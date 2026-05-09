Honduras

Presidente Asfura reafirma cooperación con EE.UU. en seguridad, inversión y desarrollo económico

En los primeros meses de su gestión, el Gobierno de Honduras ha reiterado su intención de consolidar una política exterior enfocada en estrechar vínculos con Washington y generar confianza entre inversionistas y organismos internacionales.

Guardar
Google icon
Seguridad, comercio y empleo forman parte de la agenda bilateral entre Honduras y EE.UU. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Seguridad, comercio y empleo forman parte de la agenda bilateral entre Honduras y EE.UU. (FOTO: Presidencia de Honduras)

La administración del presidente hondureño Nasry Asfura, continúa consolidando su acercamiento estratégico con Estados Unidos en una etapa marcada por la reorientación de la política exterior del país y la búsqueda de nuevos mecanismos de cooperación económica y de seguridad.

En distintos pronunciamientos y encuentros diplomáticos recientes, el gobierno hondureño ha reiterado su intención de fortalecer las relaciones bilaterales con Washington, al considerar que Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial y uno de los aliados políticos más importantes de Honduras.

PUBLICIDAD

La estrategia impulsada por la administración Asfura se enfoca en generar confianza para atraer inversión extranjera, fortalecer la cooperación en seguridad regional y ampliar oportunidades de empleo y desarrollo económico.

En ese contexto, el mandatario hondureño ha señalado que su gobierno trabaja en consolidar un clima favorable para la inversión, basado en reglas claras, estabilidad y cooperación internacional.

PUBLICIDAD

“La relación con Estados Unidos es fundamental para Honduras. Queremos fortalecer la confianza, atraer más inversión y trabajar juntos en temas prioritarios para el desarrollo del país”, ha reiterado el gobierno en diferentes espacios diplomáticos y políticos.

Honduras apuesta por atraer inversión extranjera mediante cooperación con Washington. (FOTO: Yahoo news)
Honduras apuesta por atraer inversión extranjera mediante cooperación con Washington. (FOTO: Yahoo news)

Uno de los principales objetivos de esta nueva etapa de relaciones exteriores es posicionar a Honduras como un país más competitivo y confiable ante inversionistas internacionales, especialmente en sectores como energía, infraestructura, turismo, agroindustria y generación de empleo.

La administración hondureña también busca reforzar la cooperación con Estados Unidos en temas migratorios y de seguridad regional, en medio de los desafíos que enfrenta Centroamérica relacionados con crimen organizado, narcotráfico y flujos migratorios irregulares.

El acercamiento con Washington ocurre además en un contexto de revisión de la política internacional impulsada por el gobierno anterior, especialmente en temas relacionados con acuerdos comerciales y alianzas estratégicas fuera del continente americano.

Diversos sectores empresariales han respaldado el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos, argumentando que la estabilidad diplomática y económica puede traducirse en nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para Honduras.

Actualmente, Estados Unidos representa uno de los principales destinos de exportación hondureña y un actor clave en materia de cooperación financiera y asistencia técnica para proyectos de desarrollo.

El gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer relaciones estratégicas con Estados Unidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)
El gobierno de Nasry Asfura busca fortalecer relaciones estratégicas con Estados Unidos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Dentro de la agenda bilateral también destacan temas relacionados con seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, intercambio comercial y fortalecimiento institucional.

En los primeros meses de gestión, el gobierno de Asfura ha insistido en que Honduras necesita reconstruir la confianza internacional y generar condiciones que permitan dinamizar la economía nacional.

La administración considera que una relación sólida con Washington puede contribuir a mejorar la percepción del país ante organismos internacionales y sectores empresariales interesados en invertir en la región.

Asimismo, el gobierno hondureño ha destacado la importancia de mantener relaciones diplomáticas basadas en la transparencia, la cooperación y el respeto mutuo, como parte de una estrategia para fortalecer la posición de Honduras en el escenario internacional.

Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Estados Unidos continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Honduras. (FOTO: Presidencia de Honduras)

Analistas consideran que el acercamiento con Estados Unidos podría convertirse en uno de los pilares de la política exterior de la administración Asfura, especialmente en áreas relacionadas con comercio, seguridad e inversión extranjera.

Aunque las autoridades hondureñas no han anunciado nuevos acuerdos concretos hasta el momento, sí han reiterado que continuarán impulsando una agenda de cooperación y diálogo permanente con Washington.

La apuesta del gobierno, según funcionarios y representantes diplomáticos, es convertir a Honduras en un socio estratégico más sólido para Estados Unidos en Centroamérica, promoviendo estabilidad económica, generación de empleo y fortalecimiento institucional.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraHondurasEstados UnidosWashington Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miguel Bosé felicita el “cambio palpable e impresionante” en El Salvador tras encuentro con Bukele

La reunión privada entre el mandatario salvadoreño y el artista español ocurrió en el contexto de la gira “Importante Tour”, donde el cantante destacó los cambios en el país y expresó reconocimiento hacia la gestión gubernamental

Miguel Bosé felicita el “cambio palpable e impresionante” en El Salvador tras encuentro con Bukele

Detienen a siete mujeres en Panamá por manejo irregular de fondos públicos

Siete mujeres fueron imputadas por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por presunto peculado doloso agravado en la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito

Detienen a siete mujeres en Panamá por manejo irregular de fondos públicos

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Una madre de familia murió de manera repentina mientras participaba en una actividad conmemorativa en el Centro Básico José Trinidad Cabañas del barrio Guanacaste en la capital de Honduras.

Por supuesto golpe de calor abuela fallece durante celebración del Día de la Madre en Honduras

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en San José, Costa Rica, donde ambos mandatarios abordaron temas estratégicos para fortalecer la cooperación entre ambas naciones y avanzar en una agenda conjunta de desarrollo regional.

Honduras y Guatemala avanzan agenda regional de inversión, empleo y energía

Un odontólogo, un rescate fallido y un paradero que nadie conoce: el secuestro que sacude a Guatemala

La investigación reveló la planeación minuciosa detrás del rapto, el seguimiento de los secuestradores y la entrega de un rescate que no logró la liberación de la víctima

Un odontólogo, un rescate fallido y un paradero que nadie conoce: el secuestro que sacude a Guatemala

TECNO

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Confiar en la IA para resolver problemas nos hace más propensos a fracasar sin esta tecnología, según estudio

Una solución para los centros de datos: placas de cobre que reducen hasta el 98% de consumo energético

Investigadores crean un chip cerebral híbrido: fusionaron 70.000 neuronas vivas con componentes electrónicos

Esta nueva tecnología procesa 250 kilos de baterías usadas de autos eléctricos por hora para recuperar metales valiosos

Cómo crear actualizaciones de estado en WhatsApp sin abrir la app

ENTRETENIMIENTO

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”

De Avatar a Black Sabbath: la inteligencia artificial redefine los límites creativos del cine moderno

MUNDO

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

De leones a lava volcánica: los maratones más extraordinarios del mundo de 2026 y 2027

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz y advirtió que analiza “un camino diferente”