales para poder seguir en la aventura.

La gracia de Pikmin 3 y sus antecesores radica en que todos los niveles tienen un tiempo limitado . Se empieza la exploración de día, pero una vez llegada la noche será necesario volver a la atmósfera en la nave espacial, debido a que aparecen muchas criaturas letales. Cada vez que concluya un día, se consumirá un contenedor de jugo de fruta, elaborado a partir de las frutas gigantes antes mencionadas y fundamental para la subsistencia de los personajes.

Entonces, no sólo hará falta controlar a los Pikmin disponibles con sabiduría, sino con cierta velocidad . Normalmente cada locación se repetirá más de una vez, para poder conseguir todos los objetos que no se pudieron encontrar en un primer intento , por falta de tiempo. (Vale aclarar que el tiempo disponible permite una buena dosis de exploración libre). Es necesario trazar breves planes mentales , decidiendo a qué unidades se dejarán haciendo tal tarea, mientras se explora otros recovecos con los miembros restantes.

Aunque hayan tres personajes “humanos”, solo se puede controlar uno a la vez . Esto no significa que no sea posible enviar a cada uno a puntos específicos de manera automática gracias al mapa disponible, mientras se siguen haciendo actividades elaboradas con uno en particular. Además, en secciones será necesario poder utilizar a más de un tripulante, para resolver obstáculos y barreras.

Al principio, esta mecánica central del título puede sonar compleja. Y lo es . Lleva algunos niveles poder agarrarle la mano y empezar a pensar de manera “múltiple” qué hacer en cada zona, delegando tareas y sectores. Sin embargo, el videojuego hace una excelente explicación de sus diferentes mecánicas, de manera progresiva, dejando en claro cuáles son las posibilidades al jugar. Como si fuera poco, existe un apartado de “consejos” para quienes se pierdan y necesiten indicaciones para poder continuar con la aventura .

El resultado de la suma de los elementos de Pikmin 3 lo hacen un título muy divertido y con una buena cuota de desafío. Tener que hacer un breve plano mental de los pasos a seguir al iniciar cada día es algo que se siente muy fresco en el historial de Nintendo . Por otro lado, la única crítica importante que se podría hacerle es relacionada al control . Como se utiliza el mismo stick en simultáneo para moverse y mover al puntero donde se arrojarán Pikmins, el esquema puede ser un tanto confuso y complicado en las primeras horas.

Esta versión del juego lleva el subtítulo “Deluxe” porque trae todo el contenido original de la entrega de Wii U y también su contenido descargable . De esta forma, no solo se podrá jugar el “modo historia” convencional, sino también una campaña adicional, que ocurre en paralelo a la principal, un modo de misiones, que otorga puntajes según el tiempo realizado, y un último modo exclusivo para competir con otro jugador. Por último, es importante aclarar que todo Pikmin 3 puede jugarse en cooperativo offline, en la misma consola .

Pikmin 3 Deluxe está disponible para Nintendo Switch a un valor de $4250 en la tienda Eshop argentina.

