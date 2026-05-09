Presidente Asfura reafirma cooperación con EE.UU. en seguridad, inversión y desarrollo económico

Seguridad, comercio y empleo forman parte de la agenda bilateral entre Honduras y EE.UU. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La administración del presidente hondureño Nasry Asfura, continúa consolidando su acercamiento estratégico con Estados Unidos en una etapa marcada por la reorientación de la política exterior del país y la búsqueda de nuevos mecanismos de cooperación económica y de seguridad.

En distintos pronunciamientos y encuentros diplomáticos recientes, el gobierno hondureño ha reiterado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales con Washington, al considerar que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y uno de los aliados políticos más importantes de Honduras.

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La estrategia impulsada por la administración Asfura se enfoca en generar confianza para atraer inversión extranjera, fortalecer la cooperación en seguridad regional y ampliar oportunidades de empleo y desarrollo económico.

En ese contexto, el mandatario hondureño ha señalado que su gobierno trabaja en consolidar un clima favorable para la inversión, basado en reglas claras, estabilidad y cooperación internacional.

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“La relación con Estados Unidos es fundamental para Honduras. Queremos fortalecer la confianza, atraer más inversión y trabajar juntos en temas prioritarios para el desarrollo del país”, ha reiterado el gobierno en diferentes espacios diplomáticos y políticos.

Honduras apuesta por atraer inversión extranjera mediante cooperación con Washington. (FOTO: Yahoo news)

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa de relaciones exteriores es posicionar a Honduras como un país más competitivo y confiable ante inversionistas internacionales, especialmente en sectores como energía, infraestructura, turismo, agroindustria y generación de empleo.

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La administración hondureña también busca reforzar la cooperación con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad regional, en medio de los desafíos que enfrenta Centroamérica relacionados con crimen organizado, narcotráfico y flujos migratorios irregulares.

El acercamiento con Washington ocurre además en un contexto de revisión de la política internacional impulsada por el gobierno anterior, especialmente en temas relacionados con acuerdos comerciales y alianzas estratégicas fuera del continente americano.

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Diversos sectores empresariales han respaldado el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos, argumentando que la estabilidad diplomática y económica puede traducirse en nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para Honduras.

Actualmente, Estados Unidos representa uno de los principales destinos de exportación hondureña y un actor clave en materia de cooperación financiera y asistencia técnica para proyectos de desarrollo.

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El gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer relaciones estratégicas con Estados Unidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Dentro de la agenda bilateral también destacan temas relacionados con seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, intercambio comercial y fortalecimiento institucional.

En los primeros meses de gestión, el gobierno de Asfura ha insistido en que Honduras necesita reconstruir la confianza internacional y generar condiciones que permitan dinamizar la economía nacional.

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La administración considera que una relación sólida con Washington puede contribuir a mejorar la percepción del país ante organismos internacionales y sectores empresariales interesados en invertir en la región.

Asimismo, el gobierno hondureño ha destacado la importancia de mantener relaciones diplomáticas basadas en la transparencia, la cooperación y el respeto mutuo, como parte de una estrategia para fortalecer la posición de Honduras en el escenario internacional.

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Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Analistas consideran que el acercamiento con Estados Unidos podría convertirse en uno de los pilares de la política exterior de la administración Asfura, especialmente en áreas relacionadas con comercio, seguridad e inversión extranjera.

Aunque las autoridades hondureñas no han anunciado nuevos acuerdos concretos hasta el momento, sí han reiterado que continuarán impulsando una agenda de cooperación y diálogo permanente con Washington.

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La apuesta del gobierno, según funcionarios y representantes diplomáticos, es convertir a Honduras en un socio estratégico más sólido para Estados Unidos en Centroamérica, promoviendo estabilidad económica, generación de empleo y fortalecimiento institucional.