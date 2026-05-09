Juana Repetto mostró cómo evoluciona su hijo tras la operación a la que fue sometido: “No puedo con esto”

Juana Repetto contó cómo evoluciona su hijo tras ser operado

A meses de la llegada de Timoteo, su tercer hijo, Juana Repetto busca la forma de adaptarse a su nueva rutina. Entre sus responsabilidades como madre, su cambio físico y sus compromisos laborales, la actriz vive una de las etapas más intensas de su vida. Como si fuera poco, semanas atrás, su bebé, debió ser operado por una hernia inguinal. Así las cosas, en las últimas horas, la influencer mostró cómo avanza su recuperación.

Todo comenzó cuando Juana abrió la cajita de preguntas ante sus millones de seguidores. En una de sus stories, una fanática le consultó: “¿Cómo sigue lo de la hernia de Chimi?”. La joven aprovechó la situación y respondió a través de un video. “Mucho más chica”, escribió en el clip para luego decir: “Re bien, se le bajó un montón, ya se le está cerrando me parece. ¿Verdad gordo? Pero qué es esta cantidad de rollos. Yo no puedo con esto, estoy muy muerta de amor gordo, te amo”.

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Acto seguido, Juana compartió una foto que demostraba que ella y su bebé viajarían a la clínica. “Nos vamos al control”, escribió la influencer junto a una selfie de ella y su hijo. Ya una vez en el lugar, Repetto mostró la alegría de su bebé y cómo estaba su ánimo. “No puedo más con este bebé, me desespera”, escribió la actriz refiriéndose al amor que siente por su hijo.

Un mes atrás, Timoteo recibía el alta después de la operación a la que fue sometido. La noticia llegó acompañada de una imagen cotidiana, en la que se la ve a Juana junto a sus tres hijos, y una frase simple pero significativa: “A ver al cirujano con el team completo”, escribió en sus historias de Instagram, marcando el regreso a la rutina después del susto.

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La influencer contó que el pequeño tenía una hernia inguinal (Video: Instagram)

La actriz había decidido compartir el proceso recién cuando todo estuviera bien. Según relató, el pequeño —de poco más de un mes— fue intervenido de urgencia luego de que ella misma detectara la afección. “Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que ayer operamos a Timoteo de una hernia inguinal”, había contado en sus redes, dejando en claro que eligió hablar desde la calma y no desde la incertidumbre.

El cuadro, si bien frecuente en bebés, implicó una intervención quirúrgica con anestesia general, algo que —según explicó— fue lo más difícil de atravesar. “Dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil”, confesó, al describir uno de los momentos más duros de la jornada. Sin embargo, el desenlace fue positivo: la cirugía salió bien y la recuperación fue inmediata.

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En su relato, Juana detalló que Timoteo reaccionó rápidamente tras la intervención. “Se recuperó al toque de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba divino y estaba con buen ánimo”, enumeró, con el alivio de quien ve a su hijo evolucionar favorablemente. Esa rápida respuesta permitió que ambos pudieran regresar a su casa el mismo día, evitando una internación prolongada.

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que se fue sometido: “A ver al cirujano”

El acompañamiento del equipo médico fue otro de los puntos que destacó. La actriz agradeció especialmente al cirujano Germán Falke y al anestesista, a quienes definió como fundamentales en el proceso. “Me contuvieron e hicieron un laburazo”, escribió, remarcando la importancia de sentirse acompañada en una situación tan sensible.

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Más allá del caso puntual, Juana aprovechó la experiencia para generar conciencia sobre la hernia inguinal en bebés. Explicó que se trata de una afección que, si no se detecta a tiempo, puede traer complicaciones graves. “Si ese agujerito se empieza a cerrar con el intestino afuera, se puede aprisionar y se les puede morir ese pedazo de intestino”, detalló, con un tono didáctico que buscó alertar a otras madres.

En ese sentido, también reveló que existe un componente hereditario en su familia. “Yo fui operada de hernia inguinal bilateral cuando tenía tres meses, a Belisario lo operamos a los dos años y ahora a este con un mes y medio”, contó, con una mezcla de humor y resignación. “Claramente, el único gen mío que heredaron es la hernia”, agregó, intentando descomprimir la situación.

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